Lo streamer ha organizzato un esclusivo evento di fine estate dedicato al mondo young adult, riunendo interpreti legati a produzioni del passato, titoli attualmente in catalogo e progetti ancora in arrivo. Tra i titoli Netflix citati durante la serata figurano Crew Girl, The Sticks, The Body, Better Than The Movies, Forever e Finding Her Edge Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Netflix celebra la propria storia young adult mentre la sfida con Prime Video e altri streamer si fa più serrata. Alla fine dell'estate Netflix ha voluto organizzare un evento esclusivo, organizzato giovedì 13 agosto 2026 al ristorante LAYA di Los Angeles, che ha riunito volti appartenenti a epoche diverse della piattaforma. Sul tappeto rosso sono sfilati sia interpreti di produzioni ormai consolidate sia protagonisti dei progetti in arrivo, in un'operazione pensata più per ricordare un percorso pluriennale che per lanciare una singola novità. Il contesto in cui si colloca l'iniziativa non è casuale: Prime Video ha costruito nel corso dell'estate un'offerta molto concentrata su storie romantiche e adattamenti da romanzi con basi di lettori già solide, spingendo Netflix a rimarcare la propria esperienza ampia e stratificata nel genere.

Un percorso che intreccia produzioni storiche e nuovi progetti Tra i titoli del passato richiamati dalla serata comparivano Sierra Burgess Is A Loser e la saga di To All The Boys I've Loved Before, accanto ai protagonisti di My Life With the Walter Boys, a testimonianza della volontà di collegare fasi differenti della crescita del catalogo. Il percorso d'ingresso degli ospiti era decorato con locandine di numerosi progetti, da Never Have I Ever a Heartstopper, passando per Ginny & Georgia, XO Kitty, Chilling Adventures of Sabrina, On My Block, Élite, Outer Banks e Young Royals, fino a Sex Education e al più recente Don't Say Good Luck. Accanto a queste opere già distribuite spiccavano cartelli provvisori dedicati a lavori non ancora usciti, come The Sticks, The Body, Crew Girl e Just Picture It con Millie Bobby Brown, sebbene non tutti i progetti esposti avessero un rappresentante del cast presente in sala. La location ospitava inoltre postazioni a tema, tra profumi ispirati a produzioni come Outer Banks e The Kissing Booth, bracciali con ciondoli a soggetto sportivo o sentimentale, e persino stand per piccoli tatuaggi permanenti e temporanei, in una messa in scena costruita attorno all'immaginario dei singoli show. Approfondimento Friday, il gran finale del mistery post young adult di Ed Brubaker

Il confronto diretto con Prime Video, tra playlist e talenti in comune La colonna sonora scelta per l'evento ha finito per raccontare, forse involontariamente, quanto i confini tra le piattaforme siano ormai sfumati: accanto a brani legati a produzioni Netflix come To All The Boys I've Loved Before, tra cui Everybody Wants To Rule The World dei Tears for Fears e I Like Me Better di Lauv, sono stati suonati anche pezzi associati a progetti concorrenti, come Sue Me di Audrey Hobert, legato a Off Campus, e Dracula dei Tame Impala, riconducibile a Sterling Point (entrambi titoli targati Prime Video). Anche sul fronte degli interpreti la separazione tra i due servizi risulta sempre meno netta. Anna Cathcart, volto di Kitty in XO Kitty, era presente alla serata, mentre la collega Lana Condor, che di recente ha lavorato per Prime Video con The Devil's Mouth, non ha partecipato. Allo stesso modo, Isaac Arellanes di My Life With the Walter Boys promuoveva The Sticks insieme ai colleghi Costa D'Angelo e Josh Macqueen, entrambi legati anche a progetti rivali come We Were Liars e Motorheads. Non mancano infine i casi di attori tornati "a casa": Madelyn Cline di Outer Banks è comparsa in un adattamento firmato Prime Video, mentre David Iacono, reduce da The Summer I Turned Pretty, sarà ora protagonista di un nuovo film Netflix. Approfondimento L'estate dei segreti perduti, le differenze tra la serie tv e il libro

Le prossime uscite e la strategia stagionale della piattaforma Guardando ai mesi a venire, su Netflix Crew Girl debutterà il 10 settembre 2026 con la storia di Teagan Tao, sedicenne che diventa timoniera della squadra maschile di canottaggio del proprio liceo, in un racconto che potrebbe riproporre dinamiche sentimentali simili a quelle già viste in My Life With the Walter Boys. Seguirà l'anno prossimo The Sticks, ambientato nel mondo dell'hockey, mentre The Body arriverà l'11 novembre unendo il dramma scolastico all'horror, con Sofia Wylie e il debutto attoriale di Gabby Windey. Particolare attenzione è riservata anche a Better Than The Movies, adattamento del romanzo di Lynn Painter diretto da Julia Hart, che vedrà protagonisti Beatrice Kitsos, nota per Percy Jackson and the Olympians, e lo stesso David Iacono. Nel frattempo proseguono i lavori sulla seconda stagione di Forever, già in produzione, e su quella di Finding Her Edge, che partirà entro fine agosto, a conferma di un calendario fitto pensato per non lasciare spazi vuoti nella programmazione dedicata al pubblico giovane. Approfondimento Off Campus 2, Shay Rudolph sarà Summer Di Laurentis