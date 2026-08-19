Dopo il terremoto che la scorsa settimana ha colpito duramente la Colombia, lunedì 17 agosto Shakira ha fatto una visita a sorpresa alle scuole danneggiate di Quibdó, il capoluogo della provincia di Chocó dove circa 40 edifici scolastici sono completamente crollati e altre centinaia sono stati colpiti. La superstar colombiana ha quindi annunciato il suo impegno per la ricostruzione di scuole e università. “Ciò che mi preoccupa di più è che le scuole non vengano ricostruite una volta terminata questa emergenza”, ha dichiarato ai giornalisti dopo aver incontrato, abbracciato e scattato foto con gli studenti. “Ogni giorno in cui in bambini non vanno a scuola è un giorno in cui perdono l’opportunità di costruirsi un futuro”. La cantante è stata accompagnata da Howard Buffet, il figlio del miliardario filantropo Warren Buffet, che da tempo sostiene la Colombia e che in passato aveva già contribuito alla fondazione di scuole nel Paese. Ora la Howard G. Buffett Foundation dell'uomo collaborerà con la Fundación Pies Descalzos di Shakira per ricostruire 10 scuole. “Quando mi chiama, io vado”, ha commentato Buffett durante la visita. L’ente no profit della cantante si concentra sull’accesso all’istruzione per i giovani in Colombia, è presente a Chocó da 22 anni e gestisce due scuole nelle quali si sono diplomati centinaia di studenti. “Desidero davvero vederla ricostruita”, ha spiegato Shakira, che ha anche dichiarato che impiegherà i suoi “sforzi personali” nella ricostruzione di un’università tecnologica gravemente danneggiata nella provincia e ha annunciato donazioni sia di 500.000 dollari ciascuna da parte del FIFA Global Citizen Education Fund e di Live Nation, sia di 250.000 dollari da CAF Development Bank of Latin America and Caribbean per la ricostruzione delle scuole e il ritorno dei bambini nelle aule.