La superstar colombiana ha fatto una visita a sorpresa alle scuole danneggiate di Quibdó, il capoluogo della provincia di Chocó dove circa 40 edifici scolastici sono completamente crollati e altre centinaia sono stati colpiti. Accompagnata da Howard Buffett, il figlio del miliardario filantropo Warren, ha annunciato il suo impegno per la ricostruzione di scuole e università
Dopo il terremoto che la scorsa settimana ha colpito duramente la Colombia, lunedì 17 agosto Shakira ha fatto una visita a sorpresa alle scuole danneggiate di Quibdó, il capoluogo della provincia di Chocó dove circa 40 edifici scolastici sono completamente crollati e altre centinaia sono stati colpiti. La superstar colombiana ha quindi annunciato il suo impegno per la ricostruzione di scuole e università. “Ciò che mi preoccupa di più è che le scuole non vengano ricostruite una volta terminata questa emergenza”, ha dichiarato ai giornalisti dopo aver incontrato, abbracciato e scattato foto con gli studenti. “Ogni giorno in cui in bambini non vanno a scuola è un giorno in cui perdono l’opportunità di costruirsi un futuro”. La cantante è stata accompagnata da Howard Buffet, il figlio del miliardario filantropo Warren Buffet, che da tempo sostiene la Colombia e che in passato aveva già contribuito alla fondazione di scuole nel Paese. Ora la Howard G. Buffett Foundation dell'uomo collaborerà con la Fundación Pies Descalzos di Shakira per ricostruire 10 scuole. “Quando mi chiama, io vado”, ha commentato Buffett durante la visita. L’ente no profit della cantante si concentra sull’accesso all’istruzione per i giovani in Colombia, è presente a Chocó da 22 anni e gestisce due scuole nelle quali si sono diplomati centinaia di studenti. “Desidero davvero vederla ricostruita”, ha spiegato Shakira, che ha anche dichiarato che impiegherà i suoi “sforzi personali” nella ricostruzione di un’università tecnologica gravemente danneggiata nella provincia e ha annunciato donazioni sia di 500.000 dollari ciascuna da parte del FIFA Global Citizen Education Fund e di Live Nation, sia di 250.000 dollari da CAF Development Bank of Latin America and Caribbean per la ricostruzione delle scuole e il ritorno dei bambini nelle aule.
IL SOSTEGNO DI SHAKIRA
Secondo quanto riferito dalle autorità, lo scorso 10 agosto il terremoto di magnitudo 7.4 aveva colpito una vasta area della Colombia occidentale, causando almeno 287 morti e distruggendo oltre 26.000 abitazioni. Il governo aveva dichiarato che 194 persone risultavano disperse, mentre altre banche dati gestite da privati cittadini ne avevano indicato un numero superiore a 4.100. L’epicentro si trovava proprio nella provincia di Chocó, una delle regioni più povere del Paese, abitata prevalentemente da tribù indigene e da comunità afrocolombiane, dove, in base all’ultimo rapporto del governo regionale pubblicato lunedì, 3.1000 abitazioni sono state distrutte. “È un posto che amo, un posto dove ho visto crescere i nostri studenti nelle nostre classi”, ha dichiarato Shakira in un video pubblicato su X dall’emittente colombiana La FM. “Non c’è modo di alleviare il dolore di così tante persone, non ci sono soluzioni magiche”, ha proseguito la cantante mentre visitava un liceo di Quibdó. “Ma ciò che c'è è l'impegno a essere qui al fianco degli abitanti del Chocó, a non abbandonare El Chocó come è stato storicamente abbandonato, finché ogni colombiano e ogni persona del Chocó non potrà tornare alla propria vita normale, come merita, e tutti i bambini non potranno tornare a scuola e sognare il futuro che meritano”. Shakira sostiene da tempo l’accesso all’istruzione. Dopo i due terremoti che avevano colpito il Venezuela lo scorso giugno, ha annunciato che il FIFA Global Citizen Education Fund avrebbe stanziato 500.000 dollari per la ripresa del sistema scolastico nel Paese.
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