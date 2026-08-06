L'attore spagnolo, oggi 65 anni, descrive la crisi cardiaca come uno spartiacque che ha ridisegnato le sue priorità, il suo rapporto con il lavoro e persino la sua geografia esistenziale, con il ritorno a Málaga. Un episodio drammatico che, a sorpresa, oggi definisce come la svolta più preziosa della sua vita

L'attore, che nella sua carriera ha collezionato una candidatura all'Oscar e una ai Tony Award, non nasconde di aver vissuto quel passaggio come un vero e proprio confine tra il prima e il dopo. Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi e che, invece, si è trasformato in occasione di rinascita .

A distanza di anni, il divo di Zorro parla di quell'esperienza con una lucidità disarmante. La consapevolezza della propria fragilità, spiega, ha lasciato un segno profondo. "Hai sempre in mente che prima o poi morirai", ha dichiarato all'edizione americana. "Ma quando ce l'hai così vicino diventa un promemoria incredibilmente chiaro di quanto sia stupido perdere tempo con cose che non meritano di far parte della tua vita ".

Era il 2017 quando Antonio Banderas avvertì i primi dolori al petto nella sua casa nel Surrey, in Inghilterra. La compagna Nicole Kimpel gli fece assumere dell'aspirina prima che i soccorsi lo trasportassero d'urgenza in ospedale, dove fu sottoposto a un intervento chirurgico immediato con l'applicazione di tre stent nelle arterie .

Una nuova vita

È proprio dalla paura che, secondo Banderas, è nato uno sguardo diverso sull'esistenza. L'attore ha usato un'immagine tanto semplice quanto potente per descrivere il cambiamento interiore. "Il mio infarto è stata la cosa migliore che mi sia mai capitata nella vita", ha rivelato. "È stato come se qualcuno mi avesse messo degli occhiali, così ho potuto vedere la realtà che prima non vedevo".

Da quel momento, la vita dell'attore ha imboccato una direzione più autentica: ha smesso di fumare e ha scelto di tornare a Málaga, la città natale dove oggi coltiva i suoi affetti e i suoi progetti, tra cui il teatro no profit che gestisce con passione. Una scelta di radici e di rallentamento, lontana dai ritmi di Hollywood.

I

l rinnovato equilibrio non ha però allontanato Banderas dal cinema. L'attore sarà infatti tra i protagonisti del biopic Tony, dedicato alla figura dello chef e scrittore Anthony Bourdain, a conferma di una carriera ancora vivissima. Il messaggio che affida oggi ai lettori, però, va oltre lo schermo: la vera ricchezza sta nell'esperienza del vivere, riscoperta grazie a un incontro ravvicinato con la morte.