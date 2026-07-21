Ludovica Martino, l'attrice di Skam Italia è incinta

L'attrice romana, resa celebre dal ruolo di Eva Brighi in Skam Italia, ha annunciato sui social di essere in dolce attesa. Il padre è il compagno Ivan Provedel, portiere di Serie A con cui fa coppia dal 2024

Ludovica Martuno diventerà mamma: l'annuncio è arrivato con due scatti in bianco e nero e una didascalia ironica che ha subito conquistato i fan.

L'annuncio social che ha sorpreso i fan

Una notizia inattesa ha animato l'estate del pubblico più affezionato alle serie tv italiane.

Ludovica Martino, tra le interpreti più amate della sua generazione, volto di Eva in Skam Italia, ha condiviso sul proprio profilo Instagram la gioia di una gravidanza ormai evidente. Nelle due immagini in bianco e nero l'attrice appare accanto al compagno, che le sfiora con delicatezza il ventre già arrotondato. A corredo degli scatti, poche parole affettuose e giocose: "Eravamo già felici, poi abbiamo esagerato".

La scelta di affidare la notizia a un post essenziale, senza ulteriori dettagli, riflette lo stile riservato che la coppia ha sempre mantenuto. Da quando la loro relazione è iniziata, nel 2024, le apparizioni condivise sono state rare e i momenti privati custoditi lontano dai riflettori. Proprio per questo l'annuncio ha colto di sorpresa una parte del pubblico, oltre ad amici e colleghi, generando ondate di messaggi di auguri sotto le fotografie nel giro di poche ore.

Per l'attrice si tratta di un capitolo nuovo, che arriva nel pieno di una carriera ricca. Nata a Roma nel 1997, Ludovica Martino ha costruito il proprio percorso alternando televisione e cinema, dai film Sotto il sole di Riccione e Sotto il sole di Amalfi fino ai palcoscenici teatrali, senza mai perdere il legame con il personaggio che l'ha fatta conoscere al grande pubblico.