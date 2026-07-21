Ludovica Martino, l'attrice di Skam Italia è incinta

L'attrice romana, resa celebre dal ruolo di Eva Brighi in Skam Italia, ha annunciato sui social di essere in dolce attesa. Il padre è il compagno Ivan Provedel, portiere di Serie A con cui fa coppia dal 2024
Ludovica Martuno diventerà mamma: l'annuncio è arrivato con due scatti in bianco e nero e una didascalia ironica che ha subito conquistato i fan.
L'annuncio social che ha sorpreso i fan
Una notizia inattesa ha animato l'estate del pubblico più affezionato alle serie tv italiane.
Ludovica Martino, tra le interpreti più amate della sua generazione, volto di Eva in Skam Italia, ha condiviso sul proprio profilo Instagram la gioia di una gravidanza ormai evidente. Nelle due immagini in bianco e nero l'attrice appare accanto al compagno, che le sfiora con delicatezza il ventre già arrotondato. A corredo degli scatti, poche parole affettuose e giocose: "Eravamo già felici, poi abbiamo esagerato".
La scelta di affidare la notizia a un post essenziale, senza ulteriori dettagli, riflette lo stile riservato che la coppia ha sempre mantenuto. Da quando la loro relazione è iniziata, nel 2024, le apparizioni condivise sono state rare e i momenti privati custoditi lontano dai riflettori. Proprio per questo l'annuncio ha colto di sorpresa una parte del pubblico, oltre ad amici e colleghi, generando ondate di messaggi di auguri sotto le fotografie nel giro di poche ore.
Per l'attrice si tratta di un capitolo nuovo, che arriva nel pieno di una carriera ricca. Nata a Roma nel 1997, Ludovica Martino ha costruito il proprio percorso alternando televisione e cinema, dai film Sotto il sole di Riccione e Sotto il sole di Amalfi fino ai palcoscenici teatrali, senza mai perdere il legame con il personaggio che l'ha fatta conoscere al grande pubblico.
Chi è Ivan Provedel, il futuro papà
Accanto a lei c'è Ivan Provedel, portiere classe 1994 e volto noto della Serie A. Il calciatore ha vissuto negli ultimi mesi una fase di grandi cambiamenti, sia dal punto di vista professionale (è appena stato acquistato dall'Inter) sia sul fronte personale. L'attesa del figlio con Ludovica Martino aggiunge un tassello importante alla sua vita privata, finora raccontata con la stessa discrezione scelta dalla compagna.
I due hanno sempre preferito proteggere il proprio spazio, condividendo raramente immagini insieme e lasciando che fossero i rispettivi impegni, tra set e campo da gioco, a occupare la scena pubblica. La decisione di annunciare la gravidanza attraverso i canali ufficiali dell'attrice segna dunque un'apertura significativa, un gesto di condivisione con chi li segue da tempo.
L'attesa del bambino unisce così due mondi diversi, quello dello spettacolo e quello dello sport, in una storia che i fan avevano intuito ma che raramente avevano visto raccontare in prima persona. Ora, con un'unica frase e due scatti, la coppia ha scelto di aprire le porte a questo nuovo inizio.