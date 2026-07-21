Festa del Cinema di Mare 2026, il programma, gli ospiti e i film

La Festa del Cinema di Mare torna a Castiglione della Pescaia con l’undicesima edizione diretta da Giovanni Veronesi. Tra gli ospiti Luca Zingaretti, Valerio Mastandrea e Claudia Gerini, protagonisti di incontri e proiezioni dedicate. Il programma unisce cinema italiano e internazionale, documentari, musiche, l’arte contemporanea e proiezioni sul mare. Spazio anche ai Premi Mauro Mancini e Guido Parigi, riservati ai cortometraggi sul mare e ai lavori di taglio giornalistico, con numerosi eventi a ingresso gratuito

Accanto ai grandi interpreti del cinema italiano, la Festa conferma la propria attenzione alle produzioni internazionali con la proiezione di The Sea del regista israeliano Shai Carmeli-Pollak , film intenso e poetico dedicato al rapporto tra memoria, famiglia e mare, che sarà presentato nella serata del 28 agosto dopo la cerimonia di premiazione dei concorsi dedicati ai cortometraggi.

Anche quest'anno il programma riunirà alcuni tra i protagonisti più amati del cinema italiano. Luca Zingaretti, Valerio Mastandrea e Claudia Gerini sono tra gli ospiti attesi della manifestazione e saranno protagonisti di incontri (il 29, 30 e 31 agosto) con il pubblico accompagnati dalla proiezione di opere significative del loro percorso artistico.

Nato nel 2016 da un'idea del critico cinematografico Claudio Carabba , il festival ha costruito un'identità originale, scegliendo di raccontare il mare non soltanto come paesaggio, ma come luogo di storie, avventure, memoria, viaggio e identità. Un filo conduttore che attraversa il cinema contemporaneo e i grandi classici, trasformando Castiglione della Pescaia in un luogo di incontro tra autori, artisti e pubblico.

Il programma ufficiale completo è ancora in fase di definizione e verrà pubblicato nel corso delle prossime settimane. La maggior parte degli eventi in programma è ad ingresso gratuito: tutte le informazioni sul sito : https://festadelcinemadimare.com/

In un momento in cui il rapporto tra audiovisivo e territorio assume un ruolo sempre più centrale nella promozione culturale e turistica, la Festa del Cinema di Mare continua a distinguersi per la sua capacità di trasformare Castiglione della Pescaia in un laboratorio a cielo aperto dove il cinema dialoga con il paesaggio, l'arte contemporanea, la musica e il mare.

In undici edizioni la Festa del Cinema di Mare ha ospitato alcuni dei più importanti protagonisti del cinema italiano, tra cui Matteo Garrone, Carlo Verdone, Gabriele Muccino, Paolo Virzì, Marco Tullio Giordana, Gianni Amelio, Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Isabella Ferrari, Margherita Buy, Elio Germano, Rocco Papaleo, Giuseppe Cederna, Violante Placido, Pilar Fogliati, Ambra Angiolini, Beppe Fiorello, Giuliano Sangiorgi e molti altri, confermando la capacità della manifestazione di coniugare qualità artistica, divulgazione e partecipazione.

Le tre giornate conclusive saranno dedicate agli incontri con i grandi protagonisti del cinema italiano. Luca Zingaretti , Valerio Mastandrea e Claudia Gerini dialogheranno con il pubblico all' Orto del Lilli , prima delle proiezioni serali al Cinema Castello a loro dedicate, confermando la vocazione della Festa a creare un rapporto diretto tra artisti e spettatori.

L'apertura ufficiale della Festa sarà invece martedì 25 agosto al Club Velico , con l'inaugurazione della mostra fotografica "10 anni della Festa del Cinema di Mare" , firmata da Alessia Piccinetti , che ripercorre attraverso le immagini i primi dieci anni della manifestazione. A seguire il concerto Cinema Italia , affidato al contrabbassista Michelangelo Scandroglio e al chitarrista Luca Zennaro , due protagonisti della nuova scena jazz europea, in un dialogo musicale dedicato alle grandi colonne sonore e al cinema italiano.

I PREMI DELLA FESTA DEL CINEMA DI MARE

Con la Festa del Cinema di Mare torna il anche il Premio Mauro Mancini, il concorso per corti cinematografici promosso nell’ambito rassegna. Lo scopo del premio, dedicato allo scrittore, giornalista e navigator toscano, scomparso drammaticamente in mare, è approfondire, attraverso il cinema, il rapporto tra uomo e mare nei suoi molteplici aspetti: viaggio, avventura, navigazione, conoscenza. Il mare come luogo di incontro di culture e civiltà è l’elemento naturale il cui equilibrio biologico è fondamentale per la vita, risorsa naturale e risorsa economica; tutti temi che furono cari a Mauro Mancini.

Le iscrizioni al concorso si chiuderanno il 31 luglio: possono partecipare i film, fiction o d’animazione, e i documentari, prodotti dopo il 1° gennaio 2020 e della durata massima di 20 minuti. Le opere sono state giudicate da una giuria presieduta da Giovanni Veronesi e composta da critici cinematografici, direttori di festival ed esperti di mare; i primi tre corti classificati saranno presentati e proiettati durante le serate della Festa del Cinema di Mare mentre il primo classificato riceverà anche un premio in denaro di 2500 euro.

Tutte le informazioni sul Premio Mauro Mancini al sito:

https://festadelcinemadimare.com/premio-mauro-mancini/

Dal 2019, sempre per volontà di Claudio Carabba, è stato creato anche il Premio speciale Guido Parigi per il Miglior Cortometraggio di taglio giornalistico, assegnato dalla “Redazione giovani”, una giuria di studenti delle scuole medie superiori di Grosseto coordinata da Alessio Brizzi. Il vincitore riceverà un premio di 1500 euro.