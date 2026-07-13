Roberta Bruzzone lascia Quarto Grado, l'annuncio su Instagram

Con un post pubblicato sui social, la criminologa e psicologa forense ha ufficializzato l'addio al programma di Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi. Nessuna polemica dietro la decisione, definita "naturale, doverosa e ormai non più procrastinabile"
Roberta Bruzzone non farà più parte della squadra di Quarto Grado.
A comunicarlo è stata la stessa criminologa che, con un post su Instagram, ha chiarito le ragioni della sua scelta dopo i tanti messaggi ricevuti dal pubblico, sorpreso dalla sua assenza. "Amici, visto il grande affetto e i tantissimi messaggi che ho ricevuto, desidero chiarire un aspetto", ha esordito nel messaggio. La decisione, ha tenuto a precisare, non nasce da attriti con la trasmissione di Rete 4, ma da un percorso professionale che ha imboccato una strada nuova.
Le parole dell'addio: "Scelta doverosa e non più procrastinabile"
Nel suo intervento social, Roberta Bruzzone ha rivolto parole di gratitudine alla redazione e ai volti storici del programma, esprimendo "la massima stima nei confronti" di Gianluigi Nuzzi, Siria Magri, Alessandra Viero e dell'intero gruppo di lavoro.
A motivare il passo indietro, ha spiegato, sono i crescenti impegni con il servizio pubblico: "I nuovi progetti che mi vedono protagonista in Rai, con un ruolo sempre più centrale e con programmi che mi vedono direttamente in conduzione, mi hanno portata a fare una scelta che ritengo naturale, doverosa e ormai non più procrastinabile".
Il congedo si è chiuso con un augurio alla trasmissione: la criminologa si è detta certa che Quarto Grado e il suo staff sapranno proseguire "con lo stesso rigore e la stessa qualità che hanno sempre contraddistinto il loro lavoro", ribadendo che da parte sua resteranno "immutati la stima, il rispetto e la gratitudine" per un'esperienza che considera una tappa significativa del proprio cammino.
Il futuro in Rai
Il baricentro professionale di Bruzzone si sposta dunque su Viale Mazzini. Alla recente presentazione dei palinsesti Rai è stato annunciato che la criminologa guiderà uno dei programmi più attesi della prossima stagione di Rai2: si tratta di Dentro la truffa, nuovo format dedicato all'analisi delle strategie utilizzate dai truffatori e dei meccanismi di manipolazione psicologica messi in atto per ingannare le vittime. In palinsesto è prevista inoltre una nuova edizione di Nella mente di Narciso, trasmissione ideata e condotta dalla stessa Bruzzone, incentrata sui disturbi della personalità e sulle relazioni disfunzionali.
Non si tratta del primo cambio di rotta recente per l'esperta: a novembre 2025 aveva lasciato Ore 14, il programma di Rai2 condotto da Milo Infante, segnando un progressivo allontanamento dal ruolo di opinionista fissa nei talk per concentrarsi su progetti interamente suoi.
Da settembre, quindi, il pubblico la ritroverà in una veste inedita: non più ospite al tavolo degli esperti, ma padrona di casa.