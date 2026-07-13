Roberta Bruzzone lascia Quarto Grado, l'annuncio su Instagram

Con un post pubblicato sui social, la criminologa e psicologa forense ha ufficializzato l'addio al programma di Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi. Nessuna polemica dietro la decisione, definita "naturale, doverosa e ormai non più procrastinabile"

Roberta Bruzzone non farà più parte della squadra di Quarto Grado.

A comunicarlo è stata la stessa criminologa che, con un post su Instagram, ha chiarito le ragioni della sua scelta dopo i tanti messaggi ricevuti dal pubblico, sorpreso dalla sua assenza. "Amici, visto il grande affetto e i tantissimi messaggi che ho ricevuto, desidero chiarire un aspetto", ha esordito nel messaggio. La decisione, ha tenuto a precisare, non nasce da attriti con la trasmissione di Rete 4, ma da un percorso professionale che ha imboccato una strada nuova.

Le parole dell'addio: "Scelta doverosa e non più procrastinabile"

Nel suo intervento social, Roberta Bruzzone ha rivolto parole di gratitudine alla redazione e ai volti storici del programma, esprimendo "la massima stima nei confronti" di Gianluigi Nuzzi, Siria Magri, Alessandra Viero e dell'intero gruppo di lavoro.

A motivare il passo indietro, ha spiegato, sono i crescenti impegni con il servizio pubblico: "I nuovi progetti che mi vedono protagonista in Rai, con un ruolo sempre più centrale e con programmi che mi vedono direttamente in conduzione, mi hanno portata a fare una scelta che ritengo naturale, doverosa e ormai non più procrastinabile".

Il congedo si è chiuso con un augurio alla trasmissione: la criminologa si è detta certa che Quarto Grado e il suo staff sapranno proseguire "con lo stesso rigore e la stessa qualità che hanno sempre contraddistinto il loro lavoro", ribadendo che da parte sua resteranno "immutati la stima, il rispetto e la gratitudine" per un'esperienza che considera una tappa significativa del proprio cammino.