Introduzione
Introduzione
Una stagione in arrivo ricca di novità e attese conferme, che spazia tra titoli che il pubblico ama e sceglie ogni giorno e storie inedite. Tutto, ancora una volta, nel segno della qualità e dell’originalità. Il mondo Sky spazia dall’intrattenimento più identitario e coinvolgente con show appassionanti che anno dopo anno continuano a rinnovarsi e a dominare il dibattito, in compagnia di volti amatissimi, pensati per la pay TV e la free-to-air; eventi sportivi da non perdere, con uno storytelling unico e appassionante, in un’annata che si preannuncia entusiasmante e ricca di emozioni e adrenalina; la riconoscibilità delle produzioni originali, con grandi serie tra progetti Sky Original e novità internazionali in esclusiva; le emozioni del grande cinema, con i titoli italiani e internazionali più acclamati e gli attesi blockbuster; il mondo dei documentari, storie che attraversano arte, attualità, sport, crime, storia e natura, costruendo un mosaico ricco di emozioni e contenuti originali. E poi l’autorevolezza e affidabilità delle news di Sky TG24, informazione in tempo reale, approfondimenti, analisi e inchieste, ogni giorno tutto il giorno. E ancora il mondo dei videopodcast Sky, sempre più centrale nella strategia multipiattaforma della testata, con nuove produzioni originali e il consolidamento dei format più seguiti dal pubblico, tra informazione, attualità e approfondimento.
Un mondo di storie, per un’offerta sempre più ricca, riconoscibile e trasversale, che Sky porta nelle case del pubblico ogni giorno, in modalità lineare, on demand e in streaming, grazie a NOW, il servizio che unisce in un’unica piattaforma serie, intrattenimento, sport in diretta, cinema, documentari e informazione.
- SERIE. Grandi novità internazionali e Sky Original attesissimi. Tra le serie originali italiane, in arrivo Nord Sud Ovest Est, Gucci – Fine dei giochi, Fuori Menù – Una brigata dietro le sbarre, Il sospetto e Quelli della mala. Le nuove stagioni dei cult HBO The Last of Us, The White Lotus e The Gilded Age. Il grande ritorno in TV da protagonista di Catherine Zeta-Jones Kill Jackie, la seconda stagione di The Day of the Jackal e il legal War.
- SHOW. Su Sky Uno l’intrattenimento con i grandi show e i cult più amati: si riparte a settembre con 4 Hotel e X Factor 2026. A seguire, arrivano la nuova stagione di MasterChef Italia, gli episodi inediti di 4 Ristoranti e la nuova avventura di Pechino Express.
- FREE-TO-AIR. Su TV8 il grande intrattenimento per tutta la famiglia. In chiaro i big show di Sky, la stagione dei motori e il grande calcio europeo con TV8 Champions Night. E ancora: le nuove edizioni di GialappaShow, Foodish e Celebrity Chef. Nuovo access Italia per due – Consigli disordinati di viaggio, arriva Cooking Grandmas.
- CINEMA. Su Sky Cinema le emozioni del grande cinema, con i titoli italiani e internazionali più acclamati e i blockbuster più spettacolari: dall’intenso Hamnet – Nel nome del figlio allo spettacolare Wicked – Parte 2, dall’intrigante Amarga Navidad al generazionale Notte prima degli esami 3.0, fino alle nuove storie Sky Original di Piedone – Uno sbirro a Napoli e i Delitti del Barlume.
- FACTUAL. La nuova stagione dei canali factual di Sky è un viaggio sorprendente, storie che attraversano arte, attualità, sport, crime, storia e natura, costruendo un mosaico ricco di emozioni e contenuti originali: Sergio Mattarella, Alessandro Barbero – 1848. L’Europa in rivolta, Andreotti, Luciano, Prima di tutto, Marco Pantani, Aldair. Cuore giallorosso.
- NEWS. Sky TG24 apre una nuova stagione confermando il proprio ruolo di riferimento nell’informazione italiana, forte della fiducia consolidata nel pubblico: la testata rafforza il proprio racconto tra digitale e approfondimenti.
- VODCAST. Cresce l’offerta di videopodcast Sky, sempre più centrale nella strategia multipiattaforma della testata, con nuove produzioni e il ritorno di format consolidati: arriva Stefania Andreoli, tornano Un avvertimento prima di iniziare, 3 Fattori con Mariangela Pira, Sky TG25 – Bonus Track con Alessio Viola e Sky Calcio Unplugged.
- SPORT. È in arrivo anche una nuova, grande stagione nella Casa dello Sport di Sky, con oltre 15.000 ore live e più di 3.000 eventi. Dal calcio ai motori, dal tennis al basket, passando per volley, rugby, golf, atletica e tanto altro. Continua l’Estate italiana di Sky Sport, in corso Wimbledon in esclusiva (fino al 2030), aspettando gli US Open a fine agosto. Il grande calcio è protagonista già in estate con le grandi amichevoli tra top club italiani ed internazionali e il primo trofeo della stagione, la Supercoppa Europea tra PSG e Aston Villa in esclusiva, anteprima della nuova stagione con oltre 2.000 partite e più di 4.000 ore di diretta tra Coppe europee – con importanti novità editoriali che arricchiranno ulteriormente il racconto – campionati nazionali e internazionali. Motori non-stop: da luglio a novembre oltre 25 GP tra F1 e MOTOGP, con anche Superbike, IndyCar, WRC e tanti altri campionati che completano la ricca offerta di motorsport su Sky. Continuano le produzioni originali di Sky Sport: prossimamente il nuovo Sky Original dedicato a una delle personalità più iconiche della storia della Juventus: Giampiero Boniperti. L’unica cosa che conta E tra le novità, il campione italiano di Formula 1 Kimi Antonelli sarà super testimonial Sky accanto ad Alessandro Del Piero nella nuova campagna.
Quello che devi sapere
LA NUOVA STAGIONE PER LE SERIE
Nei prossimi mesi Sky e NOW rafforzeranno ulteriormente la propria offerta seriale attraverso un catalogo che coniuga novità internazionali, produzioni originali di prestigio e alcuni dei franchise più amati e riconoscibili del panorama televisivo. Tra prime visioni e grandi classici, contenuti on demand e la programmazione dei canali Sky Atlantic, Sky Serie e Sky Investigation, gli abbonati potranno accedere a un’esperienza di visione ampia, diversificata e di assoluto rilievo.
Due nuovi progetti originali saranno prossimamente sul set: la nuova serie La bella stagione, tratta dal libro di Gianluca Vialli e Roberto Mancini sull’epica cavalcata della Sampdoria del 1990-1991, quella dello scudetto e poi della finale di Coppa dei Campioni, già adattato da Marco Ponti nell’omonimo documentario; e il primo medical drama targato Sky, Codice Nero, con Lino Guanciale e Valentina Bellé. Ufficiale anche il – doppio – rinnovo di uno dei campioni di ascolti della scorsa stagione televisiva: la seconda e la terza stagione di Avvocato Ligas, il legal drama con Luca Argentero, verranno girate back-to-back.
Appena partita all’insegna delle spettacolari battaglie, tra fuoco e sangue, dei nuovi episodi del cult HBO House of the Dragon, l’estate su Sky e NOW continuerà al ritmo forsennato delle avventure postapocalittiche delle due stagioni di Twisted Metal e della terza stagione di The Walking Dead: Dead City, e di quelle tra Nord Africa e Medio Oriente della nuova Atomic.
L’autunno 2026 sarà dominato dal grande ritorno della serie originale sugli anni d’oro degli 883: dal 9 ottobre, Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 promette di far rivivere tutte le emozioni dell’esplosivo 1993 di Max Pezzali e Mauro Repetto, l’anno della consacrazione del duo di Pavia ma anche quello della loro fine. In autunno anche: il debutto del thriller in tempo reale Nightsleeper – Fuori controllo; la New York di fine ‘800, divisa fra tradizione old money e rampanti imprenditori pronti a tutto, della quarta stagione di The Gilded Age; per tutti gli appassionati di Jane Austen, la nuova The Other Bennett Sister, quasi uno spin-off di Orgoglio e pregiudizio sulla meno celebrata delle figlie dei Bennett, Mary. E ancora la terza stagione di Vigil e, entro fine anno, la quinta dell’epica Babylon Berlin, cronaca del momento più buio della storia tedesca, quello della fine della Repubblica di Weimar e l’ascesa al potere assoluto di Hitler, e l’attesissima War, coproduzione Sky e HBO con Sienna Miller e Dominic West di cui è stata già ordinata una seconda stagione.
Quanto ai titoli Sky Original, i primi mesi del nuovo anno vedranno il debutto de Il Sospetto, crime thriller con Claudia Pandolfi, Alessandro Gassmann e Ginevra Francesconi, e di Gucci – Fine dei giochi, il ritratto della famiglia più iconica del lusso italiano firmato a partire dal memoir di Allegra Gucci da Gabriele Muccino, con Miriam Leone, Francesco Scianna e Matilda Lutz. Nel corso del 2027 arriva Quelli della Mala, ambientato nella Milano degli anni ’70 e ’80, in bilico tra i palchi di cabaret e il mondo criminale delle bische clandestine; il protagonista della serie, Elia Nuzzolo, sarà Charlie, diviso tra il sogno di salire sul palco del Derby e l’amicizia con un giovanissimo Renato Vallanzasca. E Fuori Menù – Una brigata dietro le sbarre, dramedy Sky Original con Maurizio Lastrico, Benedetta Cimatti e Fabio Balsamo su un grande chef che, caduto in disgrazia, finisce in carcere, dove accetta di dirigere un ristorante sperimentale e una brigata a dir poco improbabile. Ma il prossimo sarà anche l’anno del ritorno di due amatissimi titoli originali inglesi: The Day of the Jackal, dall’influente romanzo omonimo di Frederick Forsyth e dal successivo pluripremiato film Il giorno dello sciacallo, con il Premio Oscar Eddie Redmayne di nuovo nei panni di un infallibile sicario in fuga, e l’action Gangs of London, la serie Sky e AMC+ Original che torna con nuovi episodi ad alta tensione.
Nel 2027 tornano con nuovi episodi alcuni dei titoli di punta di HBO, le cui nuove stagioni arriveranno in contemporanea su Sky e in streaming su NOW: il nuovo ciclo di episodi di The Last of Us, il soggiorno in Costa Azzurra di The White Lotus e il secondo capitolo, tra fantascienza e messianismo, di Dune: Prophecy. Nel 2027 anche la seconda stagione del prequel di Outlander, Blood of My Blood, e The Forsytes, dai romanzi del premio Nobel per la letteratura John Galsworthy su una famiglia di agenti di cambio della tarda società vittoriana, dalla sua nascita al suo inesorabile declino.
Prossimamente arriverà, in esclusiva per l’Italia su Sky e NOW, il revenge thriller Kill Jackie con Catherine Zeta-Jones (anche produttrice) nei panni di un’ex narcotrafficante reinventatasi commerciante d’arte. E ancora la novità Sky Original The Girl with the Dragon Tattoo, il primo adattamento TV per il bestseller dello scrittore e giornalista investigativo Stieg Larsson, e lo storico King & Conqueror, la storia di uno scontro che ha definito il futuro di un Paese – e di un intero continente – per mille anni, ispirata alle figure storiche di Aroldo del Wessex e Guglielmo il Conquistatore.
LA BELLA STAGIONE
Prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arriverà la serie Sky Original prodotta da Sky Studios e da Matteo Rovere e Sydney Sibilia per Groenlandia La bella stagione, liberamente ispirata all’omonimo libro di Vialli, Mancini e i calciatori della Sampdoria campione d’Italia, a cura di Pierdomenico Baccalario ed edito da Mondadori, che racconta l’epica cavalcata che portò la squadra a vincere lo scudetto del 1990-1991. La serie sarà scritta da Davide Lantieri, Michele Pellegrini, Mariano Di Nardo, Sofia Assirelli e Marco Ponti, già dietro la macchina da presa del'omoinimo film documentario del 2022.
Come recita la sinossi ufficiale, "Gianluca Vialli e Roberto Mancini non potrebbero essere più diversi. Uno è un bravo ragazzo, educato e composto, cresciuto in una famiglia benestante. L’altro è un talento impulsivo e ribelle, cresciuto in una modesta famiglia di provincia. Hanno una sola cosa in comune: la voglia di diventare campioni. La loro amicizia, nata a 17 anni, li porta a Genova, ad indossare la stessa maglia: quella blucerchiata della Sampdoria. Sono gli anni in cui il campionato italiano è considerato il più bello del mondo, dominato dalla Juve, dal Napoli di Maradona, dal Milan di Sacchi e degli olandesi, dall’Inter dei tedeschi. La “Samp” è solo una squadra di giovani promesse, con pochissime probabilità di vincere...eppure grazie ai “gemelli del gol” inaspettatamente si troverà in vetta alla classifica. La Bella Stagione è il racconto di una squadra entrata nella leggenda, ma è anche e soprattutto la storia della grande amicizia tra due campioni dentro e fuori dal campo, e di come resero possibile l’incredibile cavalcata che portò la Sampdoria a vincere lo scudetto del campionato 1990-1991".
CODICE NERO
Prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, arriverà il primo medical drama originale Sky: Codice Nero, per la supervisione artistica di Francesca Manieri (We Are Who We Are, Anna e Il Miracolo) e la regia di Lyda Patitucci (Come pecore in mezzo ai lupi). Una serie Sky Original prodotta da Sky Studios, Paco Cinematografica e Zucco Film, con protagonisti Lino Guanciale (Il commissario Ricciardi, Un’estate fa e Le libere donne) e Valentina Bellè (Il maestro, ACAB – La serie eThe Good Mothers). Il soggetto è di Francesca Manieri, Flaminia Gressi ed Eleonora Trucchi. Alla sceneggiatura Flaminia Gressi, Eleonora Trucchi, Elena Tramonti e Federica D’Alatri.
Come recita la sinossi ufficiale, "Il Sacro Cuore è un ospedale di confine, dove si sopravvive solo grazie agli sforzi titanici di chi ci lavora. In questa bolgia arriva Michele (Lino Guanciale), il nuovo primario, che si è lasciato alle spalle l'efficienza di una clinica privata. È un uomo di ideali, convinto che nessun compromesso valga una vita: nessuno immagina quanto quegli ideali gli siano costati, e quanto sia deciso a non cedere mai, neanche quando il compromesso sembra l'unica soluzione possibile. La fiducia del reparto è tutta per Lucia (Valentina Bellè), detta Liz, chirurga tenace e fuori dalle regole, che ama il Sacro Cuore come un figlio. Conosce quella frontiera, e sa che per sopravvivere bisogna prendere in pochi istanti decisioni fatali: scegliere chi salvare, quando non si possono salvare tutti. Tra i due lo scontro è inevitabile, ed è un braccio di ferro che, turno dopo turno, li cambierà entrambi. Con la stessa dura legge fanno i conti anche gli altri membri dello staff: Salvo, Juan, Guido e Anita. Perché al Sacro Cuore si entra per salvare gli altri, e si finisce, ogni volta, per dover salvare anche sé stessi".
AVVOCATO LIGAS
Prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arriveranno due nuove stagioni di uno dei campioni d’ascolti della scorsa stagione televisiva: la seconda e la terza di Avvocato Ligas, il legal drama Sky Original con Luca Argentero prodotto da Sky Studios e Fabula Pictures, dai romanzi di Gianluca Ferraris. Gli episodi della seconda e della terza stagione verranno girati back-to-back, con l’inizio riprese previsto entro fine anno. L'attore torna, quindi, nei panni di Lorenzo Ligas, la rockstar del Tribunale di Milano. Un avvocato penalista dal talento indiscusso e con una vita privata...turbolenta. Alla scrittura di nuovo Federico Baccomo, affiancato da Francesco Tosco e Ylenia Rubbini per la seconda stagione e da Ylenia Rubbini e Matteo Menduni per la terza. La seconda stagione adatta liberamente La Mantide – Una nuova indagine dell’Avvocato Ligas di Gianluca Ferraris, edito da Corbaccio. Accanto ad Argentero torneranno Marina Occhionero, Barbara Chichiarelli, Gaia Messerklinger, Flavio Furno e Sergio Romano.
Come recita la sinossi ufficiale, "una carriera finalmente al sicuro, una nuova casa, uno studio legale tutto suo insieme a Marta, la sua praticante diventata avvocata: le cose per Ligas sembrano andare a meraviglia. Ma la vita del penalista più spregiudicato ed elegante del Foro di Milano non è solo aule di tribunale, vita notturna e gin tonic. A complicare le cose ci penserà un’ingombrante ombra dal passato: il ritorno sulla scena del padre, con i suoi compromettenti trascorsi criminali. E con l’ex moglie Patrizia e la figlia Laura ancora lontane, quanto ci metterà Ligas a ricordarci che il suo peggior nemico è lui stesso?".
GUCCI - LA FINE DEI GIOCHI
Nel 2027 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arriverà la nuova serie Sky Original in sei episodi Gucci - La fine dei giochi, con la regia di Gabriele Muccino e prodotta da Sky Studios e Lucky Red. Miriam Leone, Francesco Scianna e Matilda Lutz interpretano rispettivamente Patrizia Reggiani, Maurizio e Allegra Gucci, membri della famiglia più iconica del lusso italiano. Francesco Acquaroli, Paolo Pierobon e Sergio Romano interpretano invece Aldo, Rodolfo e Paolo Gucci. La serie intreccerà passioni, vendetta e sfrenate ambizioni di potere, per un grande racconto familiare segnato da un omicidio – quello di Maurizio Gucci – che sancisce la fine di un’era.
Tratta dal memoir Fine dei giochi – Luci e ombre sulla mia famiglia di Allegra Gucci, la serie sarà un’epopea familiare moderna sul potere del nome, sul prezzo della fama e sul fascino del successo e dei soldi, tanti soldi.
Seguendo diverse linee temporali, racconterà la storia di una famiglia a capo di un impero che ha fatto sognare il mondo. Un marchio nato dal cuore più autentico del Made in Italy e creato da una famiglia capace di trasformare una piccola bottega di pelletteria in un simbolo planetario di stile e prestigio. Attraverso lo sguardo di due donne - Patrizia Reggiani, la donna che ha sposato Maurizio Gucci e che è stata condannata per aver orchestrato il suo assassinio, e Allegra, la figlia che cerca di ricostruire la verità e l’identità della propria famiglia - si consuma un dramma senza tempo: quello di una grande dinastia italiana che, divorata dalla lotta per il potere, ha finito per autodistruggersi.
QUELLI DELLA MALA
Nel 2027 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW Elia Nuzzolo (Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883) sarà il protagonista dei sei episodi della nuova serie Sky Original Quelli della Mala, attualmente sul set e ambientata nella frizzante e turbolenta Milano degli anni ’70 e ‘80. Prodotta da Sky Studios e da Matteo Rovere e Sydney Sibilia per Groenlandia, in associazione con MIA Film e Cinefonie, e scritta da Stefano Sardo, Chiara Battistini, Paolo Bernardelli e Gianluca Bernardini, per la regia di Luca Ribuoli, la serie si muove in una Milano viva e pericolosa, tra le luci dei cabaret e rapine spericolate. Nel cast anche Davide Gaibotti, Federico Mainardi, Andrea Dodero, Francesca Inaudi, Gaia Ravina, Grace Ambrose, Giuseppe Brunetti, Francesco Russo, Lorenzo Rodini, Andrea Maestrelli, Lorenzo Maria Cervasio, Arianna Di Claudio e Nicole Petrelli.
Come recita la sinossi ufficiale, "Milano negli anni ’70 era la città del crimine disorganizzato, in bilico tra i palchi del cabaret, il mondo delle bische clandestine e quello delle rapine folli ai supermercati. Qui inizia la nostra storia. Anzi la sua storia: quella di Charlie Maguolo (Nuzzolo), un ragazzo che cresce diviso tra il sogno di salire sul palco del Derby e l’amicizia con Renato Vallanzasca (Gaibotti), destinato a diventare un’icona del crimine. In Quelli della Mala i personaggi reali più celebri della malavita si intrecciano con figure di finzione in un racconto corale brillante e a suo modo leggero: una storia di formazione collettiva dove tutti inseguono la gloria — e ognuno, una volta raggiunta, deve pagarne il prezzo".
IL SOSPETTO
Nel 2027 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arriverà il nuovo progetto originale Sky Il sospetto, un crime thriller in quattro episodi prodotto da Sky Studios, Paco Cinematografica e Zucco Film e per la supervisione artistica di Francesca Manieri. La protagonista Claudia Pandolfi si accompagna al resto del cast: il co-protagonista Alessandro Gassmann, Ginevra Francesconi, Francesco Colella e Francesca Inaudi. La regia è di Mauro Mancini, alla sceneggiatura Mirko Cetrangolo e Matteo Menduni. Le musiche originali sono di Dardust e Yakamoto Kotzuga.
Come recita la sinossi ufficiale, "Questa storia inizia quando le altre finiscono. Sta per essere arrestato l’assassino di Giada Castucci, la cui morte ha sconvolto Viareggio. Mentre la città si prepara al famoso Carnevale, Maria (Ginevra Francesconi), diciassettenne timida con problemi d’udito, vorrebbe essere come le altre ragazze, ma ciò che vede all’inizio di questa storia cambia tutto. Maria, infatti, trova un oggetto della vittima nel capanno degli attrezzi, e nasce il dubbio più terribile: l’uomo di cui si fida di più, suo padre (Alessandro Gassmann), potrebbe essere coinvolto? E il comportamento sempre più nervoso del genitore non fa che aumentare il sospetto. In questo whodunit atipico, Maria affronta segreti, silenzi e sospetti, mentre anche sua madre (Claudia Pandolfi), stimato commissario, vacilla. Nei giorni che precedono il Carnevale, tra maschere e verità nascoste, Maria capirà che tutti ne indossano una. Perfino lei".
FUORI MENÙ - UNA BRIGATA DIETRO LE SBARRE
Nel 2027 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, la nuova dramedy Sky Original in sei episodi Fuori Menù - Una brigata dietro le sbarre vedrà Maurizio Lastrico alla guida del cast nei panni di un grande chef che, caduto in disgrazia, finisce in carcere, dove per ottenere uno sconto di pena accetta di dirigere un ristorante sperimentale ai cui fornelli lavora la peggior brigata di tutti i tempi: un gruppo di detenuti senza esperienza né regole. Nel tentativo di ricostruire il rapporto con sua figlia, questa sfida impossibile diventerà per lui un’occasione irripetibile di redenzione e di profonda trasformazione, capace di rivoluzionare la sua idea di cucina.
Prodotta da Sky Studios, Wildside (società del gruppo Fremantle) e Alfred Film, la serie vede nel cast, insieme a Lastrico, anche Benedetta Cimatti, Fabio Balsamo, Giordano De Plano, Arianna Di Claudio, Astrid Meloni, Paolo Troian Brajnik, Jean Michel Sinisterra Munoz e Ayoube Sabri. Fuori Menù - Una brigata dietro le sbarre è una serie scritta da Valerio Cilio con Renato Sannio, Giacomo Caceffo e Marco Colombo, per la regia di Fabio Paladini e Niccolò Falsetti.
LAW & ORDER – I DUE VOLTI DELLA GIUSTIZIA
Dal 26 luglio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arriva la 25ª stagione di Law & Order - I due volti della giustizia, che continua a seguire il lavoro dei detective del 27° distretto e dei procuratori distrettuali di Manhattan, alle prese con casi complessi spesso ispirati a fatti di cronaca. Tra le novità dei nuovi episodi c'è l'ingresso nel cast di David Ajala (Star Trek: Discovery), che interpreterà il detective Theo Walker, chiamato a raccogliere l'eredità del detective Jalen Shaw dopo l'uscita di Mehcad Brooks dalla serie. Il nuovo personaggio si unirà ai protagonisti confermati Nolan Price (Hugh Dancy), Samantha Maroun (Odelya Halevi), Vincent Riley (Reid Scott), Nicholas Baxter (Tony Goldwyn) e Jessica Brady (Maura Tierney).
THE WALKING DEAD: DEAD CITY STAGIONE 3
Dal 28 luglio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arriva la terza stagione dello spin-off della celebre saga zombie, The Walking Dead: Dead City, con protagonisti Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan), tra i personaggi più amati del franchise. Tra le rovine di una Manhattan post-apocalittica, la sopravvivenza richiede nuove alleanze. Maggie e Negan, pur diffidando l’uno dell’altra, uniscono le forze per creare la prima comunità fiorente e sostenibile da quando è scoppiata l’apocalisse e fronteggiare nuove minacce come l'espansione di New Babylon. Quando il caos inizierà a dilagare in città, riusciranno i due a non far riemergere il loro oscuro passato ed evitare che la città venga portata alla rovina?
ATOMIC
Dal 20 agosto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arriva la nuova serie Sky Original inglese Atomic. Quando il cammino del trafficante di droga Max (Alfie Allen) incrocia quello di JJ (Shazad Latif), un enigmatico fuggitivo, nasce un’amicizia inaspettata. I due vengono travolti in un’imprevista missione ad alto rischio: trasportare uranio altamente arricchito attraverso il Nord Africa e il Medio Oriente, mentre CIA, MI6 e una rete globale di forze contrapposte sono sulle loro tracce. A guidare la caccia ai due per conto della CIA c’è Cassie Elliott (Samira Wiley), scienziata altamente qualificata e agente sotto copertura convinta che Max e JJ collaborino con estremisti violenti. La sua implacabile caccia mette i tre in rotta di collisione, rivelando che nulla è come sembra e che ognuno nasconde un secondo fine. I due si ritrovano in un viaggio rocambolesco, affrontando agenti segreti, un cartello finanziato a livello internazionale e, infine, i propri fantasmi del passato. Quello che inizia come una lotta per la sopravvivenza, si trasforma lentamente in qualcosa di più: una collaborazione riluttante, una possibilità di redenzione e... un’avventura mozzafiato. Creata da Gregory Burke e ispirata al libro di saggistica The Atomic Bazaar del compianto giornalista di Vanity Fair William Langewiesche, la serie è prodotta da Pulse Films, una società di VICE Studios, in collaborazione con Sky Studios.
TWISTED METAL
Dal 31 agosto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arrivano finalmente in Italia le due stagioni dell'apprezzata serie live-action Twisted Metal, ispirata al videogioco PlayStation di fama mondiale. In un’America post-apocalittica le poche città rimaste integre hanno innalzato mura per difendersi dagli attacchi di predoni e assassini, da questo inferno nasce la figura del ‘’lattaio’’: un corriere che rischia la vita per portare pacchi e beni di prima necessità fra un insediamento e l'altro. John Doe (Anthony Mackie) è uno di questi, incaricato di recuperare un pacco da nuova Chicago e riportarlo indietro integro. La sua ricompensa sarà la cittadinanza a nuova San Francisco: unico luogo protetto da grandi mura e dove la vita sembra essere rimasta a prima della caduta delle bombe.
NIGHTSLEEPER - FUORI CONTROLLO
Dal 4 settembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arriva la serie thriller in sei episodi Nightsleeper - Fuori controllo, dreata da Nick Leather (The Control Room) e ambientato su un treno notturno in viaggio da Glasgow a Londra, sul quale viene piazzato un ordigno esplosivo gestito da hacker. La serie, girata in gran parte in Scozia e concepita come un real time drama, segue due sconosciuti: uno a bordo del treno e l'altro esperto di cybersicurezza. Quando il treno viene hackerato, i due sono costretti a collaborare in una corsa contro il tempo per salvare i passeggeri e scongiurare una catastrofe. Protagonisti Joe Cole (Peaky Blinders, Gangs of London) e Alexandra Roach (The Light in the Hall).
THE OTHER BENNET SISTER
Da settembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW approda l'iconico mondo di Orgoglio e Pregiudizio visto e raccontato da un punto di vista assolutamente inedito: quella di Mary, la sorella di mezzo dei Bennet, che offre una nuova prospettiva alla storia di Jane Austen, con la sorella spesso trascurata che esce finalmente dall'ombra per iniziare a costruire la propria vita. Con Ella Bruccoleri nel ruolo di Mary Bennet, The Other Bennet Sister prende il via a Longbourn, dove le cinque figlie nubili della famiglia Bennet cercano di destreggiarsi tra le rigide convenzioni della società inglese dell'epoca della Reggenza. Il viaggio di Mary la porterà a lasciare la casa di famiglia per partecipare ai ricevimenti dell'alta società nella Londra della Reggenza e ad attraversare gli spettacolari paesaggi del Lake District, in un percorso alla ricerca dell'indipendenza, dell'amore per sé stessa e della propria rinascita.
SHERIFF COUNTRY
Da settembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW torna con la seconda parte della prima stagione il crime drama Sheriff Country con Morena Baccarin - nota per i suoi ruoli in Gotham, Homeland e Deadpool - che affronta temi come identità, colpa, giustizia e legami familiari. La serie amplia l’universo narrativo di Fire Country e segue lo sceriffo Mickey Fox (Baccarin) della contea di Edgewater, che indaga su attività criminali e deve al contempo fare i conti con il padre ex detenuto Wes, coltivatore di marijuana che vive fuori dal sistema, e con un misterioso incidente che coinvolge Skye (Amanda Arcuri), la figlia ribelle.
NORD SUD OVEST EST - LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883
Dal 9 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arrriva la seconda stagione in otto episodi della dramedy Sky Original Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 di Sydney Sibilia targata Sky Studios e Groenlandia, società del Gruppo Banijay, prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia. Un nuovo album in uscita che avrebbe cambiato tutto, nuovi amori, concerti leggendari, il mitico Jolly Blu e l’America: tutte le emozioni dell’esplosivo 1993 di Max Pezzali e Mauro Repetto - interpretati da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli - saranno il cuore dei nuovi episodi. Dopo Hanno Ucciso l’Uomo Ragno (tra le serie Sky Original più viste di sempre) racconterà le vicende che portarono al secondo e ultimo album della band di Pavia, arrivato al culmine di un successo travolgente. Nuovo il team di regia, composto da Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano, Alice Filippi. La nuova stagione è scritta da Francesco Agostini, Marco Pettenello e Sydney Sibilia. Con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nei panni dei due underdog che, grazie alla musica, negli anni ‘90 diventarono gli improbabili eroi di una storia in grado di far cantare ed emozionare ancora oggi intere generazioni di fan, tornano nei nuovi episodi anche Ludovica Barbarito (Silvia), Davide Calgaro (Cisco), Edoardo Ferrario (Pierpaolo), Roberto Zibetti (Claudio Cecchetto) e Riccardo Armiento (Nemorino), affiancati dalle new-entry Gaia Zampighi (Michela Rossini) e Rosa Barbolini (Caterina).
THE GILDED AGE
Dall’autunno su Sky e in streaming su NOW, dopo il successo della terza, è attesissima la nuova quarta stagione di The Gilded Age, il period drama HBO nominato agli Emmy creato da Sir Julian Fellowes (Downton Abbey), che continuerà a raccontare rivalità e – sempre più - grandi ambizioni nell'alta società della New York di fine XIX secolo, divisa fra tradizione old money e rampanti imprenditori pronti a tutto.
VIGIL - INDAGINE A BORDO
Dall’autunno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arriva con i nuovi episodi della terza stagione il procedural britannico Vigil - Indagine a bordo con Suranne Jones. Quando un soldato britannico sotto copertura viene assassinato, l’ispettrice capo Amy Silva (Jones) e la detective Kirsten Longacre (Rose Leslie) vengono incaricate delle indagini. Amy segue le piste nel Regno Unito, mentre Kirsten cerca di fare luce sui più profondi interessi geopolitici in gioco nell'Artico. Tra ostacoli a ogni passo, le due investigatrici dovranno collaborare per smascherare una possibile cospirazione, nonostante siano separate da un oceano, sia sul piano professionale che su quello personale.
BABYLON BERLIN
Da dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW torna con il nuovo ciclo di episodi della quinta stagione l’epica saga tedesca Babylon Berlin dai romanzi di Volker Kutscher. Berlino, 30 gennaio 1933: Adolf Hitler viene nominato Cancelliere del Reich. Mentre la fine della Repubblica di Weimar si avvicina, ha inizio il capitolo più oscuro della storia tedesca. Il 5 marzo 1933 nuove elezioni consegneranno al partito di Hitler il potere assoluto. Ma nelle cinque settimane che precedono il voto, ogni cittadino tedesco si trova di fronte a una scelta difficile: adattarsi al nuovo regime, rischiare un'opposizione aperta oppure fuggire. Nel frattempo, Gereon (Volker Bruch) scompare senza lasciare traccia, mentre Charlotte (Liv Lisa Fries) indaga a fondo su un misterioso caso riguardante una serie di omicidi di ex soldati reduci dal fronte. Emergono sempre più indizi che suggeriscono un legame diretto tra questi delitti, il passato di Gereon e quello del nuovo Cancelliere del Reich.
ONE CHICAGO
Da dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW continua il franchise One Chicago, fatto di storie di coraggio, cura e giustizia: Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D., tre serie procedurali interconnesse che raccontano il lavoro dei vigili del fuoco, del personale medico e della polizia di Chicago all'interno dello stesso universo narrativo, sono state rinnovate e continuano a macinare stagioni e consensi. Le tre serie si confermano tra i drama più popolari della televisione americana e un punto di riferimento costante per il pubblico globale.
WAR
Entro la fine dell’anno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arriva il nuovo legal thriller Sky Original War, co-prodotto da Sky e HBO, dal creatore di Lupin e Hijack, George Kay, ambientato nella élite del mondo giudiziario londinese, dove vincere è tutto. Confermata per una seconda stagione ancora prima della messa in onda della prima, la serie prende avvio da uno scandaloso divorzio che scatenerà onde d’urto nelle sale dei consigli di amministrazione, nelle camere da letto e nelle aule di tribunale. Co-prodotta da New Pictures e Observatory Pictures, in collaborazione con Sky e HBO, la serie segue due tra i più prestigiosi studi legali rivali di Londra – Cathcarts e Taylor & Byrne – impegnati in quello che viene definito il divorzio del secolo quello tra il magnate tecnologico Morgan Henderson e sua moglie, la star del cinema internazionale Carla Duval, rispettivamente interpretati da Dominic West e Sienna Miller.
THE DAY OF THE JACKAL
Nel 2027 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arriva la seconda stagione della serie Sky Original più vista di sempre nel Regno Unito e quella più vista in assoluto su Sky degli ultimi due anni, mentre in Italia, Germania, Austria, Svizzera e Irlanda ha fatto registrare ovunque il debutto più importante di sempre per una produzione originale Sky inglese. Nuovo ciclo di episodi per The Day of the Jackal, la serie dall’influente romanzo omonimo di Frederick Forsyth e dal successivo pluripremiato film ll Giorno dello Sciacallo. Torna il vincitore del Premio Oscar®, del Tony e del BAFTA Award Eddie Redmayne (The Good Nurse, La Teoria del Tutto) nei panni dello Sciacallo, assassino solitario, sfuggente e implacabile che si guadagna da vivere uccidendo su commissione. Prodotta da Gareth Neame e Nigel Marchant per Carnival Films parte di Universal International Studios, The Day Of The Jackal è stata commissionata da Sky Studios e Peacock. La serie è scritta e adattata dallo showrunner (e produttore esecutivo) Ronan Bennett.
GANGS OF LONDON
Nel 2027 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW la serie Sky e AMC+ Original, Gangs of London, creata da Gareth Evans e Matt Flannery, torna con la quarta stagione per un nuovo capitolo ad alta tensione. Mentre la legalizzazione di alcune attività criminali e la stretta delle autorità minacciano gli equilibri della malavita londinese, le gang sono costrette a una feroce lotta per la sopravvivenza. Elliot Carter torna a Londra in cerca di redenzione, ma il ritorno di Zeek Kimura, sostenuto da una potente organizzazione criminale internazionale, riaccende il conflitto e mette a rischio il destino di tutti i protagonisti. Jack Lothian (Strike Back, Who Is Erin Carter?) è lo sceneggiatore principale e produttore esecutivo della quarta stagione, affiancato dal regista principale Jean Luc Herbulot (Saloum, Zero). Tornano nel cast Ṣọpẹ́ Dìrísù, Michelle Fairley, Andrew Koji, Brian Vernel, Orli Shuka, T’Nia Miller, Valene Kane e Pippa Bennett-Warner. E si uniscono a loro Tamara Lawrance (Small Axe), Luna Fujimoto (Sniper: G.R.I.T. Squadra globale risposta e intelligence), Eugene Nomura (Tokyo Vice) e Melika Foroutan (The Empress).
THE LAST OF US
Nel 2027 su Sky e in streaming su NOW, dopo due stagioni da record, torna con i nuovi episodi il cult HBO vincitore dell’Emmy Award The Last of Us, ispirato al celebre videogioco sviluppato da Naughty Dog per PlayStation, scritto e prodotto esecutivamente da Craig Mazin e Neil Druckmann.
THE WHITE LOTUS
Nel 2027 su Sky e in streaming su NOW arriva la quarta stagione di The White Lotus, che lascia le atmosfere zen della Thailandia per approdare in Costa Azzurra, con riprese attualmente in corso tra Cannes, Saint-Tropez, Monaco e Parigi, anche se la storia sarà ambientata principalmente durante il Festival di Cannes. Al centro dei nuovi episodi ci sarà un nuovo variegato gruppo di ospiti e dipendenti della celebre catena alberghiera che dà il titolo alla serie HBO. Come sempre numerosissimo il cast: nei nuovi episodi Laura Dern, Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Kumail Nanjiani, Nadia Tereszkiewicz. E ancora Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Heather Graham, Max Greenfield, Frida Gustavsson, Charlie Hall, Jarrad Paul, Rosie Perez, Ben Schnetzer e Laura Smet.
DUNE: PROPHECY
Nel 2027 su Sky e in streaming su NOW, tra fantascienza e messianismo, arrivano i nuovi episodi della seconda stagione del prequel HBO Dune: Prophecy, ambientato nell'immenso universo di Dune creato dal celebre autore Frank Herbert, 10.000 anni prima dell'ascesa di Paul Atreides. La serie segue le vicende di due sorelle Harkonnen che combattono contro forze in grado di minacciare il futuro dell'umanità, dando al contempo origine al leggendario ordine che diventerà noto come le Bene Gesserit. Tornano Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodhi May, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason, Shalom Brune-Franklin, Jessica Barden, Emma Canning, Yerin Ha, Barbara Marten e Tessa Bonham Jones. Entrano nel cast dei nuovi episodi Indira Varma (Coldwater, The Night Manager, Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One), Ashley Walters (Top Boy, Adolescence, Bullet Boy), Tom Hollander (The White Lotus, The Night Manager, Feud: Capote vs. The Swans).
OUTLANDER: BLOOD OF MY BLOOD
Nel 2027 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW torna con la seconda stagione l'acclamata serie prequel Outlander: Blood of My Blood della saga tratta dai bestseller internazionali di Diana Gabaldon. Dopo un inaspettato viaggio nel tempo che ha lasciato Henry (Jeremy Irvine) e Julia (Hermione Corfield) dispersi e separati nelle vaste Highlands della Scozia del XVIII secolo, la prima stagione si è conclusa con il loro ricongiungimento presso le pietre erette di Craigh na Dun, nella speranza di poter tornare al proprio tempo e dalla loro giovane figlia, Claire. Separato dal suo grande amore e dalla speranza, Henry dovrà affrontare le proprie difficoltà psicologiche mentre lotta per ritrovare la strada che lo riporti da lei. Nel frattempo, la relazione proibita tra Brian Fraser (Jamie Roy) ed Ellen MacKenzie (Harriet Slater) sembrava aver superato ogni ostacolo, ma la loro fuga romantica viene bruscamente interrotta quando vengono accese le croci infuocate e ha inizio la Rivolta Giacobita del 1715, trascinando i clan in guerra. Nella prima stagione avevano scelto l'amore al posto delle rispettive famiglie, ma ora saranno costretti a mettere al primo posto la lealtà verso il proprio clan: Brian dovrà adempiere al suo dovere combattendo, mentre Ellen cercherà di ricucire i rapporti con la sua famiglia. Nel corso della seconda stagione, le due giovani coppie saranno nuovamente messe alla prova e separate da forze al di fuori del loro controllo, mentre ogni clan sarà chiamato a schierarsi da una parte o dall'altra della ribellione. Oltre a Jeremy Irvine, Hermione Corfield, Jamie Roy e Harriet Slater, nel cast anche Tony Curran, Séamus McLean Ross, Sam Retford, Rory Alexander e Conor MacNeill.
THE FORSYTES
Nel 2027 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arrivano la prima e la seconda stagione di The Forsytes, che racconta le vite, gli amori, le difficoltà e i successi di una ricca famiglia di agenti di cambio della tarda epoca vittoriana al centro della nuova serie dalla serie di romanzi scritti da John Galsworthy e pubblicati tra il 1906 ed il 1921, che dipinge un quadro della tarda società vittoriana fino agli anni del primo dopoguerra, tramite la famiglia dei Forsyte: dalla sua nascita al suo inesorabile declino. I membri della famiglia si troveranno divisi tra il richiamo della tradizione e dello spirito di sacrificio, da una parte, e la ricerca della felicità personale e dell'amore dall'altra.
THE RAINMAKER
Nel 2027 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arrivano i nuovi episodi della seconda stagione della serie The Rainamaker, tratta dal bestseller di John Grisham, già adattato da Francis Ford Coppola nel film cult del 1997 L’uomo della pioggia. Ideata da Michael Seitzman (Code Black, Quantico), la serie continua con una seconda stagione che si preannuncia ancora più intensa. Rudy (Milo Callaghan), Deck (P. J. Byrne) e Bruiser (Lana Parrilla) si trovano ad affrontare vecchi e nuovi avversari in un caso in cui sono in gioco le vite di centinaia di bambini, e in cui la vittoria potrebbe rivelarsi pericolosa quanto la sconfitta. Il legal thriller, prodotto da Lionsgate Television e Blumhouse Television, continua a esplorare le ambiguità morali della giustizia e la difficoltà di opporsi a un sistema che protegge i più potenti.
LAW & ORDER - SPECIAL VICTIMS UNIT
Nel 2027 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arriva la 28ª stagione del procedural Law & Order - Special Victims Unit, creato sempre da Dick Wolf, che si conferma uno dei titoli più longevi e rilevanti della televisione americana. Al centro della nuova stagione torna Mariska Hargitay nell’iconico ruolo di Olivia Benson, presente fin dal primo episodio. Atteso anche il ritorno degli altri interpreti principali, tra cui Ice-T, Kelli Giddish e Peter Scanavino.
KILL JACKIE
Prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, dai creativi dietro il successo di Killing Eve e Gangs of London, Kill Jackie è un revenge thriller audace e dal ritmo serrato in otto episodi che adattano l'acclamato romanzo The Price You Pay di Nick Harkaway (che l’ha scritto sotto lo pseudonimo Aiden Truhen). Protagonista assoluta la vincitrice di un Academy Award, di un BAFTA e di un Tony Award Catherine Zeta-Jones (anche produttrice esecutiva). Con lei nel cast anche Daniel Ings (The Gentlemen, I Hate Suzie, Lovesick). Jackie Price ha trascorso vent’anni nascondendosi sotto gli occhi di tutti: vivendo nel lusso, viaggiando per il mondo, vendendo opere d’arte di pregio sfruttando sofisticati meccanismi fiscali e, soprattutto, cercando di mantenere l’anonimato dopo essere fuggita da un pericoloso passato come trafficante internazionale di cocaina. Proprio quando la sua nuova vita inizia a sembrarle monotona, tutto prende una piega improvvisa e mortale: scopre che i Sette Demoni, una squadra composta dai sicari più spietati e temuti del mondo, sono stati assoldati per ucciderla. Convinta che dietro la minaccia si nasconda qualcuno del suo passato, Jackie risveglia i suoi vecchi istinti e dà il via a un piano tanto audace quanto pericoloso: eliminare i Demoni uno a uno prima che siano loro a eliminare lei. Una co-produzione Fremantle e Steel Springs Pictures, in partnership con Deabru Kalea Filmeak. Tranne che negli Stati Uniti, dove è distribuita da De Maio Entertainment e Steel Springs Pictures, il distributore internazionale è Fremantle.
THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO
Prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, dalla casa di produzione di The Crown e dagli autori di Dietro i suoi occhi (Behind Her Eyes), arriva il primo adattamento TV per il bestseller dello scrittore e giornalista investigativo Stieg Larsson, a 15 anni dal primo film con Daniel Craig e Rooney Mara diretto da David Fincher. La nuova serie Sky Original inglese The Girl With the Dragon Tattoo sarà una coraggiosa rivisitazione contemporanea della storia ormai celebre: il protagonista Mikael Blomkvist indaga per scoprire che fine abbia fatto una ragazza di una famiglia ricca scomparsa 40 anni prima. Per farlo, si fa aiutare da Lisbeth Salander, un’hacker informatica. Alla sceneggiatura Steve Lightfoot e Angela LaManna.
KING & CONQUEROR
Prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arriva la storia di uno scontro che ha definito il futuro di un Paese – e di un intero continente – per mille anni. Ispirata alle figure storiche di Aroldo del Wessex e Guglielmo il Conquistatore, King & Conqueror è una nuova serie drammatica in otto episodi con James Norton (Bob Marley: One Love) e Nikolaj Coster-Waldau (Il Trono di Spade). Da alleati a rivali, i due si contendono il trono d’Inghilterra in una lotta che culmina nella storica Battaglia di Hastings del 1066, destinata a cambiare il corso della storia europea. Nel cast anche Emily Beecham (1899, Little Joe) e Clémence Poésy (In Bruges, The Tunnel).
PRISONER
Prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, Matt Charman, sceneggiatore candidato all’Oscar per Il ponte delle spie di Steven Spielberg, firma e guida come showrunner questo action thriller Sky Original con Tahar Rahim, nominato ai BAFTA e ai Golden Globe e vincitore del César (The Serpent e Il profeta), e Izuka Hoyle, attrice vincitrice dello Scottish BAFTA (Boiling Point e Big Boys). Diretta da Otto Bathurst (Peaky Blinders), la serie segue l’agente penitenziaria Amber Todd, incaricata di scortare il criminale Tibor Stone in tribunale. Dopo un’imboscata al convoglio, i due sopravvivono e sono costretti a fuggire insieme. Il loro rapporto diventa sempre più ambiguo mentre il cartello criminale li insegue senza tregua. “Prisoner” è prodotta da Binocular in associazione con Sky Studios.
LA STAGIONE DELL'INTRATTENIMENTO DI SKY
Nuove stagioni per i grandi show “made in Sky”, che anno dopo anno appassionano, divertono e generano dibattito per novità assolute in arrivo come Taste of Italy, il nuovo show con Chef Antonino Cannavacciuolo. Si tratta di un viaggio on the road per raccontare diverse zone d’Italia con lo scopo di incoronare i migliori cuochi “comuni”, veri appassionati di ricette tradizionali, che incarnano al meglio lo spirito e la cultura culinaria della provincia italiana. Nel programma, atteso per la primavera 2027, accanto ad Antonino ci saranno Chiara Pavan, Chef da una Stella Michelin e una Stelle Verde Michelin per il suo ristorante Venissa sulla Laguna Veneta, e Anna Zhang, vincitrice della 14ª edizione di MasterChef Italia.
La stagione degli show partirà subito dopo la sosta estiva. Domenica 6 settembre tornerà Bruno Barbieri con il suo viaggio all’interno del “biglietto da visita del turismo italiano”, le strutture alberghiere: le inconfondibili sfide di 4 Hotel quest’anno saranno più accese che mai.
E poi, microfoni in mano, si riaccende la musica di X Factor: nell’edizione 2026, al via giovedì 10 settembre, lo show musicale torna con la conferma in conduzione di Giorgia e dei giudici Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. Con loro, nel quartetto al tavolo, la new entry Irama.
A dicembre ripartirà la ricerca del migliore cuoco amatoriale d’Italia: il trio di giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli si riunisce per la nuova edizione di MasterChef Italia, in attesa della Masterclass di quest’anno, da sottoporre alle prove che settimana dopo settimana porteranno alla proclamazione del nuovo MasterChef italiano.
Si rimane in cucina perché subito dopo partiranno altre sfide iconiche, questa volta tra i ristoratori, e il giudizio del super esperto Alessandro Borghese sarà sempre implacabile (e magari anche decisivo): nel nuovo ciclo di 4 Ristoranti, lo chef porterà il suo bramatissimo van dai vetri oscurati in tutta Italia per sfide senza esclusione di colpi in cui il suo punteggio potrà come sempre confermare e ribaltare ogni risultato.
E col nuovo anno si partirà per un nuovo viaggio appassionante e pieno di emozioni, quello di Pechino Express: quale sarà la meta scelta, per questa nuova edizione, da raggiungere guidati dal capitano della spedizione Costantino della Gherardesca e quali saranno le coppie al check-in?
RIPARTE LA STAGIONE TELEVISIVA DI TV8
Riparte la stagione televisiva di TV8, basata sull’intrattenimento di qualità per tutta la famiglia, e con un’importante finestra sullo sport.
In autunno, per la prima volta in chiaro, saranno in onda le ultime stagioni dei big show di Sky, X Factor e Pechino Express. E riprende la stagione dei motori con Formula 1, Moto GP e Superbike, e il grande calcio europeo di Uefa Champions League e Uefa Europe League, entrambe con la miglior partita tra club stranieri del turno. In occasione dei mercoledì di coppia, torna TV8 Champions Night, con gli studi pre-partita per entrare nel vivo della gara, e post-partita con i commenti a clado e gli highlights di tutte le partite del torneo.
Confermate le produzioni originali che disegnano l’identità del canale, che tornano con le nuove edizioni: Foodish, il viaggio di Joe Bastianich, attraverso l’Italia in compagnia di un ospite vip, che nelle diverse città lo aiuta nella scelta del miglior piatto della stessa ricetta; Alessandro Borghese Celebrity Chef, il programma quotidiano in cui due celebrities si calano nell’inedito ruolo di cuochi; e naturalmente lo show più distintivo di TV8, GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band condotto da Mago Forest, saldamente al timone del programma per l’ottava volta.
Per la prossima stagione TV8 ha in serbo una nuova produzione originale assolutamente inedita per il prime time del canale, Cooking Grandmas, una sfida tra nonne, le vere custodi della cucina legata alle nostre tradizioni, guidata da uno dei volti più amati del canale, Alessandro Borghese.
Novità assoluta è Italia per due – Consigli disordinati di viaggio, il travel show alla scoperta del Bel Paese, condotto dall’inossidabile coppia Benedetta Parodi e Fabio Caressa, che in ogni luogo proveranno esperienze nuove e diverse, legate al territorio e proposte da chi il territorio lo vive quotidianamente.
IL GRANDE CINEMA
Stagione dopo stagione, Sky Cinema si conferma la casa del grande cinema, con un’offerta che unisce produzioni originali, autori premiati, cinema italiano, grandi eventi internazionali e le collezioni dedicate alle saghe che hanno fatto la storia del grande schermo. Una proposta pensata per tutti gli amanti del cinema, che possono viverlo al meglio e quando vogliono grazie all’offerta lineare, on demand e in streaming su NOW.
Alle spalle di questa offerta c’è inoltre la solidità di uno dei più importanti gruppi media e dell’intrattenimento al mondo: Sky fa infatti pate del gruppo NBCUniversal, che annovera tra le sue eccellenze alcuni dei più grandi autori del cinema contemporaneo, come Steven Spielberg e Christopher Nolan, e Illumination, lo studio d’animazione numero uno al box office globale nel 2026, creatore di franchise di enorme successo come Super Mario Bros. e Minions.
A conferma del grande successo, arrivano nuovi appuntamenti con le produzioni Sky Original: entro la fine dell’anno torneranno Salvatore Esposito, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo, diretti da Alessio Maria Federici, in tre nuovi film che comporranno la seconda stagione di Piedone – Uno sbirro a Napoli. Confermato anche il ritorno de I delitti del BarLume, l’amata collection trainata da Filippo Timi, Lucia Mascino, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi giunta alla quattordicesima stagione, che quest’anno avrà come ospiti d’eccezione Caterina Guzzanti, Massimo Ceccherini, Maurizio Lombardi e il ritorno di Pietro Sermonti.
Accanto alle produzioni originali, la nuova stagione porta su Sky Cinema alcuni dei film più attesi e prestigiosi del panorama internazionale, firmati da autori tra i più apprezzati del cinema contemporaneo. Tra gli appuntamenti di maggior rilievo figura Hamnet – Nel nome del figlio, diretto da Chloé Zhao e interpretato da Jessie Buckley, premiata con l’Oscar e il Golden Globe come Miglior attrice protagonista, e Paul Mescal. Pedro Almodóvar torna dietro alla macchina da presa con Amarga Navidad, racconto che intreccia realtà e finzione attraverso due storie ambientate in epoche diverse. Olivier Assayas firma invece Il mago del Cremlino – Le origini di Putin, con un sorprendente Jude Law affiancato da Paul Dano e Alicia Vikander. Completano la proposta i nuovi lavori di due grandi autori del cinema italiano: Illusione di Francesca Archibugi, con Jasmine Trinca, Michele Riondino, Filippo Timi e Vittoria Puccini; il thriller psicologico La lezione di Stefano Mordini, con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi, presentato alla Festa del Cinema di Roma, e Nel tepore del ballo di Pupi Avati, con Massimo Ghini e Isabella Ferrari.
Il cinema italiano continua a occupare un ruolo centrale nell’offerta Sky Cinema. Tra le novità, Prendiamoci una pausa, commedia corale con Marco Giallini, Claudia Gerini, Fabio Volo e Ilenia Pastorelli che racconta con ironia e leggerezza le crisi sentimentali di tre coppie in diverse fasi della vita; Notte prima degli esami 3.0, nuova rilettura del cult generazionale scritto da Fausto Brizzi; Benvenuti in campagna, commedia sulla fuga dal caos cittadino con Maurizio Lastrico e Andrea Pennacchi; Il Dio dell’Amore, che intreccia storie romantiche e destini inattesi attraverso un cast corale guidato da Vinicio Marchioni, Isabella Ragonese e Vanessa Scalera; e la commedia romantica Innamorarsi e altre pessime idee, con Lino Guanciale e Ilenia Pastorelli. In arrivo anche Gli occhi degli altri, noir liberamente ispirato a un fatto di cronaca degli anni Sessanta con Filippo Timi e Jasmine Trinca, premiata alla Festa del Cinema di Roma come Miglior attrice; Idoli – Fino all’ultima corsa, con Claudio Santamaria nel mondo delle competizioni motociclistiche; e Alla festa della rivoluzione, ambientato nella Fiume del 1919 durante l’impresa dannunziana, con Nicolas Maupas, Riccardo Scamarcio e Maurizio Lombardi nel ruolo di Gabriele D’Annunzio.
Tra i grandi eventi cinematografici della stagione non mancheranno i film guidati da alcune delle star più amate del panorama internazionale. Cynthia Erivo e Ariana Grande tornano protagoniste in Wicked – Parte 2, capitolo conclusivo dell’adattamento cinematografico del celebre musical di Broadway. Gerard Butler guida invece il cast di Greenland II – Migration, sequel del disaster movie che lo riporta al centro di una nuova corsa per la sopravvivenza. E in Song Sung Blue – Una melodia d’amore, ispirato a una storia vera, Hugh Jackman e Kate Hudson – candidata all’Oscar e al Golden Globe 2026 per la sua interpretazione – danno vita a una storia di musica, seconde occasioni e sentimenti inattesi.
L'OFFERTA FACTUAL
L’offerta Factual di Sky torna con una stagione ampia e coinvolgente, capace di intrecciare grandi storie, protagonisti iconici e sguardi profondi sulla realtà.
Sky Documentaries continua a esplorare la realtà e i suoi protagonisti con uno sguardo contemporaneo. A partire da una docu-serie Sky Original con protagonista il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con Alessandro Barbero – 1848. L’Europa in rivolta, Alessandro Barbero racconta con il suo stile coinvolgente le rivoluzioni che hanno ridisegnato il continente, mentre Andreotti restituisce il ritratto complesso e sfaccettato di una delle figure più influenti della Prima Repubblica. Spazio anche alla musica con Luciano, prima di tutto, che accompagna il pubblico dietro le quinte dell’universo creativo di Luciano Ligabue, e allo sport con Aldair. Cuore giallorosso, dedicato al legame indissolubile tra un campione, una squadra e una città. Aces: I numeri 1 del tennis esplora invece cosa significhi raggiungere e mantenere il vertice del tennis mondiale. Infine, la nuova docuserie di Pablo Trincia, riporta al centro dell’attenzione uno degli eventi più drammatici della storia recente italiana: il G8 di Genova.
Su Sky Arte, la nuova stagione valorizza figure e percorsi straordinari: dal viaggio musicale e visivo di Becoming Led Zeppelin, che riporta sullo schermo le performance della band con materiali inediti, al racconto intimo e spettacolare di Vittorio De Sica – La vita in scena, ritratto profondo di uno dei più grandi maestri del cinema italiano. La proposta si arricchisce con Caravaggio a Roma – Il viaggio del Giubileo, che esplora la dimensione spirituale e umana dell’artista, e con One to One: John & Yoko, che restituisce l’energia rivoluzionaria e controculturale della celebre coppia.
Sky Crime si conferma un punto di riferimento per l’analisi dei casi più discussi e drammatici: dal mistero irrisolto di Maisano racconta: Denise Pipitone alle tragedie contemporanee raccontante in Crans Montana – Dentro la strage, fino al ritratto intenso e controverso di una figura iconica come Marco Pantani. Torna inoltre Nazzi racconta con una nuova stagione, che prosegue l’indagine sui grandi casi italiani, tra riflessione sociale e approfondimento giornalistico.
Sky Nature invita ancora una volta alla scoperta del pianeta con racconti spettacolari: Boss Shark – La battaglia dei sessi mette alla prova i limiti dello squalo bianco, Filippine selvagge esplora un ecosistema straordinario e fragile, mentre Wild Moon – L’altra faccia della Luna svela l’influenza dei cicli lunari sul comportamento animale, in un viaggio affascinante e misterioso tra scienza e natura.
Su Sky Adventure, l’adrenalina e lo spirito di sfida guidano una proposta ricca di azione e scoperta: da Giga Strutture, docuserie che svela i segreti ingegneristici e le sfide umane dietro la costruzione delle superstrutture più grandi del pianeta, fino al ritorno di una serie cult come Airport Security, che racconta in presa diretta il lavoro delle squadre di sicurezza aeroportuale in tutto il mondo.
Completa il panorama l’offerta di Sky Classica, che continua a celebrare i grandi interpreti e la musica classica con eventi di respiro internazionale: da Lata Mangeshkar – Bollywood Legend, omaggio sinfonico a una delle voci più iconiche della musica indiana, a Richard Wagner – Tristano e Isotta, capolavoro del teatro musicale in una produzione di grande impatto dalla Semperoper di Dresda.
Una stagione che conferma la forza editoriale dei documentari di Sky: un racconto trasversale e immersivo, dove ogni titolo diventa esperienza e ogni storia una nuova prospettiva sul mondo.
L'OFFERTA DI SKY TG24
Sky TG24 inaugura la nuova stagione confermando il proprio impegno nel racconto dell’attualità italiana e internazionale con un’informazione autorevole e approfondita. In un contesto segnato da grandi trasformazioni geopolitiche, economiche e sociali, il canale all news diretto da Fabio Vitale continua a rappresentare un punto di riferimento per chi sceglie di informarsi attraverso una proposta editoriale fondata sull’equilibrio e la capacità di analisi. La testata consolida la fiducia del pubblico – certificata anche dal Digital News Report 2026 del Reuters Institute di Oxford – che la colloca sul podio delle fonti di informazione più affidabili in Italia. Il dato che meglio restituisce la natura del posizionamento editoriale della testata è però quello sull’imparzialità percepita: Sky TG24 si distingue come fonte affidabile in modo trasversale, indipendentemente dall’orientamento politico degli intervistati. Un riconoscimento che certifica, anno dopo anno, il valore di un giornalismo fondato sull’equilibrio e sul pluralismo. Anche tra gli under 35, la testata si conferma stabilmente sul podio: un segnale importante in un ecosistema dell’informazione che si fa sempre più frammentato e competitivo, e nel quale Sky TG24 continua a essere un punto di riferimento anche per le generazioni più giovani.
Un posizionamento che si riflette in un seguito di pubblico sempre più ampio, che unisce il fronte tv, digitale e social, e conferma Sky TG24 primo canale tra le “all news” con risultati particolarmente significativi in occasione dei grandi appuntamenti dell’attualità internazionale degli ultimi mesi, mentre si rafforza in parallelo la presenza editoriale sulle piattaforme digitali. A questa strategia multipiattaforma si aggiunge l’innovazione del linguaggio con Sky Cube – Cosa c’è da sapere, il primo videopodcast live di news in Italia che ogni giorno offre un appuntamento dedicato ai grandi temi dell’attualità. Pubblicato sulle piattaforme streaming Spotify, YouTube, Amazon Music e Apple Podcast e sul servizio On Demand della piattaforma Sky, è uno degli esempi più recenti della capacità del canale di innovare il linguaggio dell’informazione mantenendo al centro rigore giornalistico e chiarezza espositiva.
Anche sul fronte degli ascolti, Sky TG24 ha consolidato il proprio ruolo di riferimento nel panorama dell'informazione all news italiana. Nel 2025 il canale ha registrato una media di 53 mila spettatori nel minuto, mantenendo un vantaggio stabile e significativo rispetto agli altri canali informativi nazionali, una tendenza ulteriormente rafforzata nei primi mesi del 2026. Particolarmente rilevanti i risultati ottenuti in occasione dei grandi eventi che hanno segnato l’attualità internazionale: dalla scomparsa di Papa Francesco all'elezione di Papa Leone XIV, fino alle crisi in Medio Oriente e alle tensioni tra Israele e Iran. In queste occasioni Sky TG24 ha registrato i picchi di ascolto più elevati dell'anno, aumentando il distacco sui competitor e confermando la fiducia del pubblico nei momenti in cui la domanda di informazione autorevole, tempestiva e approfondita si fa più forte.
Torneranno inoltre due appuntamenti identitari della testata. Innanzitutto, Il Confronto, il format che negli anni ha ospitato i protagonisti della vita politica italiana all’insegna di regole chiare, trasparenza e pari opportunità di parola e che riafferma la vocazione di Sky TG24 a essere la casa del dibattito democratico in vista delle prossime scadenze elettorali, e Sky TG24 Live In, che dopo l’ultima tappa farà ritorno in autunno a Milano.
Inoltre, tra gli appuntamenti più attesi della stagione, le elezioni di mid-term negli Stati Uniti, che il canale seguirà con una copertura speciale, in un clima politico sempre più polarizzato e con gli ultimi sondaggi indicano un drastico calo del gradimento di Donald Trump. Un elemento che potrebbe pesare sull’esito del voto e mettere in seria discussione la maggioranza repubblicana.
Il palinsesto continuerà a proporre un racconto dell’attualità capace di accompagnare il pubblico durante l'intera giornata, alternando informazione in tempo reale, approfondimento politico ed economico, analisi internazionale e programmi dedicati ai grandi temi che attraversano la società contemporanea. Dall’informazione mattutina agli approfondimenti di politica, economia e scenari globali, fino agli appuntamenti dedicati a innovazione, salute, cultura e fact checking, l'offerta di Sky TG24 conferma una proposta editoriale completa e sempre più integrata tra televisione, digitale e social media.
VODCAST
Cresce anche l’offerta dei vodcast, i videopodcast firmati Sky, che si confermano un tassello sempre più rilevante e apprezzato dell’offerta multipiattaforma e che si rinnovano con una lineup che conferma i titoli di maggior successo dell'anno passato e introduce nuove voci e nuovi sguardi. News, economia, sport, psicologia e grande narrazione: un'offerta che cresce in profondità e in varietà, distribuita su tutte le principali piattaforme e pensata per un pubblico che sceglie quando e come informarsi. Una stagione che consolida il posizionamento di Sky nell'audio e nel video digitale, costruendo attorno alle firme più riconoscibili del panorama italiano un catalogo originale e distintivo.
Tra le novità più attese, Pablo Trincia torna al formato podcast scripted che lo ha reso uno degli autori più ascoltati d’Italia dopo Dove Nessuno Guarda, Sangue Loro, E poi il Silenzio e Il Cono d’Ombra con un progetto dedicato ai fatti della Scuola Diaz e della caserma di Bolzaneto durante il G8 di Genova del 2001, che nel 2027 arriverà con una docuserie Sky Original su Sky Documentaries e in streming su NOW. Quella del G8 di Genova è una storia che non ha mai smesso di interrogare la coscienza del Paese, quando centinaia di manifestanti pacifici furono ripetutamente vittime di violenza da parte delle forze dell'ordine. Il racconto ricostruisce l'organizzazione della città e la gestione dell'ordine pubblico fino alla catena di comando che portò al raid nella scuola, e ripercorre i lunghi processi che ne sono seguiti, durati dieci anni ciascuno, restituendo voce ai protagonisti e alle vittime di una delle pagine più buie della storia recente delle istituzioni italiane. Si riconferma inoltre il vodcast Un avvertimento prima di iniziare, l’appuntamento settimanale con Pablo Trincia dedicato al mondo crime che da inizio stagione ha raggiunto quasi cinque milioni di ascolti complessivi, posizionandosi stabilmente nelle top chart di Spotify. Grandi casi della cronaca nera e giudiziaria, con uno sguardo attento anche alle dinamiche della criminalità organizzata, raccontati attraverso le voci di esperti, studiosi e testimoni diretti.
Tra le novità in arrivo, da settembre debutta il nuovo videopodcast con Stefania Andreoli (working title), che racconterà i grandi temi della salute mentale legati alla genitorialità e all'adolescenza attraverso le voci e le esperienze dirette dei protagonisti. Ogni puntata parte da una storia reale per offrire strumenti di comprensione autorevoli, accessibili e privi di giudizio su temi come ansia, disturbi alimentari, autolesionismo, dipendenze e fragilità emotive.
Torna inoltre 3 fattori, il videopodcast di Mariangela Pira, giornalista economica di Sky TG24, che rende accessibili i temi più rilevanti di finanza, economia e politiche industriali italiane e internazionali, con chiarezza, rigore e uno stile diretto, senza mai rinunciare all'autorevolezza.
Alessio Viola riparte invece con il suo Sky TG25 – Bonus Track, l'evoluzione in videopodcast di ‘Sky TG25’, il programma da lui ideato e condotto. Uno spazio pensato per riprendere e approfondire tutte le notizie rimaste fuori dai radar durante la settimana, ma che meritano comunque di essere portate all'attenzione del pubblico: storie, dettagli e retroscena che il flusso quotidiano dell'informazione spesso lascia indietro, e che qui trovano finalmente lo spazio e il tempo per essere raccontati con calma. Un appuntamento che si conferma a tutti gli effetti la “25ª ora” di Sky TG24, capace di restituire profondità a un'attualità che corre sempre più veloce.
Si conferma infine, da settembre, Sky Calcio Unplugged: la conversazione settimanale vivace e appassionata sui grandi temi dell'attualità calcistica, con ospiti e uno sguardo fisso sul Fantacalcio. Un appuntamento che nel corso dell'anno ha costruito una community solida e in crescita.
LA NUOVA STAGIONE DELLO SPORT DI SKY
Su Sky e in streaming su NOW i grandi eventi sportivi senza interruzioni: l’Estate Italiana continua a regalare emozioni, in attesa della nuova stagione che porterà oltre 15.000 ore di diretta e più di 3.000 appuntamenti nella Casa dello Sport.
Grande protagonista della nuova stagione il calcio, che tornerà in campo già da luglio con il programma delle amichevoli internazionali che accompagneranno Inter, MilanNapoli verso i primi impegni ufficiali della stagione, oltre agli spareggi di UEFA Conference League dell’Atalanta. L’offerta calcistica si completa con i principali campionati nazionali e internazionali: dal 22 agosto torna la Serie A Enilive con tre partite per turno inclusi quattro big match. Riparte la Serie C Sky Wifi (dal 22/8) e le migliori sfide in esclusiva di Premier League (dal 22/8) e Bundesliga (dal 29/8). Tutto questo aspettando le grandi notti europee con la UEFA Champions League, con 185 partite su 203 a stagione in esclusiva, a partire dall’8 settembre, e tutte le partite di UEFA Europa League (dal 16/9) e UEFA Conference League (dal 15/9) in esclusiva.
Questa settimana il grande tennis è di scena a Wimbledon, in esclusiva su Sky fino al 2030, con il Centre Court che ospiterà le partite decisive della 139ª edizione del torneo fino a domenica 12 luglio.
E subito dopo, la stagione proseguirà con oltre 45 tornei, da luglio a novembre. Tra gli appuntamenti più attesi gli US Open (dal 30 agosto al 13 settembre), ultimo Slam della stagione. Ma i riflettori sono puntati su tutto l’ATP Tour, con la copertura completa di tutti i tornei ATP 250, ATP 500 e ATP Masters 1000, da Montreal a Parigi, fino alle Nitto ATP Finals di Torino (dal 15 al 22 novembre). Grande attenzione anche al WTA Tour, con la trasmissione di tutti i tornei WTA 250, WTA 500 e WTA 1000, da Toronto a Wuhan, fino alle WTA Finals di Indian Wells (dall’8 al 15 novembre).
E ancora l’estate di Sky Sport offrirà, tra luglio e settembre, ben 4 Europei e il Mondiale femminile di Basket, con tantissimi azzurri in primo piano. Ad aprire il programma saranno i Campionati Europei di Nuoto a Parigi, dal 31 luglio al 16 agosto, nell’edizione del centenario della manifestazione.
Dal 10 al 16 agosto sarà invece la volta dei Campionati Europei di Atletica Leggera a Birmingham, per la prima volta ospitati nel Regno Unito, con oltre 1.500 atleti provenienti da più di 50 nazioni.
Grande attesa anche per il volley continentale, con i Campionati Europei femminili in programma dal 21 agosto al 6 settembre tra Azerbaigian, Cechia, Svezia e Turchia, seguiti dagli Europei maschili, dal 10 al 26 settembre, ospitati da Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania. A completare l’offerta dedicata alla pallavolo tornerà in autunno anche la CEV Champions League per la stagione 2026/27, l’edizione con il maggior numero di club italiani nella storia di questa competizione con Perugia, Trento, Verona e Civitanova protagoniste nel torneo maschile e Conegliano, Milano, Scandicci e Novara in quello femminile. Spazio anche al basket, con il ritorno storico della Nazionale italiana femminile alla FIBA Women’s Basketball World Cup 2026, in programma dal 4 al 13 settembre in Germania, a 32 anni dall’ultima partecipazione. Un appuntamento che anticiperà la ripartenza della stagione del basket italiano ed europeo con la Supercoppa Italiana (19-20 settembre), le migliori sfide di Serie A LBA (dal 27 settembre), oltre all’ Eurolega e alla BKT EuroCup, la NBA, aspettando il FIBA Basketball World Cup Qatar 2027, il prossimo anno, dal 27 agosto al 12 settembre.
Motori sempre accesi fino a fine stagione, con oltre 25 Gran Premi di Formula 1 e MotoGP ancora da vivere, comprese le tappe italiane di Monza e Misano. A completare l’offerta motorsport di Sky Sport anche tutti i round di Superbike, IndyCar, World Rally Championship, FIA World Endurance Championship e GT World Challenge, per una stagione che continuerà a regalare grandi emozioni.
Spazio inoltre al rugby internazionale, con la Nazionale italiana impegnata nel nuovo Nations Championship. Dopo gli impegni di luglio contro Giappone, Nuova Zelanda e Australia, gli Azzurri torneranno in campo anche a novembre, per le sfide contro Sudafrica, Argentina e Fiji, tutte in diretta su Sky Sport. Non mancheranno inoltre i meeting internazionali di atletica leggera con il World Athletics Continental Tour Gold e la Diamond League. Grande spazio anche al grande golf mondiale, dal The Open Championship (16-19 luglio) ai tornei del DP World Tour, nel percorso che accompagnerà gli appassionati verso la Ryder Cup 2027 di Adare Manor, Irlanda, in esclusiva live su Sky.
Proseguirà inoltre il cammino verso la 38ª America’s Cup di Napoli 2027, con le Regate Preliminari in programma dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli ad aprire il conto alla rovescia verso la Louis Vuitton Cup, nella primavera 2027. Tra le protagoniste attese Luna Rossa, impegnata nella sfida che designerà lo sfidante ufficiale di Team New Zealand per il Match finale dell’estate 2027, dal 10 al 18 luglio. E per la vela sono attese anche le sfide di Sail GP.
A completare l’offerta della Casa dello Sport, la copertura continuativa degli sport americani con due partite di MLB ogni settimana durante tutta la regular season e la corsa ai playoff fino alle World Series.
La nuova stagione di calcio, in diretta su Sky e in streaming su NOW, offrirà 11 mesi di grande spettacolo, con oltre 2.000 partite, più di 4.000 ore di diretta, di cui 580 tra studi e approfondimenti raccontati dalla squadra di Sky Sport. Un’offerta che accompagnerà gli appassionati lungo tutta la stagione, dalle amichevoli estive alle grandi notti europee a partire da settembre, con la UEFA Champions League (185 partite su 203 a stagione in esclusiva), la UEFA Europa League e la UEFA Conference League in esclusiva, fino alla ripartenza dei principali campionati nazionali, con la Serie A Enilive (3 partite su 10 a giornata in co-esclusiva), la Serie C Sky Wifi e le migliori sfide in esclusiva di Premier League e Bundesliga.
Cresce l’attesa per il ritorno delle Coppe Europee nella Casa dello Sport di Sky, con oltre 500 match a stagione da vivere in diretta. Si partirà il 12 agosto con la UEFA Super Cup, che vedrà affrontarsi PSG e Aston Villa a Salisburgo, primo grande evento internazionale della stagione.
Dall’8 settembre prenderà il via ufficialmente la UEFA Champions League, con la prima giornata e quattro squadre italiane protagoniste: Inter, Napoli, Roma e Como, pronte a regalare spettacolo.
Dal 16 settembre sarà poi il momento della UEFA Europa League, con Milan e Juventus, mentre dal 15 ottobre scatterà ufficialmente anche la UEFA Conference League, che vedrà l’Atalanta su Sky già a partire dagli spareggi.
Le Coppe Europee di Sky Sport si arricchiscono di nuovi spazi editoriali, per ospitare nella Casa dello Sport il meglio che il calcio internazionale oggi possa offrire. Due le linee guida della nuova stagione: da una parte, arricchire sempre di più il racconto del percorso delle squadre italiane, alla ricerca del riscatto in ambito europeo, come sempre alla maniera di Sky Sport. Non solo l’evento, ma anche tutto quello che sta intorno, a partire dalla cronaca “minuto per minuto” dell’avvicinamento ai match, fin dalle giornate precedenti. Non meno importante l’altro aspetto: l’esaltazione del bello del calcio attraverso il racconto dei campioni che solo nelle grandi notti europee si possono ammirare a questo livello: da Yamal a Mbappé, da Vinicius ad Haaland, da Dembélé a Kane, da Olise a Kvaratskhelia, tutti giocano su Sky. Alla luce della rilevanza e della distribuzione sulle tre giornate delle squadre italiane partecipanti, per i pre e i post partita non ci sarà più una divisione verticale tra Champions League da una parte ed Europa e Conference League dall’altra, ma orizzontale, con un lungo percorso dal martedì al giovedì per ogni “game day”, che abbraccerà tutto il racconto delle Coppe Europee. Federica Masolin condurrà gli studi pre e post dei match di prima serata del martedì, mercoledì e giovedì, fino alle porte della mezzanotte. Per alcuni big match durante la stagione, la squadra si trasferirà a bordocampo per studi speciali, ancora più dentro l’evento. Mario Giunta sarà alla guida del “Midnight Show” di Sky Sport, un appuntamento fisso per tutte le notti di Champions: “After Party – La notte dei campioni”, un nuovo programma che punta a scoprire tutto quello che non si è ancora visto della serata di calcio, in particolare le grandi giocate dei campioni e delle squadre più attese. Una copertura sempre più ampia e completa, con soluzioni tecnologiche sempre all’avanguardia al servizio del racconto, e come sempre i giornalisti, i commentatori e la grande squadra di talent di Sky Sport: Alessandro Del Piero, Fabio Capello, Paolo Di Canio, Zvonimir Boban, Billy Costacurta, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Riccardo Montolivo, Alessandro Forenzi, Massimo Gobbi, Michele Padovano, Walter Zenga, Giancarlo Marocchi, Lorenzo Minotti, Aldo Serena, firme di prestigio come Paolo Condò, Marco Bucciantini, Stefano De Grandis, Gianfranco Teotino, Angelo Carotenuto e altri grandi nomi in vista dell’inizio della nuova stagione.
A luglio e agosto il ricco programma delle amichevoli internazionali vedrà impegnate Inter, Milan e Napoli verso i primi impegni ufficiali. Si partirà il 25 luglio con Celtic-Milan. Il 26 luglio toccherà a Karlsruhe-Inter. Ad agosto in calendario Manchester City-Inter (1° agosto, Asahi Super Dry Trophy nell’ambito dell’Hong Kong Football Festival), Milan-Inter e Chelsea-Milan (8 agosto), oltre a Manchester United-Milan (15 agosto), mentre l’Atalanta sarà impegnata nei playoff di UEFA Conference League, con le due gare in programma il 20 e il 27 agosto.
Anche il Napoli sarà coinvolto in una serie di test estivi, tutti disponibili su Sky Primafila in pay per view. Durante il ritiro di Dimaro Folgarida gli azzurri affronteranno l’Arezzo il 22 luglio e la Carrarese il 26 luglio; nel ritiro di Castel di Sangro sono invece in programma le sfide contro Osasuna (5 agosto), Celta de Vigo (8 agosto) e Aris Salonicco (12 agosto).
L’offerta calcistica di Sky Sport si completa con i principali campionati nazionali e internazionali. Dal 22 agosto torna in campo la Serie A Enilive, con 3 partite su 10 per ogni turno in co-esclusiva inclusi 4 scontri diretti tra le big: Juventus-Atalanta (5ª giornata), Milan-Inter (10ª giornata), Roma-Juventus (16ª giornata) e il ritorno di Inter-Milan (24ª giornata).
Ad accompagnare ogni turno di campionato, gli studi pre e post-partita dedicati a tutti gli incontri, tra cui l’imperdibile appuntamento della domenica sera a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa e i grandi talent di Sky Sport, dalle 20 con l’anteprima e dalle 22.45 con il tavolo più influente del calcio italiano. Confermati gli altri grandi studi: Sky Friday Night, condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano, la porta d’ingresso al weekend della Casa dello Sport; Saturday Night Football con Giorgia Cenni per l’anticipo del sabato di Sky Sport; il tardo pomeriggio della domenica è Sky Sunday Football con Leo Di Bello (in onda anche nella prima serata di domenica con Campo Aperto); in chiusura, il lunedì sera arriva Alessandro Bonan con Fayna e Gianluca Di Marzio con Seria A - L’Originale, lo spin-off di Calciomercato - L’Originale che concluderà il suo tour estivo in giro per l’Italia a fine agosto, e ripartirà per il mercato di gennaio nelle località invernali. L’impegno di Sky Sport per la Serie A è ribadito dal fatto che, anche quest’anno, tutte e dieci le partite avranno un pre e post su Sky Sport 24, con i gol e le interviste, negli studi condotti da Sara Benci e Mario Giunta, e tutti i gol con Goleador, l’ora dei gol, al termine di ogni giornata. Spazio, inoltre, alla Serie C Sky Wifi (fino al 2028), al via anche questa dal 22 agosto, e ai grandi campionati europei, con le migliori sfide in esclusiva di Premier League (fino al 2028), in partenza dal 22 agosto, e Bundesliga (fino al 2029), con data d’inizio al 29 agosto. A completare l’offerta anche la Serie A Women's Cup, alla sua seconda edizione, con in campo le 12 squadre del campionato, la Coppa Italia Women e la Supecoppa Women.
La stagione dei motori su Sky Sport non si ferma mai, con una programmazione che accompagnerà il pubblico attraverso i maggiori campionati internazionali. L'interesse degli appassionati trova conferma anche nei più recenti dati di ascolto di Formula 1 e MotoGP, che testimoniano il crescente coinvolgimento del pubblico. Il GP di F1 di Barcellona, seguito da oltre 1 milione e 635 mila spettatori in occasione del primo trionfo di Lewis Hamilton in Ferrari, è stato il Gran Premio più visto su Sky Sport dal 2024. Segnali positivi arrivano anche dalla MotoGP, che con il Gran Premio d'Olanda ha fatto registrare il record stagionale su Sky, con oltre 835 mila spettatori. Dati in costante crescita, che confermano il grande seguito e la passione del pubblico per il mondo dei motori.
Da qui a fine anno sono ancora oltre 25 i Gran Premi tra Formula 1 e MotoGP da vivere, insieme a un ricco calendario di eventi dedicati al mondo delle due e delle quattro ruote. La Formula 1 si avvicina ai momenti decisivi del campionato con le tappe in Belgio (17-19 luglio) e Ungheria (24-26 luglio). Dopo la breve pausa estiva, si tornerà in pista nei Paesi Bassi (21-23 agosto), seguiti dall’attesissimo Gran Premio d’Italia a Monza (4-6 settembre). Scatterà poi la fase finale della corsa al titolo: dal debutto del nuovo circuito Madring di Madrid (11-13 settembre), si passerà a Baku, in Azerbaigian (24-26 settembre), Singapore (9-11 ottobre), e al Circuit of the Americas di Austin, in Texas (23-25 ottobre). Il finale di stagione porterà il Mondiale in Messico (30 ottobre-1° novembre), Brasile (7-9 novembre), Las Vegas (20-22 novembre), quindi in Qatar (27-29 novembre) e, come da tradizione, si concluderà ad Abu Dhabi (4-6 dicembre). Le telecronache saranno affidate a Carlo Vanzini con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, mentre Mara Sangiorgio e Davide Camicioli si alterneranno tra pista e studio.
Anche la MotoGP accompagnerà gli appassionati fino all’ultimo weekend della stagione, con tanti appuntamenti ancora in programma. Dopo i GP in Germania (10-12 luglio) e Regno Unito (7-9 agosto), il Motomondiale farà tappa ad Aragona (28-30 agosto), passando per l’iconico appuntamento di Misano (11-13 settembre). Seguirà l’Austria (18-20 settembre), prima della trasferta oltreoceano tra Giappone (2-4 ottobre), Indonesia (9-11 ottobre), Australia (23-25 ottobre) e Malesia (30 ottobre-1° novembre).
Il finale di stagione vedrà i GP in Qatar (6-8 novembre) e Portogallo (20-22 novembre), prima della tappa conclusiva a Valencia (27-29 novembre). Guido Meda e Mauro Sanchini accompagneranno il racconto di tutti i Gran Premi, con Vera Spadini alla conduzione degli approfondimenti. Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni saranno gli insider in pista. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3. A completare l'offerta motorsport di Sky Sport, i campionati di F2, F3, Porsche Mobil 1 SuperCup, F1 Academy e quelli di Moto2 e Moto3, oltre a tutti i round di Superbike, NTT IndyCar, World Rally Championship, FIA World Endurance Championship e GT World Challenge, per una stagione ancora ricca di appuntamenti e grandi emozioni.
Andrea Kimi Antonelli, vincitore in questa stagione di 5 Gran Premi consecutivi in Formula 1, sarà il nuovo testimonial Sky a partire dalla prossima campagna di comunicazione in onda da fine agosto, al fianco di Alessandro Del Piero. In occasione della presentazione dei palinsesti, Sky ha svelato oggi un video teaser con protagonisti i due campioni. Il teaser, diffuso anche sui profili social Sky, è ambientato nell’ormai celebre condominio e mostra l’arrivo di un nuovo inquilino davvero speciale: Kimi Antonelli, che viene accolto dal “vicino” Del Piero mentre sta disfacendo gli scatoloni. Per vedere il resto della storia, basterà attendere poco più di un mese per la partenza della nuova campagna.