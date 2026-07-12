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Spettacolo

Daniil Simkin a Spoleto con Sons of Echo: “Sul palco combattiamo la mascolinità tossica”

Chiara Ribichini

Chiara Ribichini
Nella foto Daniil Simkin

L’étoile internazionale ha portato al Festival dei Due Mondi il suo progetto che vuole essere una riflessione contro il narcisismo maschile. In scena solo danzatori uomini su coreografie create da sole donne. Uno spettacolo che ha visto la partecipazione straordinaria di Gregory Porter. “Echo, ninfa ridotta al silenzio da Narciso, è il simbolo della donna che crea. Questo progetto vuole offrire un’opportunità alle donne per far sentire la loro voce. E a noi uomini di poter essere i loro figli”. L’intervista

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