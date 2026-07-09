“Sono Viola. Neanche gli auguri di buon compleanno , e quando stavo male ancora peggio, nessuna chiamata, però in televisione parli sempre di me! Omino, ometto e quaquaraquà, vergognati almeno!”. In un post Instagram, Viola Valentino , all’anagrafe Virginia Maria Minnetti, 77 anni, avrebbe rivolto all’ ex marito Riccardo Fogli , 78 anni, parole al vetriolo a corredo di una foto d’epoca di loro due. Nello specifico, nella didascalia la cantante del brano Comprami avrebbe fatto riferimento non solo alla presunta assenza del frontman e bassista dei Pooh durante un periodo difficile della sua vita, quando lei aveva ricevuto la diagnosi di tumore che aveva poi reso pubblica nel 2019, ma anche alla presunta dimenticanza che Fogli avrebbe avuto nei riguardi del suo 77º compleanno, che ha festeggiato il 1º luglio scorso. Lei, al contrario, il 21 ottobre 2025 aveva invece celebrato sui social la ricorrenza di lui con un altro scatto degli anni Settanta, che aveva corredato con la dedica “Tanti auguri di buon compleanno. Belli ieri 1975. Belli oggi 2025”.

DALL'AMORE ALLA SEPARAZIONE

Negli anni Settanta, Viola Valentino e Riccardo Fogli avevano vissuto una delle storie d’amore più celebri della musica italiana. Tra alti e bassi (compresa una momentanea rottura nel 1973, appena due anni dopo le nozze, a causa della relazione di lui con Patty Pravo, per la quale il bassista dei Pooh aveva lasciato sia la moglie, sia la band), la coppia è rimasta insieme fino al 1992, quando si è separata definitivamente. Ora, dopo tanti anni, lo sfogo su Instagram della cantante ha diviso i followers. Alcuni le hanno espresso affetto e vicinanza, anche facendole proprio gli auguri di compleanno. Altri, invece, le hanno consigliato di lasciarsi il passato alle spalle. Altri ancora l’hanno infine criticata per la scelta di mettere in piazza rancori personali. “Sono passati 50 anni”, ha commentato un fan. “Ora hai un altro marito, goditi quello in carica e non pensare al passato”, ha scritto un altro. Nel 2022, Valentino ha sposato in seconde nozze Francesco Mango, con il quale ha avuto una relazione dal 2013 e che ha 35 anni meno di lei, mentre nel 2010 Fogli ha sposato la modella romana Karin Trentini, dalla quale ha avuto un secondo figlio (il primo era nato dalla relazione con l’attrice Stefania Brassi, conosciuta nel 1992 sul set del film Dov’era lei a quell’ora? e motivo della definitiva rottura con l’ormai ex moglie). “Se c’è qualcosa di irrisolto esistono i telefoni e si chiarisce in privato”, ha osservato un terzo.