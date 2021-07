Riccardo Fogli canta un Maledetto l'Amore: il video

Riccardo Fogli, che era tornato pochi mesi fa con la nuova versione di “Mondo” e a seguire l’inedito “La tenerezza 93” dopo vent’anni dal precedente inedito dichiara: “Io sono il cantante dell'Amore, dagli anni '60 con i Pooh e per il resto della mia vita: Amori folli, fughe, pentimenti e ritorni. In una notte d'insonnia e solitudine ho pensato a quanto l'Amore sappia fare male. Perché l'Amore, per chi ci crede come me, quando finisce e tradisce è come il morso di un cane fedele".



Il brano è accompagnato dal video, per la regia di Michele Sartori che dichiara: “Il ritmo latino di questo brano ha fatto immediatamente pensare al ballo. È stata studiata una coreografia che narrasse per immagini un rapporto di coppia, dal corteggiamento alla fine dell'amore che distrugge il protagonista maschile nel momento dell'abbandono. Riccardo compare in alcune scene del ballo, con i ballerini Mioara Leca e Alex Luppino, come in un flashback.” Le riprese video e fotografia sono di Nicolò Novali, montaggio Federico Rettondini, coreografie Damiano Lonardi e Valentina Castioni, ed è stato girato nelle sale della scuola GARDADANZE a Vigasio (VR).