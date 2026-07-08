Bagno di folla per Ed Westwick all’Outdoor Film Festival di San Valentino Torio: oltre 6.000 fan hanno accolto il divo britannico, indimenticabile Chuck Bass in Gossip Girl e oggi nel cast del nuovo Sandokan nel ruolo di James Brooke. Sul Main Stage, intervistato da Daniele Giannazzo, l’attore ha raccontato il suo legame con l’Italia, dal matrimonio con Amy Jackson al Castello di Rocca Cilento all’esperienza sul set della serie con Can Yaman, e ha lasciato ai giovani un messaggio finale: «Trovate la vostra storia»

Flash dei fotografi, selfie, autografi e un bagno di folla per Ed Westwick, tra gli ospiti internazionali più attesi della quarta edizione dell'Outdoor Film Festival, diretto da Giuliano Squitieri. Oltre 6.000 ragazzi hanno accolto con entusiasmo l'attore britannico, trasformando il red carpet della Villa Comunale di San Valentino Torio in una grande festa dedicata a uno dei volti più iconici della serialità internazionale.

Indimenticabile Chuck Bass nella serie cult Gossip Girl e oggi protagonista del nuovo Sandokan nel ruolo di James Brooke, antagonista del personaggio interpretato da Can Yaman, Westwick si è concesso a lungo ai fan, ricambiando l'affetto del pubblico che da anni lo segue sul piccolo e grande schermo.

Dopo il caloroso bagno di folla, l'attore è salito sul Main Stage, dove è stato intervistato da Daniele Giannazzo, tra i principali creator di cinema e tv. «Mi sento molto fortunato a ricevere tutto questo affetto, ed è meraviglioso che ci siano ancora tanti appassionati di Gossip Girl, una serie di tanti anni fa ma che continuano a vedere e rivedere».

Nel corso dell'incontro ha ripercorso le tappe più significative della sua carriera, soffermandosi poi sul suo profondo legame con l'Italia. «Mi sono sposato qui, ci passo spesso del tempo, e sono felice di tornarci ogni volta, è un paese meraviglioso con gente straordinaria». Infatti, nell’agosto di due anni fa, Ed ha scelto di sposare la collega Amy Jackson al Castello di Rocca Cilento, a pochi passi dal festival in provincia di Salerno.

«Spero di tornare presto a girare in Italia, l’esperienza nella prima stagione di Sandokan è stata fantastica, la troupe straordinaria ci metteva sempre nelle condizioni di rendere al meglio».

E infine, un messaggio per i giovani: «Trovate la vostra storia».