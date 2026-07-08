una lunga carriera e un repertorio indimenticabile

Oltre 10mila i biglietti venduti per il concerto di Caserta, dove ritornano a 38 anni dall'esibizione del 1988 al Palamaggiò, per il Big Live Thing Tour. Protagonisti assoluti della scena internazionale dagli anni '80 a oggi, la band ha ridefinito il linguaggio del pop e del rock, influenzando generazioni di artisti e conquistando milioni di fan in tutto il mondo. Con oltre 100 milioni di dischi venduti e una carriera che attraversa più di quattro decenni, il gruppo, composto dai membri originali Simon Le Bon (voce), John Taylor (basso), Nick Rhodes (tastiere) e Roger Taylor (batteria), continua a rappresentare un punto di riferimento sulla scena globale, incarnando innovazione, eleganza e straordinaria potenza live. Il loro repertorio ha segnato intere generazioni. Brani come Hungry Like the Wolf, Ordinary World, The Reflex e Come Undone sono diventati autentici inni globali, capaci di attraversare epoche e stili mantenendo intatta la loro forza. Il concerto casertano - prodotto da D'Alessandro e Galli in collaborazione con Ventidieci e LWR - rappresenta uno dei più importanti eventi musicale di questa estate in Campania e nel sud Italia. Una serata in cui la presenza scenica della band e l'intensità della loro performance musicale si fonde con l'atmosfera magica di un luogo simbolo del patrimonio culturale italiano come la Reggia di Caserta.