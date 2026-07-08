Caltagirone Short FilmFest 2026: programma, date e ospiti

Dal 10 al 12 luglio 2026 il Caltagirone Short FilmFest torna nel cuore della città siciliana con la quinta edizione: tre giorni di cortometraggi, incontri, talk, degustazioni e musica in Piazza Municipio, nel segno della sostenibilità. In programma i premi a Carmen Russo, Tommaso Basili, Giuseppe Mascara ed Elia Lo Tauro, gli incontri con Michael Cavalieri, Rebecca Antonaci e Gabriele Falsetta, il format Wine Ciak, il debutto di Short Talk e la chiusura live affidata a PierC, finalista a X Factor Italia 2025

Le giornate si apriranno ogni pomeriggio nell’Atrio di Palazzo di Città con Wine Ciak – Il cinema nel calice , il format ideato da Giusy Giacone che unisce racconto cinematografico e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio, proponendo la degustazione di bianchi d’autore e bollicine per iniziare, poi nella giornata di sabato di Cerasuolo e infine di passiti

È tutto pronto per la quinta edizione del Caltagirone Short FilmFest , il festival dedicato al cinema breve ideato e diretto dalla giornalista e sceneggiatrice Angela Failla e organizzato dal Comune di Caltagirone, che dal 10 al 12 luglio 2026 trasformerà ancora una volta il cuore del centro storico dell’affascinante città che racchiude l'essenza del barocco siciliano, in un grande spazio dedicato al cinema, agli incontri e alla cultura contemporanea.

Tra le novità di questa edizione il debutto di Short Talk: Storie, domande e drink da condividere, format ideato da Extopia APS in collaborazione con il Caltagirone Short FilmFest e con il supporto del Marconi Lounge Bar, in programma l’11 e il 12 luglio dalle 18.30 alle 20.00, con conversazioni informali durante l’aperitivo tra giornalisti e ospiti del festival e con l’obiettivo di avvicinare il pubblico under 35 al linguaggio del cinema: il primo incontro vedrà protagonisti Gabriele Falsetta e Rebecca Antonaci con la moderazione di Alessandro Genitori, mentre il secondo sarà dedicato a Monica Dugo. Ogni sera, inoltre, Palazzo Reburdone ospiterà lo spazio interviste riservato alla stampa accreditata.

La serata inaugurale del 10 luglio sarà affidata a Ruggero Sardo, che guiderà il pubblico tra proiezioni e incontri in Piazza Municipio, a partire dai cortometraggi fuori concorso “Samsa” di Gianpiero Pumo e “Terra Madre” di Denis Nazzari, presentato alla presenza del regista, seguito da uno dei cortometraggi finalisti in concorso. Nel corso della serata verrà assegnato il Premio “Icona dello Spettacolo Italiano” a Carmen Russo, omaggio a una carriera che attraversa televisione, teatro e cinema, sul palco con lei salirà anche il regista Carlo Fenizi, e il Premio “Cinema senza confini” a Tommaso Basili. Ad Antonio Mannino, ideatore e organizzatore di Etna Comics, andrà il premio “Ambasciatore della cultura pop”. Spazio anche al racconto del mestiere dell’attore con Gabriele Falsetta e a un momento musicale affidato al giovane violinista, vincitore della decima edizione di Tu Si Que Vales Samuele Palumbo.

La seconda giornata, l’11 luglio, sarà condotta da Angelo Scaltriti. La serata in Piazza Municipio si aprirà con la proiezione fuori concorso “Ciò che semini” di Clelia Parisi, presente all’incontro con il pubblico, seguita da un’ulteriore proiezione di uno dei corti finalisti in concorso e dall’incontro “Tra Hollywood e la Sicilia” con l’attore italoamericano Michael Cavalieri. Nel corso della serata verrà consegnato il Premio “Storie di Campioni” a Giuseppe Mascara, mentre Rebecca Antonaci offrirà il suo contributo sul cinema contemporaneo e sulle nuove generazioni di interpreti. Salirà inoltre sul palco l’Associazione Gli Eclettici, a cui verrà assegnato un riconoscimento per “Rita da Cascia – Il Musical”, regia di Rosario Primavera. La chiusura sarà affidata al momento di comicità con il duo Toti e Totino.

La giornata conclusiva del 12 luglio, nuovamente condotta da Ruggero Sardo, sarà dedicata al talento siciliano e ai percorsi artistici internazionali, con la proiezione fuori concorso “Ughetto Forno” di Fabio Vasco e dell’ultimo cortometraggio in concorso, prima della consegna del Premio “Città di Caltagirone” a Elia Lo Tauro, artista siciliano che ha raggiunto una dimensione internazionale nel mondo del musical, distinguendosi in importanti produzioni del West End londinese, tra cui il pluripremiato “Moulin Rouge! The Musical”.

La serata proseguirà con l’incontro con Mario Coco dedicato alla serie “Don Matteo”, e si chiuderà con l’esibizione dello stesso Elia Lo Tauro e con il live finale di PierC, nome d’arte di Piercesare Fagioli, giovane cantautore italiano emerso al grande pubblico grazie alla partecipazione a X Factor Italia 2025, dove ha raggiunto la finale distinguendosi per intensità vocale e presenza scenica. Artista dalla forte identità interpretativa e dalla sensibilità pop-soul, rappresenta una delle nuove voci della scena musicale italiana contemporanea e porterà sul palco del festival un momento live dedicato al suo percorso artistico. Accanto agli ospiti già annunciati, prenderanno parte alle tre giornate anche i membri della giuria Monica Dugo, Daniela Bassani e Consuelo Catucci, insieme a registi, artisti e professionisti del settore.

Il Caltagirone Short FilmFest, con un cartellone ricco e variegato, si conferma così una manifestazione capace di mettere in dialogo cinema, arti e territorio, trasformando Piazza Municipio in uno spazio collettivo di visione, incontro e partecipazione.