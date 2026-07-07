“I miei invitati si sono imbattuti nella combo sciopero aerei+Etna che erutta e stiamo escogitando come lasciare la Sicilia”, scrive su Instagram la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, reduce dal matrimonio

Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si è trasformato in un rientro complicato per molti invitati. Ai festeggiamenti in Sicilia ha fatto seguito la chiusura dello spazio aereo di Catania, dovuta all’intensa attività dell’ Etna. La nube di cenere, sprigionata tra domenica e lunedì, ha paralizzato i collegamenti per l’intera giornata di lunedì: almeno 130 voli cancellati e oltre 60 dirottati su altri scali, tra Palermo, Comiso e Trapani. Oggi lo scalo etneo è stato riaperto , anche se la situazione resta da normalizzare.

Ramazzotti ha poi descritto le soluzioni di fortuna adottate: “C’è gente che è volata in Calabria e sta salendo in macchina, chi ha affittato autobus e caricato altri invitati, chi ha trovato qualche volo strano ma almeno è scappato dal vulcano”.

“Tutti i voli da qua sono stati cancellati. I miei invitati si sono imbattuti nella combo sciopero aerei+Etna che erutta e stiamo escogitando come lasciare la Sicilia”.

I festeggiamenti tra Militello e Lentini

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati in Sicilia tra il 3 e il 4 luglio. Il rito civile si è svolto a Militello in Val di Catania, mentre la celebrazione e i festeggiamenti si sono tenuti al Castello Xirumi Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa.

Le celebrazioni si sono sviluppate nell’arco di più giorni, con ospiti e attività distribuite tra il Comune e la location scelta per il ricevimento.

La coppia è legata da circa dieci anni e ha un figlio, Cesare, nato nel marzo 2023