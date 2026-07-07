“I miei invitati si sono imbattuti nella combo sciopero aerei+Etna che erutta e stiamo escogitando come lasciare la Sicilia”, scrive su Instagram la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, reduce dal matrimonio
Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si è trasformato in un rientro complicato per molti invitati. Ai festeggiamenti in Sicilia ha fatto seguito la chiusura dello spazio aereo di Catania, dovuta all’intensa attività dell’Etna.
La nube di cenere, sprigionata tra domenica e lunedì, ha paralizzato i collegamenti per l’intera giornata di lunedì: almeno 130 voli cancellati e oltre 60 dirottati su altri scali, tra Palermo, Comiso e Trapani. Oggi lo scalo etneo è stato riaperto, anche se la situazione resta da normalizzare.
Il racconto social di Aurora Ramazzotti
La neo sposa ha documentato la situazione sui social, raccontando le difficoltà affrontate dagli invitati nel tentativo di rientrare.
“Tutti i voli da qua sono stati cancellati. I miei invitati si sono imbattuti nella combo sciopero aerei+Etna che erutta e stiamo escogitando come lasciare la Sicilia”.
Ramazzotti ha poi descritto le soluzioni di fortuna adottate: “C’è gente che è volata in Calabria e sta salendo in macchina, chi ha affittato autobus e caricato altri invitati, chi ha trovato qualche volo strano ma almeno è scappato dal vulcano”.
I festeggiamenti tra Militello e Lentini
Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati in Sicilia tra il 3 e il 4 luglio. Il rito civile si è svolto a Militello in Val di Catania, mentre la celebrazione e i festeggiamenti si sono tenuti al Castello Xirumi Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa.
Le celebrazioni si sono sviluppate nell’arco di più giorni, con ospiti e attività distribuite tra il Comune e la location scelta per il ricevimento.
La coppia è legata da circa dieci anni e ha un figlio, Cesare, nato nel marzo 2023
L’ironia della sposa sull’imprevisto
Nonostante i disagi, la neo sposa ha scelto un tono ironico per raccontare la situazione. “Forse qualcuno sta tornando a piedi. Ogni tanto mi chiedo come mai tutto ciò che mastico sia croccante, poi mi ricordo che c’è una nube gigante di cenere sopra la mia testa”.
E ha concluso: “Una cosa è certa, questo weekend non ce lo dimenticheremo mai”.
©Kika Press
Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, la storia d’amore della coppia
Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori. Oggi, giovedì 30 marzo, la coppia ha annunciato la nascita del primogenito Cesare con un dolcissimo post su Instagram