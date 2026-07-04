Ultimo, la notte dei record a Tor Vergata: 250mila spettatori

Il cantautore romano ha conquistato l'area di Tor Vergata con un concerto da 250mila spettatori, superando il record dei 225mila di Vasco Rossi al Modena Park nel 2017. Un evento da 16 milioni di euro di incassi e 90 milioni di indotto per Roma, aperto con "Pianeti" e chiuso con "Sogni appesi". Sul palco anche Fabrizio Moro

Duecentocinquantamila spettatori arrivati da tutta Italia, un megapalco lungo 140 metri e la scritta "Beati gli ultimi perché saranno i primi" a illuminare la notte di Tor Vergata. Ultimo si è preso Roma con il concerto dei record, superando i 225mila di Vasco Rossi al Modena Park del 2017 e diventando il nuovo re dei live italiani. "Roma sei un capolavoro. Questo non è solo un concerto, questo è il giorno che aspettavo, questa è la favola per sempre", ha detto dal palco il cantautore romano.

Il sorpasso su Vasco Rossi Il numero è quello che entra nella storia della musica dal vivo in Italia: 250mila spettatori, con le ultime file distanti diverse centinaia di metri dalle prime. Il precedente primato apparteneva a Vasco Rossi, che nel luglio 2017 aveva radunato 225mila persone al Modena Park. Le proporzioni dell'evento raccontano il salto anche sul piano economico: incasso da 16 milioni di euro per i biglietti venduti e un indotto stimato in 90 milioni per la Capitale. Leggi anche Aspettando Ultimo, i concerti con più pubblico della storia in Italia

L'arrivo in elicottero e l'apertura con "Pianeti" Ultimo è atterrato nell'area del concerto poco prima dell'inizio dello spettacolo, con il consueto cappellino e la canotta bianca. Visibilmente teso al momento di salire sul palco, ha lasciato scivolare via l'emozione con le prime note di "Pianeti", il brano che ha aperto la scaletta, dedicando un inchino al pubblico. Intanto centinaia di palloncini rossi si muovevano nella platea, mentre i maxischermi rimandavano immagini di occhi lucidi, abbracci e telefoni pronti a immortalare la serata.

Ultimo a Tor Vergata - ©Ansa

Il palco da 140 metri e i numeri dello show L'allestimento è stato pensato per rendere l'esperienza fruibile anche a chi si trovava in fondo agli spazi messi a disposizione dall'università di Tor Vergata. Il megapalco misura 140 metri di larghezza e 60 di altezza, con 2500 metri quadrati di schermo led ad alta risoluzione sovrastato dalla firma dell'artista, e una passerella a forma di infinito lunga 30 metri. A supportare la resa acustica e visiva sono state distribuite 38 linee audio e 18 maxischermi lungo tutta l'area. Nessun effetto speciale ridondante: un live essenziale, nonostante la scala monumentale.

La scaletta e i brani di Sanremo Dopo "Pianeti" si sono susseguiti "Lunedì", "Ovunque tu sia", "Bella davvero" e "Rondini al guinzaglio". Poi spazio a "Romantica" e "La stella più fragile dell'universo". Non sono mancati i brani che legano Ultimo al Festival di Sanremo, un rapporto ancora conflittuale: "Colpa delle favole", "I tuoi particolari" e "Il ballo delle incertezze". Su "Solo", scritta nel 2021, il cantautore si è fermato per raccontare il momento della quarantena da Covid: "Certe canzoni ti riportano a quando le hai scritte e perché le hai scritte. Ricordo esattamente il momento in cui l'ho fatto".