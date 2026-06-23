Da giugno fino alla fine di settembre, la creatività e l’innovazione di Swarovski prendono vita in un’esperienza immersiva che fonde design e ospitalità contemporanea in una delle location più iconiche di Milano, ispirata al savoir - faire distintivo della Maison e a un’atmosfera che sprigiona energia estiva

Giusto in tempo per l’estate, Giardino Cordusio e Swarovski presentano un’iniziativa inedita che porta nuova luce al raffinato bistrot e cocktail bar situato nel cortile interno del lussuoso hotel a cinque stelle Palazzo Cordusio Gran Meliá, con un allesti mento estivo ed elegante caratterizzato da vivaci tonalità pastello. Da giugno fino alla fine di settembre, la creatività e l’innovazione di Swarovski prendono vita in un’esperienza immersiva che fonde design e ospitalità contemporanea in una delle location più iconiche di Milano, ispirata al savoir - faire distintivo della Maison e a un’atmosfera che sprigiona energia estiva.

“Milano rappresenta per Swarovski un punto di riferimento imprescindibile, grazie alla sua capacità di attrarre creatività, design e innovazione su scala internazionale. Attraverso iniziative che accompagnano i momenti più significativi della vita culturale della città, continuiamo a costruire esperienze rilevanti e distintive. La collaborazione con Giardino Cordusio e Palazzo Cordusio Gran Meliá si inserisce in questo percorso, unendo il nostro universo creativo all’eccellenza dell’hotellerie di lusso. Un progetto che riflette pienamente la nostra strategia LuxIgnite, con una visione del retail sempre più integrata con il lifestyle e l’esperienza. Vogliamo che chi entrerà in questo spazio non trovi semplicemente un ambiente, ma un momento da ricordare, nel cuore di una città che continua a ispirarci ogni giorno.” — Massimo La Greca, General Manager Swarovski Italy & Iberia

“Siamo orgogliosi di accogliere Swarovski al Giardino Cordusio per una collaborazione che riflette perfettamente la nostra visione di ospitalità contemporanea: creare esperienze immersive cheuniscano design, lifestyle e convivialità in uno dei contesti più iconici di Milano. Questo takeover rappresenta non solo una trasformazione visiva dello spazio, ma anche un nuovo modo di viverel’estate nel cuore della città.” - Francesco Cappucci, Cluster Director of Operations di Sunset Hospitality Group



una nuova esperienza lifestyle

Questa collaborazione rappresenta una naturale evoluzione del rapporto tra Swarovski e Palazzo Cordusio Gran Meliá, inaugurato durante le festività del 2025, quando i cristalli Swarovski hanno illuminato gli spazi e gli allestimenti natalizi dell’hotel. Per tutta la durata dell’iniziativa, il cortile interno di Giardino Cordusio sarà completamente trasformato in Café Swarovski, offrendo ai visitatori una contemporanea oasi urbana nel cuore della città. Dall’ingresso alle aree lounge, ogni elemento immerge gli ospiti nell’universo Swarovski: sedute dedicate, tessuti personalizzati e dettagli decorativi trasformano Giardino Cordusio in uno degli indirizzi più luminosi e riconoscibili dell’estate milanese. Un’area fotografica dedicata completal’esperienza, offrendo lo scenario ideale per immortalare l’atmosfera del takeover.



L’esperienza prosegue a tavola con una proposta food & beverage creata appositamente per Café Swarovski. Durante tutto il periodo dell’iniziativa, gli ospiti potranno scoprire Crystal Clear, il cocktail ispirato alla Maison: una creazione aromatica preparata con rum Brugal, frutto dellapassione, Martini Bianco, cordial al crisantemo e vaniglia, servita con uno spettacolare cubo dighiaccio tagliato a forma di diamante e impreziosito dall’emblema Swarovski.



Ad accompagnare l’offerta di mixology, una selezione di piccola pasticceria, macarons e dessert dalle fresche note estive viene servita sulle iconiche porcellane Rosenthal x Swarovski, trasformando ogni momento di piacere in un’esperienza elegante e contemporanea. Aperto ogni giorno dal pranzo all’aperitivo fino al dopocena, con un menu di bevande rinfrescanti e proposte leggere, grazie al takeover Swarovski, Giardino Cordusio inaugura una nuova esperienza lifestyle, affermandosi come una delle destinazioni imperdibili dell’estate milanese.