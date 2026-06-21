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Spettacolo

Spoleto, Daniele Cipriani: “Festival tra passato e futuro, in the bel mezzo of everything”

Chiara Ribichini

Chiara Ribichini
Foto: Damiano Mongelli

Il direttore artistico dà qualche anticipazione della 69esima edizione, la prima del suo mandato, dal tema "Radici". “Non riesco a definirla con una parola ma con un gesto: è un grande abbraccio perché inclusiva. Siamo un po’ in mezzo a tutto, è un dialogo tra culture e mondi diversi. Sono partito dalla storia del Festival e da Gian Carlo Menotti per guardare al futuro”. Apertura con l’opera "Vanessa", tra le novità il ritorno della Maratona di Danza e la creazione di un’Academy per giovani musicisti. L’intervista

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