Il direttore artistico dà qualche anticipazione della 69esima edizione, la prima del suo mandato, dal tema "Radici". “Non riesco a definirla con una parola ma con un gesto: è un grande abbraccio perché inclusiva. Siamo un po’ in mezzo a tutto, è un dialogo tra culture e mondi diversi. Sono partito dalla storia del Festival e da Gian Carlo Menotti per guardare al futuro”. Apertura con l’opera "Vanessa", tra le novità il ritorno della Maratona di Danza e la creazione di un’Academy per giovani musicisti. L’intervista