Elizabeth Olsen è incinta del primo figlio

Elizabeth Olsen e Robbie Arnett sono in attesa del primo figlio . La notizia della gravidanza della star dei film e delle serie Marvel Studios è arrivata con delle fotografie scattate a Los Angeles nei giorni scorsi che ritraggono l'attrice in abiti casual ma con rotondità che non lasciano spazio a dubbi. Olsen, trentasette anni compiuti lo scorso febbraio, è sposata col musicista e attore Robbie Arnett da diversi anni , la data delle nozze non si conosce con precisione, dal momento che il matrimonio si è svolto lontano dai riflettori prima della pandemia di Covid, a detta della stessa attrice. Sempre riservatissimi , marito e moglie hanno gestito l'inizio della gravidanza in segretezza . Adesso, però, che le foto del pancione dell'attrice sono diventate virali, è tempo di fare le congratulazioni all'interprete di Wanda Maximoff che lo scorso anno è tornata al cinema col film sentimentale e fantastico Eternity .

Le prime foto col pancione a Los Angeles

Elizabeth Olsen è incinta, le foto che le sono state scattate a Los Angeles mentre usciva da un ristorante con un look con la camicia sbottonata sulle rotondità di un pancione già evidente, lo hanno confermato, come riferisce anche People Magazine.

L'attrice è stata avvistata in abbigliamento casual per le strade di Los Angeles, con pantaloni ampi, berretto con la visiera e occhiali scuri.

Non ci sono stati commenti da parte dell'attrice e del marito ma la notizia è diventata virale insieme alle foto.

Olsen e Arnett sono sposati da alcuni anni, lo status è stato confermato dall'attrice in una chiacchierata con Variey in cui si riferiva al musicista e attore di Supernatural come suo marito.

Le nozze sono avvenute a circa tre anni dall'inizio della loro frequentazione, iniziata nel 2017. Un anno dopo i due hanno iniziato a vivere insieme ma anche sul fidanzamento, avvenuto nel 2019, non ci sono state conferme.

La coppia, che ha sfilato anche su diversi red carpet negli ultimi anni, ha sempre avuto a cuore la sua privacy.

L'unico accenno al progetto di mettere su famiglia risale a diversi anni fa quando l'attrice ha detto a Ok! di aver avuto una discussione con Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, a proposito della necessità di considerare una finestra per una eventuale gravidanza in relazione ai sui molto progetti con lo Studio.

Feige diede all'attrice una risposta molto benevola e le confermò che lei, come le sue colleghe Johansson o Saldana, poteva vivere liberamente la sua vita.

Lo Studio si sarebbe adeguato alle scelte di vita e ai tempi dell'attrice.