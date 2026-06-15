Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Elizabeth Olsen è incinta del primo figlio

Spettacolo

Vittoria Romagnuolo

PH by Jordan Strauss/January Images/Shutterstock via Ipa/Fotogramma

L'attrice statunitense è stata avvistata a Los Angeles con il pancione. Lei e il marito musicista hanno sempre vissuto le loro vicende private con estrema riservatezza

Elizabeth Olsen e Robbie Arnett sono in attesa del primo figlio. La notizia della gravidanza della star dei film e delle serie Marvel Studios è arrivata con delle fotografie scattate a Los Angeles nei giorni scorsi che ritraggono l'attrice in abiti casual ma con rotondità che non lasciano spazio a dubbi. 
Olsen, trentasette anni compiuti lo scorso febbraio, è sposata col musicista e attore Robbie Arnett da diversi anni, la data delle nozze non si conosce con precisione, dal momento che il matrimonio si è svolto lontano dai riflettori prima della pandemia di Covid, a detta della stessa attrice. 
Sempre riservatissimi, marito e moglie hanno gestito l'inizio della gravidanza in segretezza. Adesso, però, che le foto del pancione dell'attrice sono diventate virali, è tempo di fare le congratulazioni all'interprete di Wanda Maximoff che lo scorso anno è tornata al cinema col film sentimentale e fantastico Eternity

Le prime foto col pancione a Los Angeles 

Elizabeth Olsen è incinta, le foto che le sono state scattate a Los Angeles mentre usciva da un ristorante con un look con la camicia sbottonata sulle rotondità di un pancione già evidente, lo hanno confermato, come riferisce anche People Magazine.
L'attrice è stata avvistata in abbigliamento casual per le strade di Los Angeles, con pantaloni ampi, berretto con la visiera e occhiali scuri. 
Non ci sono stati commenti da parte dell'attrice e del marito ma la notizia è diventata virale insieme alle foto. 
Olsen e Arnett sono sposati da alcuni anni, lo status è stato confermato dall'attrice in una chiacchierata con Variey in cui si riferiva al musicista e attore di Supernatural come suo marito. 
Le nozze sono avvenute a circa tre anni dall'inizio della loro frequentazione, iniziata nel 2017. Un anno dopo i due hanno iniziato a vivere insieme ma anche sul fidanzamento, avvenuto nel 2019, non ci sono state conferme. 
La coppia, che ha sfilato anche su diversi red carpet negli ultimi anni, ha sempre avuto a cuore la sua privacy
L'unico accenno al progetto di mettere su famiglia risale a diversi anni fa quando l'attrice ha detto a Ok! di aver avuto una discussione con Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, a proposito della necessità di considerare una finestra per una eventuale gravidanza in relazione ai sui molto progetti con lo Studio. 
Feige diede all'attrice una risposta molto benevola e le confermò che lei, come le sue colleghe Johansson o Saldana, poteva vivere liberamente la sua vita.
Lo Studio si sarebbe adeguato alle scelte di vita e ai tempi dell'attrice. 

FOTOGALLERY

Disney

1/8
Serie TV

WandaVision, il cast della serie TV Marvel

WandaVision è arrivato su Disney+ con i primi due episodi della stagione della serie firmata Marvel Studios. Al centro della storia ci sono i due Avengers Wanda Maximoff e Visione, novelli sposi catapultati però in una realtà di periferia anni ’50. Nel corso della serie saranno previsti salti temporali che porteranno i due supereroi a vivere avventure tra gli anni '70 e i giorni nostri. Protagonisti della serie Elizabeth Olsen e Paul Bettany, ma nel cast ci sono anche altri attori come Teyonah Parris e Kathryn Hahn

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Un anno dopo l'altro avrà un sequel? Cosa sappiamo in base ai libri

Serie TV

La showrunner Amy B. Harris immagina lo show come un racconto di ampio respiro da sviluppare su...

Morta Anne Schedeen, la mamma della serie tv Alf

Serie TV

L'attrice statunitense, celebre per aver interpretato la matriarca Kate Tanner nella popolare...

Scott Eastwood riceve il Taormina International Award

Cinema

L'attore e musicista, riceve il Taormina Film Festival International Award al Teatro Antico nella...

Biografilm, Milena Vukotic vince il Celebration of Lives Award 2026

Spettacolo

Al Biografilm di Bologna, il festival con la direzione artistica di Chiara Liberti e Massimo...

Il Cinema in Piazza, Josh O’Connor presenta Accattone di Pasolini

Cinema

Vincitore di un Golden Globe e di un Premio Emmy nel 2021 per la serie storico-drammatica The...

Spettacolo: Per te