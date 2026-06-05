Paola Caruso, le foto social con il fidanzato: chi è Fabio Talin

Paola Caruso, le foto social con il fidanzato: chi è Fabio TalinSpettacolo
La showgirl ha pubblicato sui social nuovi scatti estivi insieme al compagno Fabio Talin e al figlio Michele, scrivendo "l'inizio di un'estate fantastica". Le immagini, scattate a Forte dei Marmi, riaccendono l'interesse del pubblico su chi sia l'uomo accanto alla showgirl: un imprenditore veneto con un passato da pilota automobilistico, lontanissimo dal mondo della televisione
Paola Caruso, 41 anni, ha condiviso sui social una serie di scatti di coppia da Forte dei Marmi, dove ha trascorso qualche giorno di vacanza insieme a Fabio Talin e al figlio Michele, sette anni.
Le foto estive e la storia d'amore
"L'inizio di un'estate fantastica", ha scritto la showgirl a corredo delle immagini, lasciando intravedere una serenità ritrovata dopo mesi tutt'altro che semplici. La relazione era diventata pubblica a inizio 2026, ma è a marzo, ospite a Verissimo, che Paola aveva rotto il silenzio con parole decise: nella sua vita era entrata una persona affidabile e solida, capace di farle superare le paure accumulate. A maggio, di nuovo in studio dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, aveva aggiunto che la lontananza forzata dalla Casa aveva reso il legame ancora più forte, e che Talin aveva sofferto molto quei mesi di separazione.
Tutto questo arriva dopo una rottura dolorosa: la fine della storia con Gianmarco, con cui Paola aveva condiviso circa due anni di relazione, e l'annullamento delle nozze previste per l'estate 2025 dopo alcune scoperte che l'avevano spinta a chiudere definitivamente.
Chi è Fabio Talin
Sessant'anni, Fabio Talin è un imprenditore originario di Valdagno (Veneto) che vive tra l'Italia e la Svizzera, con residenza a Saint Moritz. Il suo nome era rimasto fino a oggi del tutto estraneo al mondo del gossip e dello spettacolo. Nel corso della sua vita ha percorso due traiettorie molto diverse: quella sportiva, come pilota automobilistico con esperienze fino alla Formula 3, e quella imprenditoriale, come amministratore delegato del Truestar Group (realtà internazionale attiva da oltre trent'anni nel settore dei servizi aeroportuali, specializzata nel servizio di imballaggio dei bagagli negli scali di tutto il mondo). Nel 2025 la sua società si è aggiudicata la gestione dell'aeroporto di Cinquale, in Versilia, per i prossimi quindici anni, con l'obiettivo di contribuire al rilancio turistico della Toscana.