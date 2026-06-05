Paola Caruso, le foto social con il fidanzato: chi è Fabio Talin

La showgirl ha pubblicato sui social nuovi scatti estivi insieme al compagno Fabio Talin e al figlio Michele, scrivendo "l'inizio di un'estate fantastica". Le immagini, scattate a Forte dei Marmi, riaccendono l'interesse del pubblico su chi sia l'uomo accanto alla showgirl: un imprenditore veneto con un passato da pilota automobilistico, lontanissimo dal mondo della televisione

Paola Caruso, 41 anni, ha condiviso sui social una serie di scatti di coppia da Forte dei Marmi, dove ha trascorso qualche giorno di vacanza insieme a Fabio Talin e al figlio Michele, sette anni.

Le foto estive e la storia d'amore

"L'inizio di un'estate fantastica", ha scritto la showgirl a corredo delle immagini, lasciando intravedere una serenità ritrovata dopo mesi tutt'altro che semplici. La relazione era diventata pubblica a inizio 2026, ma è a marzo, ospite a Verissimo, che Paola aveva rotto il silenzio con parole decise: nella sua vita era entrata una persona affidabile e solida, capace di farle superare le paure accumulate. A maggio, di nuovo in studio dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, aveva aggiunto che la lontananza forzata dalla Casa aveva reso il legame ancora più forte, e che Talin aveva sofferto molto quei mesi di separazione.

Tutto questo arriva dopo una rottura dolorosa: la fine della storia con Gianmarco, con cui Paola aveva condiviso circa due anni di relazione, e l'annullamento delle nozze previste per l'estate 2025 dopo alcune scoperte che l'avevano spinta a chiudere definitivamente.