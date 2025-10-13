Paola Caruso: "Mio figlio non tornerà mai come prima"

"Il danno che ha è definitivo: nessuno può ridargli il nervo sciatico ": queste le parole di Paola Caruso a Verissimo. Ma cos'è successo, a Michele ? Nel 2022, i due si trovavano in vacanza in Egitto , a Sharm-el-Sheik. Quando al bimbo è venuta una febbre improvvisa, che non rispondeva agli antipiretici, il medico ha ritenuto opportuno fargli alcune iniezioni. Immediatamente il piccolo non ha sentito la gamba ed è caduto a terra: quel farmaco è poi risultato inadatto ai bambini e, per il suo caso specifico, tossico. Tuttavia, seppure non tornerà più come prima, Michele è tornato a camminare senza tutore (grazie a un intervento fatto negli Stati Uniti). “Era quello che io volevo ottenere. Ha cominciato la prima elementare, volevo che iniziasse questo nuovo percorso di vita senza sentirsi diverso . Sono riuscita in questo", ha spiegato la showgirl, con gli occhi lucidi per l'emozione. Anticipando che, prossimamente, tornerà col figlio negli Stati Uniti per un altro intervento a livello osseo, così da provare a donargli un ulteriore miglioramento.

La malattia della mamma

Non è, la salute del figlio Michele, l'unico problema che attualmente Paola Caruso sta affrontando. Wanda, sua madre, è da tempo malata da Alzheimer. E, attualmente, si trova ricoverata in ospedale. "Sono gli occhi che parlano, ormai non si muove quasi più", ha spiegato la showgirl, raccontando d'averla quasi persa: "Ha avuto un trombo che le è arrivato fino ai polmoni, stava morendo. A Novara i medici l'hanno curata, ma ora fa anche fatica a mangiare". Caruso ha spiegato che la madre è cosciente e capisce, che è stata operata per l'inserimento della PEG e che, ora, farmaci e cibo le vengono somministrati direttamente nello stomaco. "Non posso lasciarla andare... Voglio che resti con me e con mio figlio. Ho rischiato, ho pregato, ma ho deciso di farla operare. Dio mi ha aiutato e ora ha ripreso a mangiare".