Paola Caruso: "Mio figlio non tornerà mai come prima"

Spettacolo
Instagram @paolacarusoofficial

La showgirl, ospite di Verissimo, ha parlato dei problemi di salute del bambino e della madre, da tempo malata di Alzheimer

Paola Caruso, in passato, ha più volte raccontato le condizioni di salute di Michele, o Michelino come le chiama lei, il suo bimbo di sei anni. Che, dopo un'iniezione sbagliata, ha subito danni al nervo sciatico.

Come sta oggi Michele, il figlio di Paola Caruso

"Il danno che ha è definitivo: nessuno può ridargli il nervo sciatico": queste le parole di Paola Caruso a Verissimo. Ma cos'è successo, a Michele? Nel 2022, i due si trovavano in vacanza in Egitto,  a Sharm-el-Sheik. Quando al bimbo è venuta una febbre improvvisa, che non rispondeva agli antipiretici, il medico ha ritenuto opportuno fargli alcune iniezioni. Immediatamente il piccolo non ha sentito la gamba ed è caduto a terra: quel farmaco è poi risultato inadatto ai bambini e, per il suo caso specifico, tossico. Tuttavia, seppure non tornerà più come prima, Michele è tornato a camminare senza tutore (grazie a un intervento fatto negli Stati Uniti). “Era quello che io volevo ottenere. Ha cominciato la prima elementare, volevo che iniziasse questo nuovo percorso di vita senza sentirsi diverso. Sono riuscita in questo", ha spiegato la showgirl, con gli occhi lucidi per l'emozione. Anticipando che, prossimamente, tornerà col figlio negli Stati Uniti per un altro intervento a livello osseo, così da provare a donargli un ulteriore miglioramento.

La malattia della mamma

Non è, la salute del figlio Michele, l'unico problema che attualmente Paola Caruso sta affrontando. Wanda, sua madre, è da tempo malata da Alzheimer. E, attualmente, si trova ricoverata in ospedale. "Sono gli occhi che parlano, ormai non si muove quasi più", ha spiegato la showgirl, raccontando d'averla quasi persa: "Ha avuto un trombo che le è arrivato fino ai polmoni, stava morendo. A Novara i medici l'hanno curata, ma ora fa anche fatica a mangiare". Caruso ha spiegato che la madre è cosciente e capisce, che è stata operata per l'inserimento della PEG e che, ora, farmaci e cibo le vengono somministrati direttamente nello stomaco. "Non posso lasciarla andare... Voglio che resti con me e con mio figlio. Ho rischiato, ho pregato, ma ho deciso di farla operare. Dio mi ha aiutato e ora ha ripreso a mangiare".

