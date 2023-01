Paola Caruso, la showgirl racconta cosa è successo al figlio in Egitto

Ha la voce rotta dal pianto Paola Caruso che ai microfoni di Silvia Toffanin , padrona di casa del salotto di Verissimo , ha descritto il groviglio di emozioni legate allo stato di salute del piccolo Michele che, dallo scorso novembre, ha trascorso buona parte del suo tempo in ospedale e sta tutt'oggi tentando il recupero del nervo sciatico , paralizzato da una iniezione di un farmaco non adatto a un bambino della sua età. Il racconto della Caruso parte della improvvisa febbre che ha affetto il bambino appena giusto nella località turistica di Sharm el-Sheikh dove era stata programmata una breve vacanza. Il piccolo, al quale erano stati dati degli antipiretici, non rispondendo alle cure, è stato visitato da un medico egiziano il quale ha ritenuto opportuno procedere con alcune punture. Immediatamente il bambino non ha sentito più la gamba ed è caduto a terra. Il medico del posto gli aveva somministrato un farmaco che non viene prescritto per i bambini e che per il piccolo Michele è risultato tossico.

Avviate le azioni legali contro il medico egiziano

Il rientro in Italia è stato traumatico per Paola Caruso e il suo bambino che è stato visitato da diversi medici e neurologi che hanno confermato la lesione al nervo sciatico. Il bambino, che si aiuta con un tutore, ha seri problemi motori e, a Milano, ha iniziato i cicli di fisioterapia. Sconvolta, Paola Caruso, ha raccontato alle telecamere il dramma che ha travolto la sua famiglia che è la ragione per cui ha deciso di sospendere ogni altra attività che non riguardi la cura di suo figlio che è, logicamente molto spaventato dall'accaduto e molto provato.

La ex bonas di Avanti un altro ha rivelato di avere avuto due collassi ma che si è obbligata a farsi forza per raccontare in tv quanto le è successo affinché non succeda ad altri quello che è capitato a lei e al suo bambino e ha confermato, nella stessa intervista, di avere aperto un procedimento legale contro il medico egiziano.