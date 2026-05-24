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Spettacolo

Scala, nel Paese delle Meraviglie di Wheeldon: “Alice libera e coraggiosa. Una femminista”

Chiara Ribichini

Chiara Ribichini
Foto: Benjamin Rivera

Per la prima volta in Italia il celebre balletto "Alice’s Adventures in Wonderland", creato per il Royal Ballet di Londra. Tratto dal libro di Lewis Carroll, è una vera avventura per i protagonisti e per il pubblico. “È uno spettacolo che unisce teatro, musical e danza classica. Per me una bella opportunità per avvicinare tutti a una forma d’arte meravigliosa e complessa. E per risvegliare il bambino che è sempre vivo in ognuno di noi. La sfida è far convivere magia e realtà” spiega il coreografo. L’intervista

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