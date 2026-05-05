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Britney Spears patteggia per guida in stato d'ebrezza ed evita il carcere

Spettacolo
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La pop star era stata fermata lo scorso 4 marzo nella contea di Ventura, dove risiede, in California. Il patteggiamento le consente di essere condannata a un anno di libertà vigilata, di frequentare un corso sulla guida in stato di ebbrezza e di pagare una multa

Britney Spears evita il carcere per guida in stato d’ebbrezza in California. La pop star, 44 anni, ha patteggiato con il tribunale di Ventura, a nord di Los Angeles, dichiarandosi colpevole di un’accusa di minore entità, il cosiddetto “wet reckless”, cioè guida sconsiderata.

La cantante era stata fermata lo scorso 4 marzo a Westlake Village dalla California Highway Patrol, che aveva notato la sua auto procedere in modo irregolare e a velocità elevata. Subito dopo era stata accusata di guida sotto l'effetto di droga o alcol, una contestazione che, specie se recidiva, può portare anche alla pena detentiva.

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Spears patteggia: niente carcere ma corso e multa da 571 dollari

Spears non si è presentata all’udienza fissata lunedì, ma il suo avvocato, Michael A. Goldstein, è riuscito a trovare un accordo in tribunale e ha patteggiato un reato meno grave. Niente carcere, quindi, ma un anno di libertà vigilata con l’obbligo di frequentare un corso sulla guida in stato di ebbrezza per tre mesi e il pagamento di una multa di 571 dollari.

Dopo l’udienza, il legale di Spears ha dichiarato ai giornalisti: «Non credo che a qualcuno faccia piacere dichiararsi colpevole di qualcosa, ma, date le circostanze, per lasciarsi questa vicenda alle spalle, penso che tutti siano soddisfatti del risultato».

Il patteggiamento, ad ogni modo, è una procedura piuttosto standard per chi commette questo tipo di reati per la prima volta, con un tasso alcolemico non elevato. A febbraio, inoltre, l’artista aveva intrapreso un percorso di recupero, ricoverandosi volontariamente in una struttura specializzata nel trattamento delle dipendenze.

«Apprezziamo che il procuratore distrettuale abbia riconosciuto i passi positivi che Britney sta compiendo per aiutare sé stessa e ci aspettiamo che continui a farlo», ha spiegato Goldstein.

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