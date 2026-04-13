britney spears, gli ultimi aggiornamenti sulla sua vita

Il 4 marzo Britney Spears è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza e rilasciata dopo poche ore. In tale occasione, un portavoce della popstar aveva dichiarato: “Britney farà i passi giusti e rispetterà la legge, e speriamo che questo possa essere il primo passo verso un cambiamento atteso da tempo e necessario nella sua vita. Speriamo che possa ricevere l'aiuto e il supporto di cui ha bisogno in questo momento difficile. I suoi figli trascorreranno del tempo con lei. I suoi cari elaboreranno un piano, ormai necessario da tempo, per garantirle un futuro sereno e prospero”. Inoltre, nel febbraio di quest’anno Britney Spears ha venduto il suo catalogo musicale alla società Primary Wave. Ora, secondo quanto riportato da People, la popstar avrebbe deciso di ricoverarsi volontariamente in una struttura di cura. Al momento non stati stati diffusi maggiori dettagli a riguardo.