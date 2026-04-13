Come riportato da People, un portavoce della popstar ha confermato il ricovero volontario. Al momento non sono state diffuse altre informazioni a riguardo
Stando a quanto rilanciato da People, Britney Spears avrebbe deciso volontariamente di ricoverarsi in una clinica. Domenica 12 aprile un portavoce della cantante statunitense (FOTO) ha confermato l'indiscrezione senza aggiungere ulteriori dettagli.
britney spears, gli ultimi aggiornamenti sulla sua vita
Il 4 marzo Britney Spears è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza e rilasciata dopo poche ore. In tale occasione, un portavoce della popstar aveva dichiarato: “Britney farà i passi giusti e rispetterà la legge, e speriamo che questo possa essere il primo passo verso un cambiamento atteso da tempo e necessario nella sua vita. Speriamo che possa ricevere l'aiuto e il supporto di cui ha bisogno in questo momento difficile. I suoi figli trascorreranno del tempo con lei. I suoi cari elaboreranno un piano, ormai necessario da tempo, per garantirle un futuro sereno e prospero”. Inoltre, nel febbraio di quest’anno Britney Spears ha venduto il suo catalogo musicale alla società Primary Wave. Ora, secondo quanto riportato da People, la popstar avrebbe deciso di ricoverarsi volontariamente in una struttura di cura. Al momento non stati stati diffusi maggiori dettagli a riguardo.
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Britney Spears arrestata e rilasciata per guida in stato di ebbrezza
Britney Spears è tra le artiste più acclamate e popolari della scena discografica a livello mondiale. Nel corso degli anni la popstar si è affermata come un’icona senza tempo scrivendo numerose pagine della storia della musica. Tra i suoi album più amati troviamo Oops!... I Did It Again, In the Zone, Blackout e Circus. Per quanto riguarda i singoli, citiamo (You Drive Me) Crazy, Lucky, Stronger, I'm Not a Girl, Not Yet a Woman, Gimme More, Womanizer e I Wanna Go.
Spazio anche alle collaborazioni: da Me Against the Music con Madonna a Scream & Shout con Will.i.am passando alla più recente Hold Me Closer con Elton John. Tra i riconoscimenti conquistati, ricordiamo la statuetta nella categoria Best Dance Recording per Toxic alla 47esima edizione dei Grammy Awards.
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Nel memoir uscito il 24 ottobre la popstar ha svelato la sua verità, dal rapporto conflittuale con la famiglia sfociato nella conservatorship del padre lunga 13 anni, alle relazioni con Justin Timberlake e Colin Farrell, fino ai retroscena su maternità e carriera