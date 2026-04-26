Lillo nominato Commendatore della Repubblica: "Un bel salto, prima ero solo Ragioniere"Spettacolo
Lillo, all'anagrafe Pasquale Petrolo, è stato nominato commendatore della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella. Nel post su Instagram il commento: "Un bel salto, prima ero solo Ragioniere, grazie davvero Presidente".
"Approfitto della 81/a ricorrenza della Liberazione per ringraziare pubblicamente il presidente Mattarella per avermi nominato 'Commendatore della Repubblica'". Lo annuncia Lillo Petrolo su Instagram, postando una foto sorridente con il certificato dell'onorificenza ricevuta. "Un bel salto! Prima ero solo 'ragioniere'… Grazie davvero Presidente!", conclude sul filo dell'autoironia (di seguito il post dal suo profilo Instagram).
L'attore, comico, sceneggiatore, regista, cantante, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e fumettista italiano, è stato recentemente protagonista a Pechino Express (LO SPECIALE), nelle vesti di primo inviato di stagione accanto al conduttore Costantino della Gherardesca.