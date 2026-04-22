Jack Quaid ha sposato Claudia Domit, sua collega di set in The Boys

I due sono convolati a nozze il 20 aprile con una cerimonia privata in Australia, dopo una relazione durata quattro anni e tenuta a lungo lontana dai riflettori

Quaid e Doumit si sono conosciuti nel 2020 durante le riprese di The Boys , quando lei è entrata nel cast nella parte di Victoria Neuman , una politica con un segreto oscuro. Lui, Jack Quaid, era già il volto di Hughie Campbell dalla prima stagione. Due personaggi avversari nella finzione, destinati a diventare tutt'altro nella vita reale.

Jack Quaid (figlio di Meg Ryan e Dennis Quaid) e Claudia Doumit , colleghi di set in The Boys, si sono sposati il 20 aprile con una cerimonia privata in Australia .

Le nozze in Australia, ospiti stellari e una cerimonia segreta

Il matrimonio si è celebrato sabato 20 aprile a Mona Farm, una tenuta a Braidwood, nel Nuovo Galles del Sud australiano. Una location lontana da Hollywood, nel Paese d'origine di lei, che riflette perfettamente lo stile discreto della coppia.

Tra gli ospiti presenti i genitori di Jack, Meg Ryan e Dennis Quaid, e un parterre di star che include Tom Hanks, Kevin Costner, Alec Baldwin e Henry Golding. Dal set di The Boys erano presenti anche Karl Urban, Colby Minifie e Nathan Mitchell, a testimonianza dei legami profondi costruiti negli anni di lavoro comune sulla serie.

Claudia Doumit, classe 1992, è nata a Sydney e ha costruito la sua carriera tra Australia e Stati Uniti. Prima di The Boys, è apparsa nella serie Timeless tra il 2016 e il 2018 e in film come Where'd You Go, Bernadette. AOL Jack Quaid, coetaneo, ha esordito al cinema con Hunger Games nel 2012 prima di conquistare il grande pubblico con The Boys e poi con Oppenheimer di Christopher Nolan nel 2023.

I due si sono sposati mentre la quinta e ultima stagione di The Boys è già in streaming su Prime Video: Quaid compare ancora nel ruolo di Hughie Campbell, mentre Doumit ha lasciato la serie dopo la quarta stagione. TMZ Il capitolo professionale che li ha fatti incontrare si chiude, quello personale appena cominciato.