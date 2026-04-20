ABBA - 50 anni di musica, il documentario su Sky Arte il 22 aprile

La nascita del gruppo pop più famoso degli anni ’70, raccontata dagli ABBA e da chi gli era vicino in due avvincenti episodi prodotti dalla BBC. In prima visione su Sky Arte il 22 aprile alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibili on demand

Nel 1974 esce “Waterloo”, e la musica degli ABBA conquista immediatamente il pubblico internazionale con i brani scritti e prodotti da Benny Andersson e Björn Ulvaeus e interpretati dalle voci cristalline di Agnetha Fältskog e Anni-Frid “Frida” Lyngstad.

Abba - 50 anni di musica è un avvincente documentario in due episodi, in prima visione su Sky Arte il 22 aprile alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibili on demand, che racconta la storia del gruppo svedese, dalla vittoria all’Eurovision del 1974 con Waterloo, fino alla fine del loro straordinario percorso artistico che li ha resi uno dei gruppi pop più influenti degli anni ’70, con hit indimenticabili quali Knowing Me, Knowing You, Take a Chance on Me, Fernando e Mamma Mia. Raccontato attraverso le loro stesse parole e con materiale d'archivio raro e inedito, il film ripercorre il loro percorso verso il dominio delle classifiche in Europa, Australia e Regno Unito, nonché la sfida per la conquista dell'America. Dal loro esordio a oggi, gli ABBA hanno venduto 400 milioni di album in tutto il mondo; nel 2010 sono stati inseriti nel Rock N’ Roll Hall of Fame, e la famosissima Dancing Queen, una delle loro canzoni più amate, è stata aggiunta al GRAMMY Hall of Fame nel 2015.