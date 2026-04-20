ABBA - 50 anni di musica, il documentario su Sky Arte il 22 aprile

La nascita del gruppo pop più famoso degli anni ’70, raccontata dagli ABBA e da chi gli era vicino in due avvincenti episodi prodotti dalla BBC. In prima visione su Sky Arte il 22 aprile alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibili on demand
Nel 1974 esce “Waterloo”, e la musica degli ABBA conquista immediatamente il pubblico internazionale con i brani scritti e prodotti da Benny Andersson e Björn Ulvaeus e interpretati dalle voci cristalline di Agnetha Fältskog e Anni-Frid “Frida” Lyngstad.
Abba - 50 anni di musica è un avvincente documentario in due episodi, in prima visione su Sky Arte il 22 aprile alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibili on demand, che racconta la storia del gruppo svedese, dalla vittoria all’Eurovision del 1974 con Waterloo, fino alla fine del loro straordinario percorso artistico che li ha resi uno dei gruppi pop più influenti degli anni ’70, con hit indimenticabili quali Knowing Me, Knowing You, Take a Chance on Me, Fernando e Mamma Mia. Raccontato attraverso le loro stesse parole e con materiale d'archivio raro e inedito, il film ripercorre il loro percorso verso il dominio delle classifiche in Europa, Australia e Regno Unito, nonché la sfida per la conquista dell'America. Dal loro esordio a oggi, gli ABBA hanno venduto 400 milioni di album in tutto il mondo; nel 2010 sono stati inseriti nel Rock N’ Roll Hall of Fame, e la famosissima Dancing Queen, una delle loro canzoni più amate, è stata aggiunta al GRAMMY Hall of Fame nel 2015.
La nascita del gruppo pop più famoso degli anni ’70 raccontata dagli ABBA in due avvincenti episodi prodotti dalla BBC
Il primo episodio del film segue gli ABBA all'Eurovision e alla conquista delle classifiche europee. La band deve affrontare il rifiuto delle stazioni radio del Regno Unito di trasmettere i loro brani, perché considerati poco impegnati. Mentre raggiungono una sempre maggiore fama, i loro rapporti personali vengono messi sotto la lente d'ingrandimento, con la stampa che si accanisce su Agnetha. Quando gli ABBA partono per un tour in Australia, l'ABBA-mania si impadronisce del Paese, ma la conseguente reazione negativa della stampa fa precipitare la band nelle classifiche. La musica punk arriva nel Regno Unito e sembra pronta a mettere in ombra gli ABBA, ma la band conquista fan inaspettati proprio tra i Sex Pistols.
Nel secondo episodio gli ABBA faticano a sfondare sulla scena musicale americana. Mentre il matrimonio tra Björn e Agnetha va in pezzi sotto la pressione delle continue speculazioni dei media, la loro incursione nel mondo della disco con “Voulez-vous” arriva nel momento peggiore possibile, con il movimento “Disco Sucks” in pieno svolgimento. Dopo un tour impegnativo negli Stati Uniti, tornano nel Regno Unito per sei concerti da tutto esaurito a Wembley. In una fase di cambiamento per il gruppo, gli ABBA pubblicano una delle loro canzoni più iconiche e raffinate, The Winner Takes It All.
Approfondimento
Gli ABBA, ovvero l'arte di monetizzare la malinconia
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ABBA, 50 anni fa la vittoria all'Eurovision con Waterloo. FOTO
La formazione svedese, composta da Agnetha, Benny, Björn e Anni-Frid, ha festeggiato l’importante ricorrenza. Gli ABBA in un post su Instagram: “È un momento felice e allo stesso tempo solenne”