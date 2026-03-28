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Spettacolo

Gli ABBA, ovvero l'arte di monetizzare la malinconia

Michele Boroni
Gli Abba nel 1975 - Getty

Dai trionfi dell'Eurovision agli ologrammi di Londra: gli ABBA, durati solo 10 anni e sciolti nel 1982, sono diventati il brand più redditizio della storia della musica grazie a un posizionamento ben preciso, una serie di canzoni immortali e una perfetta gestione del mito

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