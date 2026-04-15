Patrick Bruel indagato in Belgio per violenza sessuale

Una giornalista, rimasta nell'anonimato, ha affermato di essere stata vittima di un tentativo di stupro da parte dell'attore e cantante francese nel 2000. Secondo la sua testimonianza, l'episodio si sarebbe verificato in una camera d'albergo a Monaco, in seguito a un incontro di lavoro relativo a un progetto musicale
In Belgio un'indagine giudiziaria è stata aperta a carico del noto cantante e attore francese Patrick Bruel, accusato di violenza sessuale. Lo ha annunciato oggi la Procura di Bruxelles. "Una denuncia presentata presso il distretto giudiziario di Mons ci è stata trasmessa" e "l'indagine è in corso", ha dichiarato la Procura in un comunicato stampa, confermando una notizia già riportata da Mediapart. Secondo una fonte vicina al caso, la denuncia è stata presentata da un addetto stampa belga che ha segnalato una violenza sessuale che sarebbe avvenuta nel 2010 presso gli uffici dell'emittente pubblica belga Rtbf, a Bruxelles.
Le accuse
Bruel, 66 anni, è nell'occhio del ciclone anche in Francia in seguito alla pubblicazione di un'inchiesta da parte della nota rivista "Elle". In questo caso, quattro nuove donne hanno accusato il cantante di presunte violenze sessuali, che vanno dall'aggressione sessuale allo stupro. Due di loro hanno deciso di sporgere denuncia, mentre le altre due si esprimono per la prima volta pubblicamente. Patrick Bruel nega le accuse. La testimonianza di Ophelie Fajfer riguarda eventi che colloca nell'estate del 2015, quando aveva 19 anni. Nel 2021 aveva sporto denuncia per stupro e violenza sessuale. Il caso è stato archiviato nel 2022 per insufficienza di prove. Tuttavia, il fascicolo è stato recentemente trasferito a un'altra Procura per una nuova valutazione, ripristinando così la rilevanza giuridica del caso. Una giornalista, rimasta nell'anonimato, ha affermato di essere stata vittima di un tentativo di
stupro da parte di Bruel nel 2000. Secondo la sua testimonianza, l'episodio si sarebbe verificato in una camera d'albergo a Monaco, in seguito a un incontro di lavoro relativo a un progetto musicale. Altre due donne descrivono aggressioni sessuali avvenute nell'ambiente professionale nei primi anni 2000, quando lavoravano per l'etichetta Bmg ed erano in contatto con l'artista.