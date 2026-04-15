Patrick Bruel indagato in Belgio per violenza sessuale

In Belgio un'indagine giudiziaria è stata aperta a carico del noto cantante e attore francese Patrick Bruel, accusato di violenza sessuale. Lo ha annunciato oggi la Procura di Bruxelles. "Una denuncia presentata presso il distretto giudiziario di Mons ci è stata trasmessa" e "l'indagine è in corso", ha dichiarato la Procura in un comunicato stampa, confermando una notizia già riportata da Mediapart. Secondo una fonte vicina al caso, la denuncia è stata presentata da un addetto stampa belga che ha segnalato una violenza sessuale che sarebbe avvenuta nel 2010 presso gli uffici dell'emittente pubblica belga Rtbf, a Bruxelles.