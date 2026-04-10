Aurélie Dupont e Natalia Osipova a sorpresa tra Les Étoiles a Milano

Il gala internazionale a cura di Daniele Cipriani, che riunisce sullo stesso palco nomi di punta del balletto mondiale, torna a Milano l'11 e il 12 aprile. Tra i protagonisti: Davide Dato, Cassandra Trenary, Hugo Marchand, Tatiana Melnik e Motomi Kiyota. Insieme a loro, la estrella spagnola Sergio Bernal e i poeti della danza Sasha Riva e Simone Repele. Nel cast anche la partecipazione straordinaria di Luciana Savignano

L'appuntamento milanese vede la partecipazione delle seguenti stelle: Davide Dato (Opera di Vienna) e Cassandra Trenary (Opera di Vienna, già principal con l' American Ballet Theatre), Hugo Marchand (Opéra National de Paris), Tatiana Melnik e Motomi Kiyota (Balletto Nazionale Ungherese). Insieme a loro, la estrella spagnola Sergio Bernal , presenza imprescindibile dei gala Les Étoiles , nonché Sasha Riva e Simone Repele (Riva & Repele, Ginevra) , i coreografi residenti della Daniele Cipriani Entertainment . Il cast si arricchisce ulteriormente della partecipazione straordinaria di Luciana Savignano , nome leggendario del balletto italiano.

Arrivano due stelle tra le più luminose a Les Étoiles : dall'Opéra di Parigi, Aurélie Dupont (11 aprile) e dal Royal Ballet di Londra, Natalia Osipova (12 aprile). Sono loro le "étoile a sorpresa": tradizione del gala che a Milano, eccezionalmente è duplice.

Il messaggio di Marianela Núñez

Ѐ con profondo dispiacere che dobbiamo annunciare che Marianela Núñez, attesa al gala insieme a Patricio Revé, non sarà presente a causa di un infortunio occorso qualche settimana fa sul palco durante una rappresentazione di Giselle. La ballerina ci ha tenuto a mandare il seguente messaggio ai suoi tanti fan che l'aspettavano con impazienza: « Mi dispiace davvero non poter partecipare al Gala Les Étoiles quest'anno. A seguito della caduta che ho subito qualche settimana fa sul palco durante Giselle, sto ancora cercando di gestire l'infiammazione alla schiena. Su consiglio del mio team medico, devo procedere con calma e concentrarmi su un solo balletto alla volta per evitare che l'infortunio peggiori. Mi mancherà moltissimo esibirmi per il mio meraviglioso pubblico italiano e non vedo l'ora di tornare presto tra voi. Alla squadra di Les Étoiles e al mio meraviglioso partner per questo gala, Patricio Revé, porgo le mie più sincere scuse per questo cambiamento dell'ultimo minuto. Comprendo l'impatto che ciò possa avere su ciascuno di voi e vi sono molto grata per la vostra comprensione. Con affetto, Nela x » "La Núñez" ha promesso di essere con noi in occasione della prossima edizione del nostro gala e, in attesa di accoglierla gioiosamente sul palco, le mandiamo i nostri più calorosi auguri di una pronta e completa guarigione.

Sopresa Dupont e Osipova

Aurélie Dupont interpreterà, accanto a Hugo Marchand, uno dei momenti più sensazionali mai visti in un balletto: il passo a due del "bacio volante" tratto da Le Parc di Angelin Preljocaj. Un momento in cui è palese il contrasto tra il richiamo della terra e dell'aria, le due forze del balletto: i due ballerini sembrano gli amanti di una tela di Chagall, lui inchiodato dalla gravità, forza necessaria a per permettere a lei letteralmente di volare. Natalia Osipova invece interpreterà Ashes ("Ceneri"), assolo cucitole addosso dal coreografo inglese Jason Kittelberger, suo compagno nella vita. Anche questo è un brano di contrasti, che unisce una forte drammaticità con una dolcissima fluidità nei movimenti; colpisce per la profondità emotiva che esprime, grazie anche alla straordinaria qualità interpretativa della ballerina russa.