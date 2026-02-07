Sasha Riva e Simone Repele hanno firmato il segmento di apertura della cerimonia di inaugurazione dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026. Una coreografia dedicata alla bellezza e all’arte di Canova con i primi ballerini della Scala Antonella Albano e Claudio Coviello e 70 allievi della Scuola di Ballo. Una tappa fondamentale nella carriera dei due coreografi definiti “i poeti della danza” che da anni stupiscono per la loro raffinata capacità di portare in scena la vita. L’intervista
