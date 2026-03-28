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Zendaya e Robert Pattinson incontrano il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri

Spettacolo
ph Riccardo Ghilardi per I Wonder Pictures

Protagonisti del film The Drama – Un segreto è per sempre di Kristoffer Borgli, le star internazionali Zendaya e Robert Pattinson sono state ricevute dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri

Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha ricevuto ieri, venerdì 27 marzo, in Campidoglio le star internazionali Zendaya e Robert Pattinson, protagonisti del film The DramaUn segreto è per sempre di Kristoffer Borgli. L’incontro si è svolto nella prestigiosa Sala Rossa, celebre sede dei matrimoni civili, in perfetta sintonia con il tema del film - una commedia romantica dai risvolti inaspettati che racconta le sfide di una coppia impegnata nei preparativi delle nozze.

Zendaya e Pattinson hanno infatti scelto di presentare il film in Italia e la loro visita in Campidoglio, simbolo iconico della Capitale, sottolinea il legame indissolubile fra il grande cinema internazionale e Roma, dove la sera di giovedì 26 si è svolto un affollatissimo Gala Première. 

Approfondimento

The Drama, i dubbi sul matrimonio di Zendaya e Robert Pattinson

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©Getty

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Cinema

The Drama, Zendaya e Robert Pattinson alla première di Roma del film

L'attrice californiana, regina del method dressing, ha sfoggiato un nuovo look che trova significato nel suo personaggio nel film di Borgli, una giovane sposa. 'Qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, qualcosa di prestato'. L'abito nero sul red carpet di Roma (di Giorgio Armani) proviene dal guardaroba di Cate Blanchett e l'attrice australiana lo aveva indossato proprio in Italia, alla Mostra del Cinema di Venezia  A cura di Vittoria Romagnuolo

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ph Riccardo Ghilardi per I Wonder Pictures
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Ph Riccardo Ghilardi per I Wonder-Pictures
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