Zendaya e Robert Pattinson incontrano il Sindaco di Roma

Protagonisti del film The Drama – Un segreto è per sempre di Kristoffer Borgli, le star internazionali Zendaya e Robert Pattinson sono state ricevute dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri

Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha ricevuto ieri, venerdì 27 marzo, in Campidoglio le star internazionali Zendaya e Robert Pattinson , protagonisti del film The Drama – Un segreto è per sempre di Kristoffer Borgli . L’incontro si è svolto nella prestigiosa Sala Rossa, celebre sede dei matrimoni civili, in perfetta sintonia con il tema del film - una commedia romantica dai risvolti inaspettati che racconta le sfide di una coppia impegnata nei preparativi delle nozze.

Zendaya e Pattinson hanno infatti scelto di presentare il film in Italia e la loro visita in Campidoglio, simbolo iconico della Capitale, sottolinea il legame indissolubile fra il grande cinema internazionale e Roma, dove la sera di giovedì 26 si è svolto un affollatissimo Gala Première.