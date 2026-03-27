The Drama, Zendaya e Robert Pattinson alla première di Roma del film

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I gioielli per il look da red carpet di Zendaya, anelli e orecchini a forma di ventaglio, sono di Louis Vuitton, brand di cui l'attrice è volto ufficiale. Il make-up è di Nikki Wolff e sfrutta le tonalità terrose e calde, perfette per l'incarnato della californiana. L'hairstyle corto e mosso è di Ursula Stephen.