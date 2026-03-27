The Drama, Zendaya e Robert Pattinson alla première di Roma del film

The Drama a Roma, red carpet con Robert Pattinson e Zendaya (lei con l'abito prestato)
L'attrice californiana, regina del method dressing, ha sfoggiato un nuovo look che trova significato nel suo personaggio nel film di Borgli, una giovane sposa. "Qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, qualcosa di prestato". L'abito nero sul red carpet di Roma (di Giorgio Armani) proviene dal guardaroba di Cate Blanchett e l'attrice australiana lo aveva indossato proprio in Italia, alla Mostra del Cinema di Venezia
A cura di Vittoria Romagnuolo