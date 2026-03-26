8 anni dalla morte di Fabrizio Frizzi, il ricordo di Antonella Clerici e Carlo ContiSpettacolo
Era il 26 marzo 2018 quando il celebre conduttore si spense a causa di un’emorragia cerebrale, lasciando un segno profondo non solo nel panorama dello spettacolo, ma soprattutto nel cuore di chi lo aveva conosciuto da vicino. Ecco cosa due dei suoi più stretti colleghi e amici hanno voluto ricordare del compianto Fabrizio
A otto anni dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi, il mondo della televisione italiana continua a custodire con affetto e riconoscenza la memoria di uno dei suoi volti più amati e familiari. Era il 26 marzo 2018 quando il celebre conduttore si spense improvvisamente a causa di un’emorragia cerebrale, lasciando un vuoto difficile da colmare non solo nel panorama dello spettacolo, ma soprattutto nel cuore di chi lo aveva conosciuto da vicino e di milioni di telespettatori che lo avevano accolto nelle proprie case per decenni.
La sua perdita fu avvertita come quella di una persona di famiglia: Frizzi, infatti, non era soltanto un professionista impeccabile, ma anche un uomo capace di trasmettere calore umano, garbo e sincerità in ogni apparizione televisiva. Con il suo stile gentile e mai sopra le righe, aveva costruito negli anni un rapporto autentico con il pubblico, basato su fiducia e affetto reciproco. Colleghi, amici e collaboratori lo ricordano ancora oggi come una presenza rassicurante, sempre disponibile, animata da una rara combinazione di professionalità e umanità.
Il suo sorriso, la sua voce pacata e la sua capacità di mettere a proprio agio chiunque avesse di fronte rappresentano un’eredità che continua a vivere nella memoria collettiva. Anche a distanza di anni, Fabrizio Frizzi rimane un simbolo di una televisione elegante e rispettosa, capace di unire le persone e di raccontare storie con semplicità e verità.
Il legame con Carlo Conti e Antonella Clerici
Tra coloro che oggi lo ricordano con maggiore intensità ci sono Carlo Conti e Antonella Clerici, amici e compagni di lunga data nel percorso televisivo. Entrambi hanno scelto i social per rendere omaggio a Fabrizio Frizzi, condividendo parole intime e immagini cariche di significato (trovate i loro post in fondo a questo articolo).
Carlo Conti ha accompagnato una fotografia che lo ritrae sorridente accanto a Fabrizio Frizzi con un messaggio semplice ma carico di nostalgia: “Ciao Fabrizio sei sempre nei nostri cuore anche se sono già passati 8 anni senza i tuoi abbraccioni, le tue risate, la tua amicizia”.
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Clerici: “Ciao Fabri, qui eravamo belli e giovani”
Antonella Clerici, invece, ha scelto di condividere uno scatto del passato, carico di nostalgia, capace di evocare con immediatezza i ricordi di un tempo vissuto insieme tra studio televisivo e vita quotidiana. “Ciao Fabri, qui eravamo belli e giovani”, ha scritto con semplicità, accompagnando le parole a un’immagine che racconta più di mille frasi. Un frammento di vita che restituisce la spontaneità e la complicità di un legame autentico, nato ben oltre le luci della ribalta.
A questo ha poi aggiunto un pensiero più profondo, che racchiude tutta la dimensione affettiva della perdita e il segno lasciato da Fabrizio Frizzi in chi gli è stato vicino: “Per me sei ancora così. Oggi sono 8 anni che te ne sei andato ma per chi ti ha voluto bene è sempre per sempre”. Parole che non si limitano a ricordare, ma che restituiscono l’idea di una presenza che, pur assente fisicamente, continua a vivere nel tempo, immutata nei ricordi e nei sentimenti.
Il messaggio della Clerici si inserisce in quel coro silenzioso ma costante di affetto che, anno dopo anno, testimonia quanto Frizzi abbia lasciato un’impronta indelebile non solo come professionista, ma soprattutto come uomo. Un ricordo che non si affievolisce, ma che anzi si rinnova, alimentato dalla memoria condivisa e dall’affetto sincero di chi lo ha conosciuto e amato.
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©Getty
7 anni dalla morte di Fabrizio Frizzi, chi era il conduttore. FOTO
Il compianto conduttore tv e radiofonico nonché attore teatrale e doppiatore è scomparso sette anni fa oggi, il 26 marzo 2018. Lo vogliamo ricordare in una fotogallery in cui protagonista è il suo indimenticabile sorriso. Un grande professionista e un grande uomo. Oltre ad avere fatto la storia del piccolo schermo, conducendo innumerevoli programmi, è stato legato a trasmissioni benefiche come la maratona televisiva Telethon e La partita del cuore. Nel 2000 ha donato anonimamente il midollo osseo a una ragazza