Romina Carrisi, è finita con il compagno e padre di suo figlio Axel

Mamma di Axel Lupo, 2 anni, la figlia di Al Bano e Romina ha confessato a Silvia Toffanin di non essere più legata a Stefano Rastelli. Alla base della separazione, l'incapacità di comunicare e le differenze caratteriali

Romina Carrisi ha annunciato pubblicamente la fine della sua relazione con Stefano Rastelli, regista Rai e padre del suo bambino, Axel Lupo, nato nel 2024. La notizia è arrivata domenica 1° marzo nel salotto di Verissimo, dove la figlia di Al Bano e Romina Power è stata ospite di Silvia Toffanin. Visibilmente commossa, la 38enne ha spiegato che lei e Rastelli non sono riusciti a trovare un punto d'incontro che permettesse loro di andare avanti come coppia e che, nonostante un anno di tentativi per restare uniti per il bene del figlio, le incompatibilità caratteriali si sono rivelate insormontabili.

La separazione da Stefano Rastelli

Carrisi ha descritto la rottura come un processo lungo e doloroso, maturato nel corso del tempo. L'attrice e autrice ha sottolineato di non essere più innamorata da oltre un anno, e di non potersi forzare ad amare qualcuno. Ha definito la separazione un "fallimento", ma ha aggiunto di dover essere forte per andare avanti, anche nell'interesse di Axel.

Tra le ragioni della crisi, Romina ha indicato l'assenza di una solida base di rispetto reciproco e un modo di comunicare profondamente diverso tra lei e l'ex compagno. Ha precisato di preferire un approccio più pacifico e assertivo, e di voler trovare con lui una convivenza serena dopo la separazione.

Nonostante le difficoltà, ha tenuto a precisare che Rastelli è un padre molto presente e capace, che non si è mai tirato indietro nelle cure quotidiane del bambino. Il timore maggiore, ha confessato, riguarda la gestione del rapporto tra ex nella fase successiva alla rottura.

Venire da una famiglia in cui la separazione dei genitori è stata vissuta in prima persona ha reso la scelta ancora più ponderata. Romina ha confessato di aver osservato il rapporto tra sua sorella e suo marito, notando differenze significative rispetto alle dinamiche della propria relazione, e di aver desiderato per sé quelle stesse basi solide che non riusciva a trovare con Rastelli.

Il sostegno della madre e il pensiero per Axel

Un prezioso consiglio, a Romina Carrisi, è arrivato dalla mamma: se nelle crepe di qualcosa di rotto non entra più luce, ma si crea sempre più separazione, è giusto non cercare di rimettere insieme quei pezzi.

Il momento più toccante dell'intervista è arrivato quando Romina ha parlato del piccolo Axel Lupo, appena due anni. "È l'amore della mia vita", ha detto con la voce rotta dall'emozione, ribadendo di impegnarsi ogni giorno per essere una buona madre e di piangere di notte, quando il bambino dorme, per non trasmettergli il suo dolore.

Quanto al futuro con Rastelli, entrambi sembrano concordare su un punto fondamentale: crescere insieme Axel nel migliore dei modi possibile, mettendo da parte le difficoltà del rapporto personale in nome del bene del figlio.