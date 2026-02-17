Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

LEGO X Crocs, in vendita dal 16 febbraio il primo articolo

Spettacolo
Instagram @legoitaly_official

Lo zoccolo mattoncino, in vendita a 149,99 euro, è andato subito sold-out. E ha fatto la gioia di collezionisti e fan

Il 16 febbraio 2026, è uscito sul mercato uno degli oggetti più attesi di questo inizio 2026: la zoccolo-mattoncino, frutto della collaborazione tra LEGO e Crocs. Non un semplice paio di ciabatte personalizzate con i celebri Jibbitz, ma un'autentica trasformazione del concetto di calzatura in mattoncino gigante da indossare. Che, come pronosticato, è andato subito sold-out. 

Un mattoncino oversized da indossare

Gli zoccoli-mattoncini sono esattamente ciò che il nome promette: zoccoli sovradimensionati a forma di mattoncino LEGO rosso brillante, con quattro borchie marchiate col logo LEGO sulla parte superiore, un cinturino posteriore pivotante e una suola che riproduce la texture anti-borchia di Crocs.

 

Ogni paio pesa circa 1,4 kg per scarpa. Tante che, i brand stessi, le definiscono "non adatte all'uso quotidiano".

 

Il design è meticolosamente fedele: le proporzioni rispettano quelle dei classici mattoncini LEGO 2x4, complete di quattro borchie brandizzate sulla tomaia Dezeen. Persino le linee che separano i vari elementi del mattoncino sono state riprodotte, così come la suola che imita la parte inferiore dei brick originali. 

 

Nella confezione, insieme alle scarpe, arriva anche una minifigure LEGO con quattro paia di Crocs in miniatura costruite con veri mattoncini 2x2 e 1x1.

 

Una partnership che proseguirà

Gli zoccoli-mattoncini LEGO erano in vendita a 149,99 euro su Crocs.com e LEGO.com, disponibili solo in taglie adulte. La risposta del pubblico è stata immediata: nel giro di poche ore dal lancio, sono andati completamente esauriti nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Europa. Il mercato del reselling si è attivato all'istante. I prezzi di rivendita attuali si aggirano intorno ai 220 dollari su eBay e altre piattaforme resell, con margini non esagerati ma sufficienti a creare una corsa agli acquisti. 

 

Ed era solo il primo, questo, di molteplici lanci previsti per il 2026.

 

Secondo Satwik Saraswati, Head of Licensing & Extended Line Design & Partnerships di LEGO Group, LEGO e Crocs sono alimentati da comunità che prosperano sulla giocosità, la personalizzazione e la condivisione della propria creatività. L'idea è chiara: celebrare l'autoespressione senza filtri, il design giocoso e la creatività senza limiti.

Approfondimento

Arrivano i set LEGO di KPop Demon Hunters

Spettacolo: Ultime notizie

Berlinale 2026, Tecla Insolia riceve il premio European Shooting Stars

Cinema

Nella rosa dei dieci giovani talenti scelti della Berlinale 2026 c’è un unico nome italiano,...

13 foto

Baywatch, Stephen Amell sarà il figlio di Mitch nel reboot della serie

Serie TV

L'attore, già noto per le serie tv Arrow e Suits LA, interpreterà Hobie Buchannon,...

È morto Marzio Mazzanti, con gli Homo Sapiens vinse Sanremo nel 1977

Musica

Si è spento a 80 anni il fondatore e storico cantante dei celebri Homo Sapiens. Icona della...

SpongeBob - Un'avventura da pirati, la data di uscita del film

Cinema

È arrivato il 17 febbraio negli Stati Uniti e in Canada. È il quarto capitolo cinematografico...

BRIT Awards 2026, Alex Warren si esibirà alla cerimonia di premiazione

Musica

Alex Warren ha confrmato la presenza: “Il Regno Unito è dove Ordinary ha riscosso i primi...

Spettacolo: Per te