LEGO X Crocs, in vendita dal 16 febbraio il primo articolo

Lo zoccolo mattoncino, in vendita a 149,99 euro, è andato subito sold-out. E ha fatto la gioia di collezionisti e fan
Il 16 febbraio 2026, è uscito sul mercato uno degli oggetti più attesi di questo inizio 2026: la zoccolo-mattoncino, frutto della collaborazione tra LEGO e Crocs. Non un semplice paio di ciabatte personalizzate con i celebri Jibbitz, ma un'autentica trasformazione del concetto di calzatura in mattoncino gigante da indossare. Che, come pronosticato, è andato subito sold-out.
Un mattoncino oversized da indossare
Gli zoccoli-mattoncini sono esattamente ciò che il nome promette: zoccoli sovradimensionati a forma di mattoncino LEGO rosso brillante, con quattro borchie marchiate col logo LEGO sulla parte superiore, un cinturino posteriore pivotante e una suola che riproduce la texture anti-borchia di Crocs.
Ogni paio pesa circa 1,4 kg per scarpa. Tante che, i brand stessi, le definiscono "non adatte all'uso quotidiano".
Il design è meticolosamente fedele: le proporzioni rispettano quelle dei classici mattoncini LEGO 2x4, complete di quattro borchie brandizzate sulla tomaia Dezeen. Persino le linee che separano i vari elementi del mattoncino sono state riprodotte, così come la suola che imita la parte inferiore dei brick originali.
Nella confezione, insieme alle scarpe, arriva anche una minifigure LEGO con quattro paia di Crocs in miniatura costruite con veri mattoncini 2x2 e 1x1.
Una partnership che proseguirà
Gli zoccoli-mattoncini LEGO erano in vendita a 149,99 euro su Crocs.com e LEGO.com, disponibili solo in taglie adulte. La risposta del pubblico è stata immediata: nel giro di poche ore dal lancio, sono andati completamente esauriti nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Europa. Il mercato del reselling si è attivato all'istante. I prezzi di rivendita attuali si aggirano intorno ai 220 dollari su eBay e altre piattaforme resell, con margini non esagerati ma sufficienti a creare una corsa agli acquisti.
Ed era solo il primo, questo, di molteplici lanci previsti per il 2026.
Secondo Satwik Saraswati, Head of Licensing & Extended Line Design & Partnerships di LEGO Group, LEGO e Crocs sono alimentati da comunità che prosperano sulla giocosità, la personalizzazione e la condivisione della propria creatività. L'idea è chiara: celebrare l'autoespressione senza filtri, il design giocoso e la creatività senza limiti.