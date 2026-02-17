LEGO X Crocs, in vendita dal 16 febbraio il primo articolo

Lo zoccolo mattoncino, in vendita a 149,99 euro, è andato subito sold-out. E ha fatto la gioia di collezionisti e fan

Il design è meticolosamente fedele: le proporzioni rispettano quelle dei classici mattoncini LEGO 2x4 , complete di quattro borchie brandizzate sulla tomaia Dezeen. Persino le linee che separano i vari elementi del mattoncino sono state riprodotte, così come la suola che imita la parte inferiore dei brick originali.

Gli zoccoli-mattoncini sono esattamente ciò che il nome promette: zoccoli sovradimensionati a forma di mattoncino LEGO rosso brillante , con quattro borchie marchiate col logo LEGO sulla parte superiore, un cinturino posteriore pivotante e una suola che riproduce la texture anti-borchia di Crocs.

Il 16 febbraio 2026, è uscito sul mercato uno degli oggetti più attesi di questo inizio 2026: la zoccolo-mattoncino , frutto della collaborazione tra LEGO e Crocs . Non un semplice paio di ciabatte personalizzate con i celebri Jibbitz, ma un'autentica trasformazione del concetto di calzatura in mattoncino gigante da indossare. Che, come pronosticato, è andato subito sold-out.

Una partnership che proseguirà

Gli zoccoli-mattoncini LEGO erano in vendita a 149,99 euro su Crocs.com e LEGO.com, disponibili solo in taglie adulte. La risposta del pubblico è stata immediata: nel giro di poche ore dal lancio, sono andati completamente esauriti nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Europa. Il mercato del reselling si è attivato all'istante. I prezzi di rivendita attuali si aggirano intorno ai 220 dollari su eBay e altre piattaforme resell, con margini non esagerati ma sufficienti a creare una corsa agli acquisti.

Ed era solo il primo, questo, di molteplici lanci previsti per il 2026.

Secondo Satwik Saraswati, Head of Licensing & Extended Line Design & Partnerships di LEGO Group, LEGO e Crocs sono alimentati da comunità che prosperano sulla giocosità, la personalizzazione e la condivisione della propria creatività. L'idea è chiara: celebrare l'autoespressione senza filtri, il design giocoso e la creatività senza limiti.