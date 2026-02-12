James Van Der Beek, attore statunitense noto al grande pubblico per il ruolo iconico di Dawson Leery nella serie Dawson’s Creek, è scomparso l’11 febbraio 2026 dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro. Marito e padre affettuoso, Van Der Beek ha affrontato la malattia con grande forza, circondato dall’amore della moglie Kimberly e dei loro sei figli, lasciando un segno profondo non solo nel mondo dello spettacolo, ma anche tra le persone che lo conoscevano personalmente. È stata la stessa Kimberly a diffondere il link alla campagna GoFundMe, spiegando che l’iniziativa è nata grazie agli amici più stretti per aiutare lei e i figli in un momento così doloroso. "I miei amici hanno creato questa pagina per sostenerci. Con infinita gratitudine e il cuore a pezzi", ha scritto.