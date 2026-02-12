Offerte Sky
Morte James Van der Beek, amici creano raccolta fondi su GoFundMe per sostenere famiglia

Spettacolo
©Getty

La scomparsa dell'attore ha lasciato un grande vuoto non solo nel mondo dello spettacolo, ma soprattutto nella sua famiglia. Dopo una lunga battaglia contro il cancro, la moglie Kimberly ha avviato una raccolta fondi per affrontare le gravi difficoltà economiche lasciate dalla malattia

James Van Der Beek, attore statunitense noto al grande pubblico per il ruolo iconico di Dawson Leery nella serie Dawson’s Creek, è scomparso l’11 febbraio 2026 dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro. Marito e padre affettuoso, Van Der Beek ha affrontato la malattia con grande forza, circondato dall’amore della moglie Kimberly e dei loro sei figli, lasciando un segno profondo non solo nel mondo dello spettacolo, ma anche tra le persone che lo conoscevano personalmente. È stata la stessa Kimberly a diffondere il link alla campagna GoFundMe, spiegando che l’iniziativa è nata grazie agli amici più stretti per aiutare lei e i figli in un momento così doloroso. "I miei amici hanno creato questa pagina per sostenerci. Con infinita gratitudine e il cuore a pezzi", ha scritto. 

la raccolta fondi

Dopo la sua scomparsa, la famiglia si trova ora ad affrontare una situazione economica difficile a causa dei costi elevati delle cure mediche sostenute negli anni di malattia. La raccolta fondi è stata avviata per offrire un minimo di sicurezza economica alla famiglia Van Der Beek, messa a dura prova dalle spese enormi affrontate durante la lunga lotta dell’attore contro il cancro. Nella descrizione della pagina, James viene ricordato come un marito, un padre e un amico amatissimo, capace di lasciare un segno profondo in chiunque lo abbia incontrato.. Le donazioni serviranno a coprire le spese quotidiane, le bollette e l’istruzione dei figli. Al momento il traguardo della raccolta è stato innalzato da 350mila a 700mila dollari, con oltre 480mila dollari già raggiunti. Negli ultimi mesi di vita, era stato lo stesso Van Der Beek a impegnarsi attivamente in iniziative solidali, promuovendo raccolte fondi e aste benefiche per sostenere la propria famiglia e altre persone colpite dalla malattia. Tra le iniziative, aveva messo all’asta memorabilia legati a serie cult come Dawson’s Creek e Varsity Blues, trasformando anche la sua esperienza personale in un gesto concreto di aiuto verso gli altri.

Addio a James Van Der Beek, le reazioni alla morte dell'attore
Spettacolo

Addio a James Van Der Beek: film e serie della star di Dawson's Creek

La scomparsa di James Van Der Beek rappresenta la perdita di un volto simbolo per un’intera generazione. Nato a Cheshire nel 1977, l’attore statunitense è deceduto l’11 febbraio 2025. La notizia ha scosso il panorama dello spettacolo internazionale: a soli 48 anni si spegne l’interprete di Dawson Leery in Dawson’s Creek, il giovane idealista con l’ambizione di diventare regista. Con la sua morte si conclude una pagina della televisione degli anni Novanta. Ripercorriamone vita e carriera Di Camilla Sernagiotto  

