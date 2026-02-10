Offerte Sky
Il K-pop conquista Leolandia con il K-Arnevale

Spettacolo

Il parco a tema inaugura la 55esima stagione con uno speciale Carnevale ispirato al fenomeno mondiale del K-pop, tra riferimenti a Huntrix, Saja Boys, BlackPink e agli idoli più amati da bambini e teenager. Apertura straordinaria dal 14 al 17 febbraio e, per il Carnevale Ambrosiano, dal 20 al 22 febbraio, con scenografie e atmosfere magiche che continueranno fino al weekend del 28 febbraio e 1° marzo

Avvio di stagione sorprendente per Leolandia, che sabato 14 febbraio inaugura il suo 55° anniversario con un’inedita tematizzazione di Carnevale dedicata al K-pop, il fenomeno coreano che appassiona milioni di bambini e ragazzi in tutto il mondo grazie a musica, spettacolo e look iconici. Il K-arnevale animerà il parco per quattro giorni consecutivi dal 14 al 17 febbraio e proseguirà durante il Carnevale Ambrosiano dal 20 al 22 febbraio, mentre colori, maschere e scenografie resteranno protagonisti fino al weekend successivo.

Un’esperienza immersiva per tutta la famiglia

Per la prima volta, Leolandia unirà la tradizione del Carnevale italiano con l’energia dell’universo K-pop, offrendo un’esperienza immersiva pensata per famiglie, cosplayer e appassionati, ispirata a idol e teen-band come Huntrix, Saja Boys e BlackPink. Il cuore dell’evento sarà il palco di Minitalia, con lo spettacolo quotidiano K-pop Celebration, affiancato da attrazioni storiche del parco, personaggi amatissimi come Bing, Masha e Orso, PJ Masks e Bluey, truccabimbi, parate e animazione. Il K-arnevale rientra nelle celebrazioni del 55° anniversario, che nel corso della stagione vedranno anche il debutto di Reversum, il più grande rollercoaster nella storia del parco.

K-pop

