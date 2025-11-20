Leolandia, in arrivo Reversum: le più grandi montagne russe del parco

In arrivo una novità a Leolandia. Dopo mesi di scavi e lavori, è stato posato il primo tratto dei binari di Reversum, il più grande rollercoaster nella storia del parco. La nuova attrazione, che sarà disponibile nella primavera 2026, rientra in un piano di investimenti del valore di 15 milioni di euro avviato nel 2025, con l'obiettivo di ampliare l’offerta del parco. La nuova giostra, all'insegna del divertimento e dell'adrenalina, attirerà un pubblico in crescita, coinvolgendo anche bambini in età scolare e ragazzi.

L'arrivo di Reversum a Leolandia

Dopo Deltaplanet e Blade Storm, che hanno debuttato la scorsa primavera nella nuova area Crazy Circus, Reversum rappresenta la terza grande novità di Leolandia in soli due anni. “Con le nuvoe montagne russe “inauguriamo una nuova fase per Leolandia e consolidiamo il nostro posizionamento sulle famiglie, accompagnando i bambini nella loro crescita e offrendo nuove esperienze anche ai più grandi”, afferma Giuseppe Ira, presidente Leolandia. La stagione 2025 è stata “decisamente positiva, anche rispetto al meteo e all’andamento del mercato: per il 2026, con l’introduzione di Reversum e il nostro 55° compleanno, ci aspettiamo un incremento del 20% di presenze”, ha aggiunto. A quasi 55 anni dalla nascita di Minitalia, Leolandia è il primo parco a tema per dimensioni, numero di ospiti e fatturato ancora al 100% italiano e continua a distinguersi come uno dei più innovativi, portando avanti quella vocazione alla sperimentazione che lo identifica sin dal 1971.