Leolandia, Ginevra Panzeri porta la Formula 4 sul grande schermo

La giovane pilota di Formula 4 ha partecipato all’anteprima del film d’animazione Grand Prix, nella sale dall'11 settembre, in un evento a Leolandia che ha messo al centro motori, cinema e storie di determinazione al femminile

Leolandia, il parco divertimenti situato a Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, ha fatto da cornice all’anteprima nazionale di Grand Prix, film d’animazione distribuito da Notorious Pictures e in uscita nelle sale italiane l’11 settembre. L’evento ha unito il mondo dello sport e quello del cinema, celebrando il debutto cinematografico di Europa-Park, uno dei parchi divertimento più visitati d’Europa, che festeggia il suo 50° anniversario. Protagonista del film è Edda, una giovane topolina appassionata di corse, decisa a salvare il Luna Park di famiglia partecipando al mitico Grand Prix. Accanto a lei, il campione in carica Ed, mascotte storica del parco. Tra sfide e colpi di scena, la pellicola racconta una storia di coraggio e determinazione, pensata per ispirare le nuove generazioni.

“Mi sto allenando intensamente in vista delle prossime gare, che considero le più importanti della mia vita”, ha dichiarato Panzeri. “Il mio sogno è arrivare in Formula 1, ma voglio anche laurearmi in ambito educativo. Credo che nella vita servano sogni, ma soprattutto il coraggio di inseguirli. Per me conta dare sempre il massimo, con forza di volontà e impegno”.

Dopo il debutto all’E4 Championship sul circuito Paul Ricard, sarà nuovamente in gara al Mugello (12–14 settembre) e a Monza (24–26 ottobre), con l’obiettivo di migliorare i suoi risultati. A Leolandia ha incontrato i fan, firmato autografi e posato accanto a una vera monoposto di Formula 4. Il parco, che l’ha vista protagonista fin da bambina, oggi la sostiene come sponsor ufficiale.

A rendere speciale l’evento è stata la presenza di Ginevra Panzeri, giovane pilota italiana di Formula 4, già madrina del film al Giffoni Film Festival. A soli 16 anni, Ginevra ha esordito con il team AKM Motorsport, guidato da Marco Antonelli, padre del pilota di F1 Andrea Kimi Antonelli.

Leolandia e Europa-Park: un progetto condiviso per il futuro

All’evento ha partecipato anche Carlo Vanzini, voce storica della Formula 1 su Sky, che ha doppiato il commentatore della gara nella versione italiana del film, insieme alle mascotte Ed ed Edda. La giornata ha rafforzato il legame tra Leolandia e Europa-Park, il più grande parco divertimenti della Germania e uno dei più visitati in Europa, secondo solo a Disneyland Paris per numero di ingressi. La collaborazione tra i due parchi si concretizza anche sul piano industriale: Mack Rides, azienda tedesca collegata a Europa-Park e specializzata nella progettazione di attrazioni, sarà partner nella realizzazione della nuova area Crazy Circus a Leolandia, pensata per bambini e ragazzi in cerca di esperienze adrenaliniche. L’apertura è prevista nel 2026.

“Il film e la storia di Ginevra trasmettono valori positivi che vogliamo condividere con le nuove generazioni”, ha commentato Giuseppe Ira, presidente di Leolandia. “Per i più piccoli costruiamo mondi di sogno, per i ragazzi offriamo divertimento sano e formativo. I nostri investimenti, come i 15 milioni destinati a Crazy Circus, vanno in questa direzione”.