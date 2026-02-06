Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Arrow-link
Arrow-link

Olimpiadi Milano Cortina, Favino legge "L'Infinito" di Leopardi

Spettacolo
©Getty

L'apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 porta la grande poesia a San Siro. Pierfrancesco Favino ha inaugurato la cerimonia recitando “L’Infinito” di Giacomo Leopardi, accompagnato dalle note dello Stradivari di Giovanni Andrea Zanon. Un momento che ha unito la tradizione letteraria italiana allo spirito dei Giochi, collegando idealmente la metropoli lombarda alle montagne venete e trentine

Il debutto olimpico di Milano-Cortina 2026 (qui La Diretta) punta sulla forza della parola. Pierfrancesco Favino, solo al centro del campo di San Siro, ha dato voce ai versi de “L’Infinito”. L'attore ha scelto un'interpretazione asciutta per il testo scritto da Giacomo Leopardi nel 1819, trasformando il prato dello stadio in uno spazio di riflessione prima dell'avvio delle gare. 

Lo Stradivari e il richiamo del territorio

Accanto a Favino, il violinista Giovanni Andrea Zanon ha accompagnato i versi con uno strumento che è un pezzo di storia dell'artigianato italiano: uno Stradivari del 1716. La scelta dello strumento non è solo artistica ma territoriale: il violino è realizzato con i legni della Val di Fiemme, zona protagonista delle competizioni sulla neve. Il suono dello Stradivari ha così portato nel cuore di Milano la materia prima delle montagne olimpiche, creando un legame fisico tra la sede della cerimonia e i campi di gara.

Cronaca di un inizio simbolico

La sequenza ha visto l'alternanza tra la voce di Favino e gli assoli di Zanon. Senza scenografie ingombranti, la performance ha puntato sull'impatto dei versi leopardiani, presentati come punto d'incontro tra la dimensione urbana e quella naturale delle Dolomiti. Al termine della lettura, il violinista ha chiuso il segmento musicale aprendo la strada all'ingresso delle bandiere e delle delegazioni internazionali. È stato il momento in cui la cultura ha passato il testimone all'agonismo, definendo l'identità di questa edizione dei Giochi.

FOTOGALLERY

1/28
Spettacolo

Olimpiadi invernali di Milano Cortina, star alla cerimonia di apertura

I Giochi Olimpici saranno inagurati il 6 febbraio. Attese le performance di personalità del mondo del cinema e della musica, incluse quelle di Andrea Bocelli, Laura Pausini, Ghali, Cecilia Bartoli e il Maestro Lang Lang, Sabrina Impacciatore, Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis, Snoop Dogg (già tedoforo a Gallarate) e, forse, Vittoria Ceretti per un omaggio a Giorgio Armani. Voci - non confermate - anche su Jannik Sinner ('controllore' per un giorno insieme a Bebe Vio) e Dua Lipa

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Super Bowl 2026, Bad Bunny pronto per l'Halftime Show: "Mi divertirò"

Musica

Stando a quanto rilanciato da Good Moring America, Bad Bunny ha parlato dell'attesa esibizione...

Milano-Cortina 2026, Roberto Bolle tedoforo acclamato dalla folla

Spettacolo

Tra i tedofori protagonisti dei Giochi Invernali di quest'anno, non poteva mancare l’Étoile e...

Spice Girls, la girl band canta Viva Forever con Cruz Beckham. VIDEO

Musica

Cruz Beckham ha pubblicato un video in compagnia di sua mamma Victoria, Emma Bunton, Geri...

Ghali pubblica a sorpresa il brano “BASTA”

Musica

A sorpresa, nella notte è uscito uno dei brani anticipati lo scorso settembre al Gran Teatro...

Gossip Girl, arriva un libro sequel con le avventure di Blair 40enne

Serie TV

Un nuovo capitolo dell’universo di Gossip Girl è in arrivo: Cecily von Ziegesar, creatrice...

Spettacolo: Per te