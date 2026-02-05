Peppa Pig, il piccolo George protagonista di nuove avventure inclusive

Peppa Pig, il piccolo George dal 2 marzo protagonista di nuovi episodi del cartone animatoSpettacolo
La nuova stagione della serie animata dedicata alla famiglia Pig introduce un’importante novità narrativa, mettendo al centro il personaggio di George. Attraverso nuove avventure, la serie rafforza il suo impegno nel raccontare la diversità e l’inclusione ai più piccoli
Dopo la gravidanza di Mamma Pig e la nascita della dolce Evie, Hasbro, azienda leader nel settore del gioco e del giocattolo, annuncia un’importante novità per l’amatissima serie animata Peppa Pig: George, il fratellino di Peppa, ha una sordità moderata. La nuova stagione, in arrivo su Rai Yoyo dal 2 marzo, introduce così una svolta narrativa capace di rappresentare molte famiglie e di sensibilizzare i giovani spettatori di tutto il mondo. Questa scelta si inserisce nel solco di una lunga attenzione alla diversità già dimostrata dal cartone, che in passato ha introdotto personaggi come Mandy Topolina, che usa la sedia a rotelle, e Penny Orso Polare, che ha due mamme. Con questa evoluzione, George non è più soltanto il curioso fratellino di Peppa, ma diventa un personaggio autonomo, con una storia propria e una voce riconoscibile.
Nuove avventure all’insegna di diversità e inclusione
Per garantire una rappresentazione autentica e rispettosa della sordità in un contesto prescolare, Hasbro ha collaborato con la National Deaf Children’s Society e con Camilla Arnold, produttrice esecutiva e consulente alla sceneggiatura. Tra gli episodi della nuova stagione, in onda alle 14.00 e alle 18.00, spicca “Il test dell’udito”, in cui una visita di routine rivela la sordità parziale di George, che nei successivi episodi arriverà anche a pronunciare per la prima volta il nome di Peppa. Dal 6 marzo, inoltre, sul canale YouTube Peppa Pig Italiano saranno disponibili nuovi episodi delle Cronache di Peppa Pig, che racconteranno il percorso della famiglia Pig e l’esperienza di George con l’apparecchio acustico, aiutato da un’audiologa a scoprire nuovi suoni del mondo che lo circonda. A completare le novità, arriva anche il peluche parlante Talking George Soft Toy, pensato per accompagnare i bambini nel gioco quotidiano e rivivere le avventure della serie, mentre tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sui canali social ufficiali del brand.