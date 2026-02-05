Peppa Pig, il piccolo George protagonista di nuove avventure inclusive

Dopo la gravidanza di Mamma Pig e la nascita della dolce Evie, Hasbro, azienda leader nel settore del gioco e del giocattolo, annuncia un’importante novità per l’amatissima serie animata Peppa Pig: George, il fratellino di Peppa, ha una sordità moderata. La nuova stagione, in arrivo su Rai Yoyo dal 2 marzo, introduce così una svolta narrativa capace di rappresentare molte famiglie e di sensibilizzare i giovani spettatori di tutto il mondo. Questa scelta si inserisce nel solco di una lunga attenzione alla diversità già dimostrata dal cartone, che in passato ha introdotto personaggi come Mandy Topolina, che usa la sedia a rotelle, e Penny Orso Polare, che ha due mamme. Con questa evoluzione, George non è più soltanto il curioso fratellino di Peppa, ma diventa un personaggio autonomo, con una storia propria e una voce riconoscibile.