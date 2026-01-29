Offerte Sky
Spettacolo

Due film per capire che attore è stato Carlo Cecchi

Gianmaria Tammaro
Photo by Franco Origlia/Getty Images

In "Morte di un matematico napoletano" di Mario Martone, l'attore scomparso il 23 gennaio 2026 è Renato Caccioppoli, disilluso e ormai privo di interessi. In "Martin Eden" di Pietro Marcello, con un ruolo più contenuto, è Russ Brissenden, maestro-guida del protagonista interpretato da Luca Marinelli. Ruoli diversi che rappresentano una sintesi perfetta del suo modo di intendere il ruolo d'attore, amplificando la vita piuttosto che discostarsene

