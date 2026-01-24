Ursula Andress truffata, spariti 20 milioni di euro

La prima Bond girl della storia ha presentato una denuncia in Svizzera per una truffa finanziaria da circa 20 milioni di euro. L’attrice, 89 anni, accusa il suo ex gestore patrimoniale Eric Freymond di aver manipolato i suoi risparmi per otto anni attraverso investimenti opachi e acquisti illeciti di opere d'arte. Nonostante il suicidio del gestore nel 2025, le indagini proseguono per individuare eventuali complici. "Hanno distrutto la mia serenità", ha dichiarato l'icona del cinema

L’icona che emerse dalle acque della Giamaica nel 1962, consacrando il mito di Honey Rider e di James Bond, sta vivendo oggi uno dei capitoli più bui della sua vita. Ursula Andress, 89 anni, ha denunciato una truffa finanziaria colossale: un buco da circa 18 milioni di franchi svizzeri (quasi 20 milioni di euro) che sarebbe stato creato dal suo ex gestore patrimoniale, il ginevrino Eric Freymond. La notizia è stata riportata dal quotidiano elvetico Blick.

Otto anni di manipolazioni e bugie Secondo quanto ricostruito, Freymond – deceduto suicida nel luglio 2025 dopo aver ammesso alcune responsabilità – avrebbe investito i capitali dell’attrice in titoli privi di valore reale, all'insaputa della stessa Andress. Una parte consistente del patrimonio sarebbe stata utilizzata per l'acquisto di opere d'arte intestate alla moglie del gestore, beni di cui oggi si ignora l'esatta collocazione. "Sono stata scelta deliberatamente come vittima", ha dichiarato l'attrice con amarezza. "Per otto anni sono stata adulata e manipolata. Hanno mentito senza scrupoli, sfruttando la mia fiducia in modo perfido e criminale".