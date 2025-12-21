Parco1923, i profumi dell'Abruzzo in un'essenza

“Tutto è nato da una passeggiata”, ci racconta Ugo Maria Morosi, co fondatore del brand di profumi Parco1923. “Era una giornata di primavera quando, camminando nei boschi insieme al mio socio abbiamo deciso di far conoscere a tutti quei profumo inebriante. Ci sono voluti anni di studio per riuscire ad arrivare alla formulazione finale, ma grazie all’aiuto di uno dei nasi più autorevoli al mondo, Luca Maffei, è nato Parco 1923, la prima essenza del brand.

La soddisfazione più grande”, ci spiega, “è stata quando testando la fragranza, un gruppo di anziani guardiaparco ha decretato che quello era esattamente il profumo delle notti nel Parco.

Nel 2018 è nata la seconda essenza, Scarpetta di Venere, nome preso in prestito da un’orchidea selvatica che vive, solo per poche settimane, lungo i torrenti del parco. Un profumo che ricorda quel fiore raro, ma soprattutto la natura che lo circonda.”

Perché la memoria olfattiva sa evocare ricordi e sensazioni, le stesse che i due fondatori del brand hanno voluto catturare in queste essenze.

Piante endemiche del parco nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, un patrimonio floreale unico da tutelare e raccontare, anche attraverso l’olfatto.

Nella piccola ed elegante boutique nel cuore di Milano, che si affianca agli altri due monomarca presenti a Pescasseroli e L’Aquila, basta chiudere gli occhi per ritrovarsi fra i boschi secolari e le foreste incontaminate dove si nascondono gli ultimi esemplari dell’orso bruno marsicano.

L’impegno verso la sostenibilità

Prodotti autentici, profondamente legati al territorio da cui traggono ispirazione e anche sostenibili. L’amore per la natura si esprime anche nel packaging, composto da boccette in plastica riciclata e riciclabile. I flaconi sono realizzati in R-PET a testimonianza dell’impegno del brand nella riduzione dell’impatto ambientale.

I progetti futuri e l’amore per la natura

“Nel 2026 L’Aquila sarà capitale italiana della cultura e con l’occasione”, ci spiega Ugo Maria Morosi, “abbiamo studiato una nuova profumazione dedicata a una delle montagne più rappresentative d'Abruzzo. La missione di Parco1923 è proprio quella di avvicinare le persone alla natura. A volte si immagina che si debba andare dall’altra parte del mondo per vedere certi tipi di paesaggi o certi tipi di animali, quando invece nel centro dell'Italia ci sono parchi come il Parco Nazionale d’Abruzzo o anche il Parco Nazionale del Gran Sasso e della Majella con una varietà di animali e una capacità di convivenza dell'uomo con l'animale tra le più invidiabili del pianeta. E’ un atto d'amore nei confronti della nostra terra, ma è anche un atto di consapevolezza nei confronti della natura, in qualcosa che forse abbiamo un po’ perso e che secondo noi dobbiamo ritrovare in maniera più consapevole”.