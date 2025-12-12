Notre Dame de Paris, nuova tournée italiana nel 2026. Il cast

Da Milano, il 26 febbraio 2026, a Roma, il 6 giugno 2027. Un viaggio in oltre 30 città per prepararsi ai 25 anni di vita del musical creato da Riccardo Cocciante e Luc Plamondon

Notre Dame de Paris, il musical di Riccardo Cocciante, è pronto a tornare per una nuova tournée italiana a quattro anni di distanza dalla serie di spettacoli che avevano celebrato il ventennale del musical che ha conquistato 13 milioni di spettatori in tutto il mondo e 4,5 solo in Italia. Le nuove date italiane partiranno dal 26 febbraio 2026 con Milano, dove lo spettacolo sarà di casa al Teatro Arcimboldi, per concludersi il 6 gennaio 2027 al Palazzo dello Sport di Roma.

Il cast Nel cast di questa nuova tourné tornano diversi tra gli attori del cast originale: Giò Di Tonno nel ruolo di Quasimodo, Vittorio Matteucci in quello di Frollo, Graziano Galatone nei panni di Febo. Elhaida Dani sarà Esmeralda, Camilla Rinaldi Fiordaliso.

Gli autori Notre Dame de Paris è stato creato da Riccardo Cocciante (musiche) e Luc Plamondon (testi), con la versione italiana del libretto curata da Pasquale Panella. L'opera pop è tratta dall'omonimo romanzo di Victor Hugo che ha ispirato anche il classico Disney Il Gobbo di Notre Dame, e racconta la drammatica storia di Quasimodo, orfano emarginato che tenuto nascosto nella cattedrale di Parigi, e di Esmeralda, la gitana di cui si innamorerà perdutamente.

Un successo ultra ventennale Il musical ha fatto il suo esordio in Italia nel 2002 e nel 2027 celebrerà dunque 25 anni. La nuova edizione ha un cast ancora in fase di definizione, dopo che le celebrazioni per i 20 anni avevano visto la reunion degli attori che erano stati protagonisti del primo grande successo, a partire da Giò Di Tonno nei panni di Quasimodo e Lola Ponce in quelli di Esmeralda. La tournée è prodotta da Clemente Zard, distribuita da Vivo Concerti e toccherà oltre 30 città italiane facendo tappa in Lombardia, Veneto, Campania, Calabria, Svizzera italiana, Liguria, Marche, Emilia-Romagna, Abruzzo, Sardegna, Lazio, Sicilia, Puglia, Toscana, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Lazio. Radio partner è RDS 100% Grandi Successi.