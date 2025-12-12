Elisabetta Canalis pubblica su Instagram la prima foto con Alvise Rigo

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sembrano confermare la relazione. L'ex velina, venerdì 12 dicembre, ha postato - nelle sue Instagram stories - uno scatto che la ritrae con lo sportivo. A corredo, una semplice scritta: "Happy Birthday".

Chi è Alvise Rigo

Alvise Rigo - nato il 12 dicembre 1992 a Venezia - è figlio di un ristoratore e di una professoressa di educazione fisica. Appassionatissimo di sport fin da piccolo, dopo il liceo scientifico a Venezia, in cui è stato più volte vittima di bullismo, si è trasferito a Padova per studiare Mediazione linguistica e culturale. Ed è durante gli studi, che si è appassionato al rugby: dopo aver esordito col Mogliano Rugby, ha giocato nel Lazio Rugby e nel Petrarca Rugby, fino alla serie A e fino a giocare con l'Italia nel Rugby a 7. Seri infortuni hanno però posto fine alla sua carriera. Il grande pubblico lo conosce per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle e per i piccoli ruoli in film e serie tv. Oggi, alterna la sua carriera di personaggio televisivo e modello al lavoro da personal trainer. In passato, il suo nome è stato associato a quello di Eleonora Berlusconi, della ballerina Tove Villför e di Michelle Hunziker, tutte relazioni mai confermate.