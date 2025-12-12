Elisabetta Canalis pubblica su Instagram la prima foto con Alvise Rigo

Elisabetta Canalis, prima foto con Alvise Rigo su Instagram per il compleanno di luiSpettacolo
Nessun bacio, e nessuna dedica ricolma d'amore: una semplice scritta, "happy birthday", a corredo di una foto che li ritrae insieme, sembra confermare la relazione tra l'ex velina e lo sportivo
Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sembrano confermare la relazione. L'ex velina, venerdì 12 dicembre, ha postato - nelle sue Instagram stories - uno scatto che la ritrae con lo sportivo. A corredo, una semplice scritta: "Happy Birthday".
Chi è Alvise Rigo
Alvise Rigo - nato il 12 dicembre 1992 a Venezia - è figlio di un ristoratore e di una professoressa di educazione fisica. Appassionatissimo di sport fin da piccolo, dopo il liceo scientifico a Venezia, in cui è stato più volte vittima di bullismo, si è trasferito a Padova per studiare Mediazione linguistica e culturale. Ed è durante gli studi, che si è appassionato al rugby: dopo aver esordito col Mogliano Rugby, ha giocato nel Lazio Rugby e nel Petrarca Rugby, fino alla serie A e fino a giocare con l'Italia nel Rugby a 7. Seri infortuni hanno però posto fine alla sua carriera. Il grande pubblico lo conosce per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle e per i piccoli ruoli in film e serie tv. Oggi, alterna la sua carriera di personaggio televisivo e modello al lavoro da personal trainer. In passato, il suo nome è stato associato a quello di Eleonora Berlusconi, della ballerina Tove Villför e di Michelle Hunziker, tutte relazioni mai confermate.
La relazione con Elisabetta Canalis
Lo scorso settembre, Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sono stati fotografati a Milano. Le immagini ritraevano l'ex velina mentre accarezzava il braccio di Alvise, ricevendo un sorriso imbarazzato e un'espressione sorpresa. All'epoca, si parlò di un flirt appena cominciato, grazie alla partecipazione di entrambi a un reality a tema sportivo.
Dopo la separazione del marito Brian Perri, l'ex velina si è legata a Georgian "Iceman" Cimpeanu. Tuttavia, la relazione naufragò. "Non bisogna mai abbassare la guardia, ma ammetto di avere un approccio naïf all’amore: voglio lasciarmi sorprendere. Seguo il cuore, non potrei mai scegliere un partner solo perché piace agli altri. L’amore vero è quello che non ti chiede di cambiare. Preferisco rischiare, ma vivere qualcosa che mi fa battere il cuore", ha detto Elisabetta qualche tempo fa a Vanity Fair. Come a dire che lei, nell'amore, continua a crederci.