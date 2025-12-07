Ballando con le Stelle, classifica e cosa è successo

Offerte Sky
Ballando con le Stelle, la classifica e cosa è successo

Spettacolo
©Ansa

Nella manche finale, Emma Coriandoli ha avuto la peggio. A rientrare in gara è stata Francesca Fialdini, protagonista di un sensazionale tango sulle note di Anna Oxa

La puntata di Ballando con le Stelle di sabato 6 gennaio si è aperta con la manche del ripescaggio. Dopo l'eliminazione (definitiva) di Emma Coriandoli, a rientrare in gara è stata Francesca Fialdini.

La classifica

Questa la classifica del ripescaggio dell'undicesima puntata di Ballando con le Stelle:

  1. Francesca Fialdini 
  2. Emma Coriandoli
  3. Paolo Belli 
  4. Nancy Brilli
  5. Marcella Bella
  6. Beppe Convertini

Nancy Brilli, Marcella Bella e Beppe Convertini sono stati eliminati definitivamente, Francesca Fialdini è rientrata in gara. I 25 punti del tesoretto sono andati a Francesca Fialdini ed Emma Coriandoli.

La classifica della puntata, invece, è stata la seguente:

  1. Martina Colombari 
  2. Rosa Chemical
  3. Fabio Fognini
  4. Andrea Delogu
  5. Barbara d’Urso
  6. Filippo Magnini

Il ballottaggio ha tre ha visto Emma Coriandoli avere la peggio contro Paolo Belli e Filippo Magnini.

Cos'è successo

La puntata di Ballando con le Stelle di sabato 6 dicembre è stata ricca e intesa. Con Rocco Hunt ballerino per una notte, e una Francesca Fialdini straordinaria sulle note di Anna Oxa, le emozioni non sono mancate. La conduttrice tv, reduce da un infortunio, è definitivamente rientrata in gara. Mentre Emma Coriandoli, dopo la seconda manche, ha dovuto salutare lo show. Ovviamente, non sono mancate neppure le discussioni tra i concorrenti e la giuria. "Purtroppo avevo delle aspettative altissime su di te... Hai ballato bene ma è mancato lo sprint finale. Io da uno sportivo come te mi aspettavo di più", ha detto Selvaggia Lucarelli a Fabio Fognini, che ha ribattuto: "Non sono venuto qui per bisticciare". Barbara D'Urso, la cui performance è stata a rischio per tutta la settimana, ha stupito tutti sfoggiando un tutore in raso scintillante, coordinato con l'abito. Qualche ora prima, il suo ballerino, Pasquale La Rocca, aveva detto: "Con lei mi sento me stesso".

