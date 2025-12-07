Ballando con le Stelle, classifica e cosa è successo

Nella manche finale, Emma Coriandoli ha avuto la peggio. A rientrare in gara è stata Francesca Fialdini, protagonista di un sensazionale tango sulle note di Anna Oxa
La puntata di Ballando con le Stelle di sabato 6 gennaio si è aperta con la manche del ripescaggio. Dopo l'eliminazione (definitiva) di Emma Coriandoli, a rientrare in gara è stata Francesca Fialdini.
La classifica
Questa la classifica del ripescaggio dell'undicesima puntata di Ballando con le Stelle:
- Francesca Fialdini
- Emma Coriandoli
- Paolo Belli
- Nancy Brilli
- Marcella Bella
- Beppe Convertini
Nancy Brilli, Marcella Bella e Beppe Convertini sono stati eliminati definitivamente, Francesca Fialdini è rientrata in gara. I 25 punti del tesoretto sono andati a Francesca Fialdini ed Emma Coriandoli.
La classifica della puntata, invece, è stata la seguente:
- Martina Colombari
- Rosa Chemical
- Fabio Fognini
- Andrea Delogu
- Barbara d’Urso
- Filippo Magnini
Il ballottaggio ha tre ha visto Emma Coriandoli avere la peggio contro Paolo Belli e Filippo Magnini.
Cos'è successo
La puntata di Ballando con le Stelle di sabato 6 dicembre è stata ricca e intesa. Con Rocco Hunt ballerino per una notte, e una Francesca Fialdini straordinaria sulle note di Anna Oxa, le emozioni non sono mancate. La conduttrice tv, reduce da un infortunio, è definitivamente rientrata in gara. Mentre Emma Coriandoli, dopo la seconda manche, ha dovuto salutare lo show. Ovviamente, non sono mancate neppure le discussioni tra i concorrenti e la giuria. "Purtroppo avevo delle aspettative altissime su di te... Hai ballato bene ma è mancato lo sprint finale. Io da uno sportivo come te mi aspettavo di più", ha detto Selvaggia Lucarelli a Fabio Fognini, che ha ribattuto: "Non sono venuto qui per bisticciare". Barbara D'Urso, la cui performance è stata a rischio per tutta la settimana, ha stupito tutti sfoggiando un tutore in raso scintillante, coordinato con l'abito. Qualche ora prima, il suo ballerino, Pasquale La Rocca, aveva detto: "Con lei mi sento me stesso".