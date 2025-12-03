Il concerto tributo Harry’s Magic Symphony by Lords of the Sound arriva in Italia con due appuntamenti speciali: il 7 febbraio 2026 a Firenze al Teatro Cartiere Carrara e il 10 febbraio 2026 a Roma all’Auditorium della Conciliazione. Un grande viaggio sinfonico ispirato alla saga di Harry Potter, tra le musiche di John Williams, immagini suggestive ed effetti scenici, per un’esperienza dal vivo dedicata a fan di tutte le età

Secondo le note di presentazione, l’organico è composto da circa 50 musicisti , e ogni esibizione è concepita come un’esperienza immersiva, capace di fondere dimensione sonora e impatto visivo.

Protagonista della serata è l’orchestra sinfonica dei Lords of the Sound, formazione nata con l’obiettivo di rinnovare il concerto classico attraverso un mix di musica orchestrale, immagini ed elementi spettacolari.

Tutto pronto per un tuffo nel mondo incantato di Hogwarts. Harry’s Magic Symphony by Lords of the Sound torna in Italia con due date evento: sabato 7 febbraio 2026 a Firenze , al Teatro Cartiere Carrara (ore 20.30), e martedì 10 febbraio 2026 a Roma , all’ Auditorium della Conciliazione (ore 19.00).

Le musiche di John Williams e l’universo Potter

Il cuore emotivo dello spettacolo è rappresentato dalle celebri partiture firmate da John Williams, che hanno accompagnato sul grande schermo le avventure di Harry, Hermione e Ron.

Sul palco, accanto all’orchestra, sono previsti solisti e un ensemble vocale, mentre una selezione di immagini dedicate alla saga verrà proiettata su grande schermo, contribuendo a ricreare l’atmosfera di Hogwarts dal vivo.

Costumi, famiglie e fan di ogni età

Lo show è pensato per un pubblico trasversale: famiglie, giovani spettatori e fan storici della saga. Secondo l’organizzazione, sarebbe prevista anche un’iniziativa legata ai costumi del pubblico, ponendo l’accento sull’aspetto partecipativo dell’evento.

La magia di Harry Potter, del resto, continua a parlare a più generazioni, rendendo questo concerto un appuntamento pensato per condividere emozioni tra grandi e piccoli.

Biglietti e informazioni

I biglietti sono disponibili sul circuito ufficiale TicketOne.

Info utili: