Morta la stilista britannica Pam Hogg, amata da Rihanna e da Kate Moss

Con un inconfondibile stile punk, la tuta attillata come capo must, e un ampio uso di glitter e tinte metalliche, Hogg (la cui età non è mai stata rivelata pubblicamente) era amatissima da top model e cantanti

Pam Hogg, la stilista scozzese che ha creato look per star come Rihanna e Kate Moss, per Lady Gaga e Kylie Minogue, è morta all'età di 66 anni. In una dichiarazione postata su Instagram, la famiglia si è detta "profondamente addolorata" nell'annunciane la scomparsa, e ha spiegato che - la stilista - è morta serenamente in un hospice, circondata da "cari amici e familiari".

Si ritiene che Hogg avesse circa 60 anni. Anche se, nel 2018, ha dichiarato al Guardian di non mai rivelato pubblicamente la sua età.

Non è stata specificata la causa del decesso, ma la famiglia ha voluto ringraziare tutto il personale del St Joseph's Hospice di Hackney per il prezioso supporto fornito a Pamela nei suoi ultimi giorni. "Lo spirito creativo e il lavoro di Pamela hanno toccato la vita di persone di ogni età", si legge nella dichiarazione. "Lascia una magnifica eredità che continuerà a ispirare, portare gioia e sfidarci a vivere oltre i confini delle convenzioni".

Chi era Pam Hogg

Nata a Paisley, Pam Hogg studiò alla Glasgow School of Art e al Royal College of Art di Londra, lanciando la sua prima collezione moda, dal nome Psychedelic Jungle, nel 1981. La linea si ispirava al rigido dress code e all'atmosfera del Blitz Club di Londra dei primi anni Ottanta. "Ho iniziato a creare abiti quando avevo circa cinque anni, utilizzando tutti gli abiti usati dei vicini – vicini più ricchi, ma probabilmente non così ricchi, solo più ricchi di noi", raccontava alla BBC qualche tempo fa.

Gli abiti della stilista, così come la sua identità visiva personale, avevano tratti futuristici, una sensibilità punk e un forte senso androgino. Tra i suoi capi must, la tuta attillata, segno distintivo del suo stile e amatissima da Kylie Minogue, Rihanna e Lady Gaga. Ma, i vestiti di Pam Hogg, sono stati indossati anche da Naomi Campbell e Claudia Schiffer, Jessie J, Björk, Siouxsie Sioux, Grace Jones e Kelly Rowland. Persino Lady Diana indossò un suo abito, mentre la principessa Eugenia ne sfoggoò uno personalizzato ad Ascot nel 2013.

Nel 1989 Hogg aprì la sua prima boutique indipendente a Newburgh Street, appena fuori Carnaby Street, a Londra. Nel 2016, disegnò la statuetta per i Brit Awards, realizzando 13 trofei caratterizzati dal suo inconfondibile uso di glitter e tonalità metalliche.